У Гаазі поступилися Трампу: на саміті НАТО не буде засідання щодо ситуації в Україні, — Politico

У Гаазі на саміті НАТО, який відбудеться наступного тижня, виключили з розкладу засідання, на якому мали обговорити ситуацію в Україні. Основною причиною називають змінений графік президента США Дональда Трампа. А також сам саміт неабияк скоротили.

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На саміті НАТО також вирішили скоротити порядок денний: там не буде довгих комюніке, тільки короткі заяви про нові зобов'язання, пише Politico.

Саміт НАТО передбачає лише дві основні події: привітальну вечерю в замку голландської королівської сім'ї та одне засідання Північноатлантичної ради.

Через скорочення тривалості та кількості заходів, у Гаазі не відбудеться засідання Ради НАТО з питань України. Журналісти зазначили, що це поступка Штатам. Попри заклики деяких союзників провести таке засідання, США не були зацікавлені в посиленні уваги до війни.

Трансатлантичний військовий альянс із 32 країн зобов'язується різко збільшити видатки на оборону до 5 відсотків від валового внутрішнього продукту — 3,5 відсотка на жорсткі військові витрати і 1,5 відсотка на інші зусилля, пов'язані з обороною. Це зобов'язання, яке може відновити баланс трансатлантичної безпеки, дасть змогу Трампу, який вимагає, щоб Європа взяла на себе більшу частину тягаря власної оборони, здобути значну перемогу на світовій арені.

Трамп має намір виступити з промовою в середу на заключному етапі саміту, сповіщаючи про нове зобов'язання щодо витрат і свою власну роль у цьому.

Але не всі готові до нових правил, Іспанія, член НАТО з найнижчим рівнем витрат на оборону, просить про звільнення від нового зобов'язання, і існують широкі розбіжності з приводу дати, до якої це зобов'язання щодо витрат має бути виконано.

Але поки члени НАТО розходяться в думках з приводу деталей безпекової обіцянки, існує спільна згода, що потрібно задовольнити президента США і виступити єдиним фронтом, оскільки війна в Україні далека від завершення, а фокус зовнішньої політики США дедалі більше зміщується на Азію і Близький Схід. Для досягнення цієї мети організатори саміту спростили зустріч, скоротивши те, що зазвичай займає два дні, до 24 годин і зосередивши її навколо обіцянки Трампа, яка була узгоджена заздалегідь, і майже ні на чому іншому.

"Він має отримати кредит за 5 відсотків — ось чому ми проводимо саміт. Все інше оптимізується, щоб мінімізувати ризик", — сказав один європейський військовий чиновник на правах анонімності.

Неясно, чи буде присутнім президент України Володимир Зеленський, запрошений тільки на вечерю з нагоди відкриття саміту 24 червня, яку влаштовує король Нідерландів. Раніше Зеленський заявив, що досі не впевнений, чи поїде на саміт НАТО в Гаазі, однак додав, що ймовірність цього дуже велика.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, чого можна чекати від саміту НАТО в Гаазі, який пройде з 24 по 26 червня.

А на саміті "Великої сімки" сталося відразу кілька подій, які привернули увагу ЗМІ. Дональд Трамп зрештою достроково відбув із Канади, де зустрічалися члени G7, зробивши кілька спірних заяв.