День рождения Трампа: неизвестные факты о президенте США – первые миллионы, три жены и фаст-фуд

47-му президенту США 14 июня исполняется 79 лет. За эти годы Дональд Трамп успел стать героем множества скандалов, побывать в Белом доме и снова туда вернуться, а также построить успешный бизнес имени себя. День рождения отметят военным парадом и протестами в Калифорнии.

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Дональд Трамп называл своего предшественника Джо Байдена "сонным Джо" и "слабаком", намекая на его преклонный возраст. Но теперь и самому президенту США исполняется солидные 79 лет за которые он очень много успел: достичь успеха и изменить трем женам. Фокус собрал самые интересные факты о Трампе, о которых вы не знали.

Предки Трампа: немецкий парикмахер и рыбачка из Шотландии

Дональд Трамп сделал борьбу против нелегальных мигрантов одной из центральных тем своего президентства, однако сам он американец только в третьем поколении. Его дед Фридрих Трамп, 16-летний немецкий парикмахер, сел на корабль в Америку 7 октября 1885 года, не желая идти в армию из-за слабого здоровья. В Нью-Йорке он женился на Элизабет, девушке из своего родного немецкого города Кальштадт. Они хотели вернуться в Германию, но Фридрих потерял свое баварское гражданство из-за уклонения от призыва в армию, зато сколотил состояние на недвижимости в полмиллиона долларов. В США у них родилось трое детей: отец Трампа, Фред, был средним ребенком. Фред Трамп стал одним из самых успешных молодых бизнесменов Нью-Йорка.

Фридрих Трамп - дед Дональда Трампа, с супругой

Женой Фреда стала Мэри Энн Маклеод, девушка из семьи рыбаков с острова Льюис. Младшая из 10 детей, которая работала горничной в Нью-Йорке. После у Мэри началась совсем другая жизнь: с коллекцией шуб и яхтами. Примечательно, но Фред скрывал происхождение своих родителей, чтобы не расстраивать друзей и клиентов-евреев.

Дональд Трамп со своими родителями Фото: Скриншот

"Он приехал сюда из Швеции ребенком", — утверждал Трамп в своей книге "Искусство сделки". Но его кузен Джон Уолтер раскрыл семейную тайну: Дональд Трамп поддерживал эту уловку по просьбе своего отца.

Международное происхождение Дональда Трампа делает его относительно необычным среди американских президентов. Из последних 10 президентов только у двоих — Трампа и Барака Обамы — родители родились за пределами США. Но насколько смогли судить его биографы, ни одно из его международных корней не простирается до Швеции.

Фридрих Мерц подарил Трампу свидетельство о рождении его родителей

Фридрих Мерц, канцлер Германии, во время недавнего визита в Белый дом подарил Трампу свидетельство о рождении его деда, раз и навсегда положив конец недомолвкам.

Первый бизнес Трампа был на первый миллион полученный от его отца

После колледжа в 1970-х, Дональд Трамп стал работать со своим отцом, строя многоквартирные комплексы в Квинсе и Бруклине. На тот момент бизнес Трампов стоил 250 миллионов долларов.

Позже в интервью он говорил, что взял заем у отца заем. "Мой отец дал мне небольшой заем в миллион долларов. Миллион долларов — это не так уж много по сравнению с тем, что я построил", — говорил он в интервью. Но тогда еще не президент США скромничал, так как имя Трампа прокладывало ему путь в сфере недвижимости, а также он извлек выгоду из трех трастов, которые были созданы для членов семьи. В 2007 году Дональд Трамп признал, что занял "небольшую сумму" из имущества своего отца: "Я думаю, что это было где-то в районе 9 миллионов долларов". А когда казино Трампа столкнулись с проблемами, Трамп-старший также купил игровые фишки на 3,5 миллиона долларов, но не использовал их, чтобы у казино было достаточно денег для выплат по ипотеке — транзакция, которую руководство казино позже назвало незаконным займом.

Дональд Трамп фанат диетической колы и фастфуда

Президент США убежденный трезвенник. Причина кроется в его детстве и юности: его старший брат Фред Трамп умер от алкоголизма в 1981 году. Также он не пьет чай и кофе. И сидит на очень специфической диете из фастфуда и диетической колы, которой выпивает по 12 банок в день.

Дональд Трамп сидит на диете из фастфуда и диетической колы Фото: Getty Images

Бывший дворецкий Трампа в Мар-а-Лаго Тони Сенекал, рассказывал в интервью, что Трамп любит пережаренные стейки с кетчупом.

"Ему нравилось хорошо прожаренное мясо, и он говорил: "Никакого мусора с ним", — вспоминал Сенекал, отмечая, что под "мусором" Трамп имел в виду гарнир и овощи. Также он предпочитает мясной рулет по рецепту своей мамы, печенье Oreo, ванильное мороженое и, конечно фастфуд.

