Трамп сбежал от Зеленского: почему президент США сорвал встречу с лидером Украины

Анонсированной на 17 июня встречи президентов Зеленского и Трампа в Канаде не состоялось из-за досрочного отъезда президента США с саммита G7. Почему это произошло и чем может обернуться новый коммуникационный сбой между Банковой и Белым домом, выяснял Фокус.

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О том, что президент США досрочно покидает саммит G7 сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент Трамп прекрасно провел день на саммите G7, даже подписал важное торговое соглашение с Соединенным Королевством и премьер-министром Киром Стармером. Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп сегодня вечером (в ночь на 17 июня по Киеву — Фокус) уедет после ужина с главами государств", — цитирует госпожу Ливитт CNN.

Между тем лично Трамп несколько позже уточнил причину отъезда с саммита G7 и попутно упрекнул президента Франции.

"Эмманюэль Макрон, который постоянно стремится к публичности, ошибочно заявил, что я покинул саммит, чтобы работать над "перемирием" между Израилем и Ираном, — написал президент США в Truth Social.

По словам главы Белого дома, его французский коллега "не имеет никакого представления", почему он решил внепланово вернуться в США, "но это определенно не связано с перемирием".

"Это гораздо больше", — акцентировал Трамп, не уточнив, что именно имеет в виду.

Как перед отъездом из Канады Трамп выкручивался насчет Путина перед отъездом из Канады

Дональд Трамп, как известно, планировал встретиться для двусторонних переговоров в кулуарах саммита G7 с президентом Зеленским, который также заранее анонсировал, что будет говорить с американским коллегой о новых контрактах на оружие для Украины, а также антироссийских санкциях.

Кстати, о рестрикции в отношении РФ Трамп высказался в понедельник, 16 апреля, заявив, что оттягивает рассмотрение этого вопроса во времени, ожидая возможного заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой. При этом, на вопрос журналистов о том, поддержит ли Белый дом призывы Европы к новым антироссийским санкциям, Трамп ответил следующим образом:"Европа об этом говорит, но еще ничего не сделала. Посмотрим, сделают ли они это. И не забывайте, санкции стоят нам много денег — это огромные суммы. То есть, это не просто взять и подписать документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов".

Почему на самом деле Трамп не захотел встречаться с Зеленским

Дональд Трамп прекрасно понимал, что на саммите G7 на него с каждым часом будет значительно усиливаться давление в плане необходимости введения более жестких антироссийских санкций, поэтому решил не дожидаться, пока президент Зеленский прибудет в Канаду, считает политолог Петр Олещук.

"Президент США, традиционно прикрываясь "большими делами", совершил дипломатический кульбит, избежав неудобной для себя ситуации. Более того, я убежден, что Трамп и в дальнейшем всячески будет заговаривать вопрос введения санкций в отношении РФ, ссылаясь на свою задействованность в ближневосточных делах и тому подобное. То есть, у меня нет никаких сомнений в том, что Трамп будет извиваться, как уж на сковороде, избегая при этом каких-либо действий, поскольку ключевой основополагающий принцип его политики следующий: "Если ты можешь что-то не делать — не делай до последнего", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Отдельное внимание политолог обращает на тактику официального Киева: "Очень интересный нюанс заключается в том, что Зеленский заранее сказал, что едет в Канаду на встречу с Трампом с тем, чтобы обсудить с ним вопрос покупки Украиной американского оружия. Думаю, президент совсем не случайно заявил об этом публично. Дело в том, что у Трампа на самом деле нет никаких аргументов относительно того, почему он здесь должен нам отказать. Раньше он на каждом углу рассказывал, что США, мол, раздали много денег Украине, тогда как нужно было все продавать, чтобы развивать национальную промышленность. Ну, так вот, пожалуйста, Украина едет и предлагает купить оружие, но Трамп убегает с саммита G7, чтобы не нарваться потом на критику в том числе многих республиканцев, для которых продажа оружия — это "священная корова" их политики".

Таким образом, констатирует Петр Олещук, досрочно покинув саммит G7, президент США, с его собственной точки зрения, "элегантно избежал" неудобного для себя разговора с Зеленским. Наряду с тем эксперт предполагает, что Трамп во время одного из телефонных разговоров пообещал Путину не продавать оружие Украине.

"А вообще, де-факто Трамп своими истериками о досрочном оставлении саммита G7, а также постами о том, что жители Тегерана должны срочно эвакуироваться , обеспечил просто замечательное информационное сопровождение для атаки россиян 17 июня, переключив внимание западных медиа от масштабного террористического удара РФ. И у меня возникает вопрос о том, а не были ли эти действия Путина согласованы с Трампом заранее. Я думаю, что были и Трамп предоставил ему возможность продемонстрировать силу и показать, что вот, мол, не стоило РФ исключать из G8", — заключает Петр Олещук.

Действительно ли Трамп играет на стороне Кремля против Украины

В то же время политолог Тарас Загородний в разговоре с Фокусом отмечает: "В том, что Трамп спровоцировал новый скандал и "наехал" на Макрона, досрочно покидая саммит G7, нет ничего удивительного. При этом, нам не следует делать из европейцев белых и пушистых зайчиков. Противоречия по Ближнему Востоку между европейцами и Белым домом есть, но должны понимать: все разговоры о том, что США, мол, не поддерживают Израиль в его стремлении уничтожить ядерные программы Ирана — это миф. Вашингтон помогает и не слабо, добиваясь вместе с Израилем уничтожения ядерной программы, а в идеале — смены режима в Иране".

Отметив, что на европейцев давит "исламский фактор", поскольку там есть много мигрантов, эксперт подчеркнул: "Мог ли Трамп досрочно покинуть саммит, не желая вступать в стратегическую перепалку с другими лидерами? Вполне мог, поскольку не считает нужным что-то там обсуждать, стремясь вместо этого уничтожить Иран. Так вот риторический вопрос: а нам подходит сценарий уничтожения важнейшего союзника России?".

США вместе с Израилем стремятся уничтожить ядерную программу Ирана, считают эксперты Фото: Фокус

Акцентировав на том, что Белый дом сейчас активно "качает" ключевых союзников Кремля — Иран и Китай, политолог резюмировал: чем хуже будет Пекину и Тегерану, тем лучше будет Украине.

В данном контексте Тарас Загородний отмечает, что администрация Джо Байдена практически ничего не делала в указанном направлении. При этом эксперт предполагает, что США действительно могут довести Иран до примерно такого же состояния, в котором находится Ирак — то есть до уровня фрагментированного государства, которое никому ничем не будет угрожать.

Что же касается фактического срыва встречи Зеленского с Трампом на саммите G7 в Канаде, то эксперт считает это дипломатической неприятностью, но не трагедией. "На самом деле, успешное продвижение вопроса закупки американского оружия можно вести также путем переговоров с крупными корпорациями США, которые имеют реальные рычаги давления на Белый дом и чрезвычайно заинтересованы в контрактах с Украиной", — отмечает политолог.

Киев, заключает Тарас Загородний, должен сейчас максимально сфокусироваться на европейцах, которые "и трети копейки" не тратят из собственного ВВП для поддержки Украины. При этом эксперт выразил убеждение, что давление США на Россию в контексте мирного процесса на самом деле идет, просто происходит это в основном в непубличной плоскости. В качестве аргумента эксперт напоминает об отмене 16 июня по инициативе США запланированной на текущей неделе встречи американской и российской делегаций, призванной устранить "раздражители" во взаимных отношениях.