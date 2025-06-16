Тегеран в обмен на Киев: могут ли Путин и Трамп пойти на размен своих "задач" в Иране и Украине

Президент Зеленский заявляет о "торможении" евросоюзников, которые размышляют, хватит ли им сил в поддержке Украины без помощи США. Насколько высок риск того, что Киев может потерять партнерскую опору в войне с РФ, выяснял Фокус.

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Беспокойство относительно "торможения" европейцев, в частности, лидеров стран-членов Коалиции решительных в вопросе поддержки Украины Владимир Зеленский выразил за последние дни несколько раз: сначала во время встречи с журналистами в пятницу, 13 июня, а затем в интервью телеканалу Newsmax.

Владимир Зеленский: "Европа все еще не решила для себя, что она будет с Украиной полностью"

"Знаете, почему идет торможение? Не потому, что они (европейцы — Фокус) уставшие и что они отворачиваются от нас, нет. Эта ситуация показала, что Европа все еще не решила для себя, что она будет с Украиной полностью, если не будет Америки. Вот что происходит на самом деле", — акцентировал глава государства. Он также добавил, что Европа "с энергией подошла к Коалиции решительных, но увидела, что этой энергии нет у Соединенных Штатов Америки".

"Европейцы начали думать, хватит ли им сил. А когда Европа долго думает, они очень много говорят друг с другом и тогда уже начинают рождаться сомнения", — подчеркнул президент. Отдельно Зеленский отметил важность того, чтобы Дональд Трамп "остановил РФ", что даст четкий и недвусмысленный сигнал всей Европе объединиться. "Если Трамп не будет вводить санкции и не будет делать шагов против России, я скажу вам откровенно, нам будет очень сложно. Но это также будет сигнал Европе, и Европе придется увеличивать помощь Украине. Поэтому сегодня так важно бороться за определенность Америки, чтобы остановить Путина, который пока не собирается заканчивать войну", — подытожил глава государства.

Какую дипломатическую линию с Европой и США следует проводить Киеву

Политолог Владимир Фесенко считает, что озвученная президентом Зеленским позиция относительно колебаний евролидеров, является реакцией на недавнее заявление британского премьера Стармера о том, что Лондон не планирует отправлять свои войска в Украину без гарантий безопасности от США.

"В этом контексте хотел бы подчеркнуть, что именно Великобритания является одним из самых последовательных наших партнеров и она не отказывается от поддержки Украины — поддержка была, есть и будет. Что касается войск, то о них можно будет предметно говорить только после завершения войны, а не сейчас. В целом, думаю, здесь речь идет об эмоциях, а именно о недовольстве Зеленского тем, что некоторые страны отказываются от ранее данных обещаний. Несмотря на это ключевую ставку сейчас нужно делать все же не на эмоциональную, а на рациональную дипломатию. Нам стоит решать с той же Великобританией, Францией вопрос оптимальной поставки через них в Украину американского оружия", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Getty Images

На данном этапе войны, убежден политолог, на первый план выходит вопрос именно военной поддержки Украины, а не присутствия здесь иностранных контингентов: "Да, бесспорно, Кира Стармера критикуют в том числе внутри Великобритании из-за его непоследовательности в определенных вопросах. В частности, сейчас звучит вполне справедливая критика относительно выбора приоритетов в вопросе финансирования обороноспособности Великобритании, когда деньги планируют направить на производство подводных атомных лодок, а не на более современное и эффективное оружие, способное помочь в конвенционной войне. Поэтому претензии к Стармеру действительно есть, но нам сейчас нужно не обвинять кого-то в нерешительности, а наоборот — всячески избегать усиления напряжения в отношениях с партнерами. Это касается также и отношений с США — нам следует бороться за сохранение хотя бы части партнерской помощи Соединенных Штатов. Если мы будем продолжать проводить линию обвинения наших партнеров, тогда у нас просто будет меньше партнеров, вот и все. Не думаю, что это, мягко говоря, в наших интересах".

Эксперт: "как бы нам того не хотелось бы, Трамп не будет сейчас предпринимать никаких антироссийских шагов" Фото: Getty Images

Наряду с тем Владимир Фесенко признает, что у Украины действительно могут быть обоснованные претензии к некоторым партнерам. Впрочем, добавляет политолог, "это точно не к европейцам".