Дональд Трамп предпочитает фастфуд, потому что считает его безопасной едой Фото: Donald Trump Jr./Instagram

Трамп заявил, что, по его мнению, рестораны быстрого питания чище других ресторанов. Еще одна причина любить рестораны быстрого питания, по его мнению, заключается в том, чтобы избегать ситуации, когда повар в ресторане не любит его или его политику и, видимо, может плюнуть в блюдо.

Три жены и Карла Бруни – любовные истории Трампа

Дональд Трамп был женат трижды, и, как утверждают журналисты таблоидов, каждой из своих жен он изменял. На Иване Зелничковой Дональд женился в 1977 году и развелся, когда у него начался роман с моделью Марлой Мейплз.

Дональд Трамп и Ивана Трамп Фото: Getty Images

Развод в 1991 году был скандальным, а брак с Марлой, которая родила ему дочь Тиффани, продолжался только четыре года. Сразу после развода Дональд познакомился с моделью Меланией Кнаусс. Пара поженилась в январе 2005 года и этот брак оказался самым крепким, хотя уже дважды первая леди США подозрительно редко появляется рядом с супругом, предпочитая проводить время в Нью-Йорке, где учится ее единственный сын Бэррон.

Дональд Трамп и Марла Мейплз Фото: Getty Images

По меньшей мере 26 женщин обвинили Трампа в сексуальных домогательствах, причем обвинения выдвигались с 1970-х годов по 2016 год. Сам Дональд говорил ведущему Access Hollywood Билли Бушу, что он может "лапать женщин" потому что "когда ты звезда, они позволяют тебе это делать".

Брак Трампа с Меланией Трамп оказался самым прочным Фото: Getty Images

Ходят слухи, что у Трампа были романы с известной теннисисткой Габриэлой Сабатини, причем как раз перед его вторым браком, и даже с будущей первой леди Франции Карлой Бруни. Супермодель все отрицала, но Дональд утверждал, что она пыталась заставить его бросить Марлу. "В конце концов, Карла стала женщиной, которую очень трудно даже любить", — добавил он.

"Один дома": как Трамп прорвался в кино и зачем это ему было нужно

До появления соцсетей телевидение было лучшим способом по-настоящему связаться с массовой аудиторией. И Трамп начал тщательно рекламировать себя и свой бизнес, появляясь в небольших камео с 1985 года, когда дебютировал в сериале "Джефферсоны". Герои посещали Атлантик-Сити, где у Трампа были казино. Также он появился в популярном шоу "Принц из Беверли-Хиллз" вместе со своей женой Марлой Мейплз, где кузина Уилла Смита восторженно говорит: "Вживую вы выглядите гораздо богаче".

Дональд Трамп и Марла Мейплз в ситкоме "Принц из Беверли-Хиллз"

А вот в "Один дома 2" Трампу, как оказалось, прорваться было нелегко. Крис Коламбус, режиссер фильма, говорил, что Трамп "пробрался в фильм силой", грозясь отказать предоставить отель Plaza, которым он владел, если его не возьмут в кино. А Трамп заявил, что съемочная группа его "умоляла".

Крис Коламбус говорил, что Трамп буквально "прорвался" в "Один дома 2"

"Я был очень занят и не хотел этого делать. Они были очень милы, но, прежде всего, настойчивы. Я согласился, а остальное — история!", — говорил Трамп. Позже он заявлял, что именно его камео сделало фильм успешным, а Коламбус "просто еще один голливудский парень из прошлого, ищущий быстрого способа прославиться за счет Трампа".

И даже крохотное камео в сериале "Секс в большом городе" Трамп сымпровизировал, чтобы упомянуть Trump Tower. В сценарии он должен был сидеть спиной и молчать.

Камео Трампа в сериале "Секс в большом городе"

Все это и участие в шоу "Ученик", сделало Дональда Трампа самым узнаваемым политиком среди республиканцев и демократов. К тому времени, как в июне 2015 года он объявил о своем участии в президентской гонке, Трамп похоронил своих конкурентов за выдвижение от Республиканской партии в узнаваемости имени, почти полностью благодаря телевидению. Сообщения о его неудачах в бизнесе и прочих скандалах не могли конкурировать с тем, что зрители видели по телевизору: бизнес-гений, миллиардер и настоящая звезда.

Напомним, ранее Фокус писал о том, к чему может привести противостояние президента США Дональда Трампа и губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома, где продолжаются массовые протесты.

А также мы рассказывали, как фильмы, снятые в Голливуде, предсказывали кризис в США.