Что же касается непосредственно позиции США, то эксперт отмечает следующее: "Мы должны понять, что, как бы нам того не хотелось бы, Трамп не будет сейчас делать никаких антироссийских шагов. И, осознавая это, мы должны до деталей продумать тактику взаимодействия с Белым домом. Вот сейчас появилась информация о вероятной встрече 17 июня Зеленского с Трампом. В случае, если во время этой встречи на Трампа будет осуществляться давление, чтобы он сделал что-то антироссийское, результат будет крайне негативный. Категорически нельзя в лоб давить на Трампа, тем более в условиях нынешней войны между Израилем и Ираном. Эти война и так отвлекает военные ресурсы США, которые хотя бы частично могли быть направлены в Украину".

С европейскими союзниками, отмечает политолог, сейчас следует согласовать новую общую тактику и стратегию, поскольку те подходы, которые более-менее работали еще месяц назад, сегодня уже неактуальны.

Важно

НАТО раздора: почему из-за Украины саммит Альянса может обернуться громким скандалом

"Например, есть зависание с Коалицией решительных и нам для того, чтобы не потерять этот на самом деле очень важный партнерский институт, стоит согласовать вопросы, на которых эта коалиция может сейчас максимально сосредоточиться. Поскольку вопрос отправки миротворческого контингента отошел на второй план из-за отсутствия перспектив по установлению мира, эта коалиция, по моему мнению, должна сосредоточиться на политико-дипломатической поддержке нашей страны. То есть, чтобы не только через "Рамштайн" решался вопрос поставки вооружения, но и с помощью этой коалиции. Многие лидеры стран-членов коалиции имеют дружеские отношения с Трампом и через них можно договариваться о поставках Украине американского оружия. В любом случае нам лучше сохранять партнеров, а не обвинять их", — заключает Владимир Фесенко.

Почему и куда исчезло трансатлантическое единство в отношении Украины

В то же время политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом констатирует, что ключевая идея Коалиции решительных по отправке в Украину европейских сил безопасности действительно зависла в воздухе, а британские Сухопутные войска без воздушной страховки со стороны США отказываются от этой миссии. "Таким образом, внутри Запада имеет место определенный коллапс относительно дальнейшего расчета поддержки Украины. Туман, думаю, несколько развеется после встречи G7 в Канаде и саммита НАТО, который пройдет 24-25 июня. Именно эти два события суммарно дадут нам ответ на вопрос о том, на какую помощь и на какое время может рассчитывать Украина. Мы, в частности, узнаем, продолжат ли США предоставлять нам разведданные, что критически важно и позволят ли за европейские деньги в рамках определенных оборонных инициатив покупать их оружие для Украины. Это по состоянию на сейчас два фундаментальных вопроса", — отмечает эксперт.

В контексте саммита НАТО в Гааге эксперт напоминает о прошлогоднем решении о выделении Украине $40 млрд от стран-членов Альянса. Политолог отмечает, что эта инициатива до сих пор нереализована, а "громкие обещания не подкреплены звонким долларом". Этот аспект, учитывая "бесконечные колебания" президента Трампа, убежден политолог, сейчас также является крайне важным.

Эксперт: "сейчас существует серьезный риск "украинско-иранского геополитического размена"" Фото: Getty Images

В целом Олег Постернак считает, что сейчас трансатлантического единства в отношении Украины нет. Наоборот, акцентирует аналитик, США и европейские страны смотрят в противоположные стороны в кейсах мирного урегулирования и дальнейшей поддержки Киева, а это именно то, чего стремился достичь Путин. Ситуацию можно изменить только при условии коррекции позиции Трампа в вопросе российско-украинской войны, констатирует политолог, добавляя, что для этого украинская дипломатия должна персонифицировать возможности влияния на президента США, активно сотрудничая с конкретными советниками главы Белого дома и конгрессменами-республиканцами — особенно с группой MAGA.

Кроме того, убежден Олег Постернак, назрела необходимость создания отдельной коммуникационной площадки, которая локализовала бы украинскую проблематику между США и Европой, поскольку сейчас даже формат "Рамштайн" заседает без Америки. Ситуация, констатирует политолог, значительно осложняется еще и тем, что "Путин разыгрывает новую карту", предлагая Трампу посреднические услуги по ближневосточному урегулированию. Таким образом, заключает Олег Постернак, сейчас существует серьезный риск "украинско-иранского геополитического размена", когда Москва будет давить в плане необходимости уступок на Тегеран в его противостоянии с Тель-Авивом, а Вашингтон — на Киев в его войне с РФ.