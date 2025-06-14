День рождения Трампа: неизвестные факты о президенте США – первые миллионы, три жены и фаст-фуд
47-му президенту США 14 июня исполняется 79 лет. За эти годы Дональд Трамп успел стать героем множества скандалов, побывать в Белом доме и снова туда вернуться, а также построить успешный бизнес имени себя. День рождения отметят военным парадом и протестами в Калифорнии.
Дональд Трамп называл своего предшественника Джо Байдена "сонным Джо" и "слабаком", намекая на его преклонный возраст. Но теперь и самому президенту США исполняется солидные 79 лет за которые он очень много успел: достичь успеха и изменить трем женам. Фокус собрал самые интересные факты о Трампе, о которых вы не знали.
Предки Трампа: немецкий парикмахер и рыбачка из Шотландии
Дональд Трамп сделал борьбу против нелегальных мигрантов одной из центральных тем своего президентства, однако сам он американец только в третьем поколении. Его дед Фридрих Трамп, 16-летний немецкий парикмахер, сел на корабль в Америку 7 октября 1885 года, не желая идти в армию из-за слабого здоровья. В Нью-Йорке он женился на Элизабет, девушке из своего родного немецкого города Кальштадт. Они хотели вернуться в Германию, но Фридрих потерял свое баварское гражданство из-за уклонения от призыва в армию, зато сколотил состояние на недвижимости в полмиллиона долларов. В США у них родилось трое детей: отец Трампа, Фред, был средним ребенком. Фред Трамп стал одним из самых успешных молодых бизнесменов Нью-Йорка.
Женой Фреда стала Мэри Энн Маклеод, девушка из семьи рыбаков с острова Льюис. Младшая из 10 детей, которая работала горничной в Нью-Йорке. После у Мэри началась совсем другая жизнь: с коллекцией шуб и яхтами. Примечательно, но Фред скрывал происхождение своих родителей, чтобы не расстраивать друзей и клиентов-евреев.
"Он приехал сюда из Швеции ребенком", — утверждал Трамп в своей книге "Искусство сделки". Но его кузен Джон Уолтер раскрыл семейную тайну: Дональд Трамп поддерживал эту уловку по просьбе своего отца.
Международное происхождение Дональда Трампа делает его относительно необычным среди американских президентов. Из последних 10 президентов только у двоих — Трампа и Барака Обамы — родители родились за пределами США. Но насколько смогли судить его биографы, ни одно из его международных корней не простирается до Швеции.
Фридрих Мерц, канцлер Германии, во время недавнего визита в Белый дом подарил Трампу свидетельство о рождении его деда, раз и навсегда положив конец недомолвкам.
Первый бизнес Трампа был на первый миллион полученный от его отца
После колледжа в 1970-х, Дональд Трамп стал работать со своим отцом, строя многоквартирные комплексы в Квинсе и Бруклине. На тот момент бизнес Трампов стоил 250 миллионов долларов.
Позже в интервью он говорил, что взял заем у отца заем. "Мой отец дал мне небольшой заем в миллион долларов. Миллион долларов — это не так уж много по сравнению с тем, что я построил", — говорил он в интервью. Но тогда еще не президент США скромничал, так как имя Трампа прокладывало ему путь в сфере недвижимости, а также он извлек выгоду из трех трастов, которые были созданы для членов семьи. В 2007 году Дональд Трамп признал, что занял "небольшую сумму" из имущества своего отца: "Я думаю, что это было где-то в районе 9 миллионов долларов". А когда казино Трампа столкнулись с проблемами, Трамп-старший также купил игровые фишки на 3,5 миллиона долларов, но не использовал их, чтобы у казино было достаточно денег для выплат по ипотеке — транзакция, которую руководство казино позже назвало незаконным займом.
Дональд Трамп фанат диетической колы и фастфуда
Президент США убежденный трезвенник. Причина кроется в его детстве и юности: его старший брат Фред Трамп умер от алкоголизма в 1981 году. Также он не пьет чай и кофе. И сидит на очень специфической диете из фастфуда и диетической колы, которой выпивает по 12 банок в день.
Бывший дворецкий Трампа в Мар-а-Лаго Тони Сенекал, рассказывал в интервью, что Трамп любит пережаренные стейки с кетчупом.
"Ему нравилось хорошо прожаренное мясо, и он говорил: "Никакого мусора с ним", — вспоминал Сенекал, отмечая, что под "мусором" Трамп имел в виду гарнир и овощи. Также он предпочитает мясной рулет по рецепту своей мамы, печенье Oreo, ванильное мороженое и, конечно фастфуд.
Трамп заявил, что, по его мнению, рестораны быстрого питания чище других ресторанов. Еще одна причина любить рестораны быстрого питания, по его мнению, заключается в том, чтобы избегать ситуации, когда повар в ресторане не любит его или его политику и, видимо, может плюнуть в блюдо.
Три жены и Карла Бруни – любовные истории Трампа
Дональд Трамп был женат трижды, и, как утверждают журналисты таблоидов, каждой из своих жен он изменял. На Иване Зелничковой Дональд женился в 1977 году и развелся, когда у него начался роман с моделью Марлой Мейплз.
Развод в 1991 году был скандальным, а брак с Марлой, которая родила ему дочь Тиффани, продолжался только четыре года. Сразу после развода Дональд познакомился с моделью Меланией Кнаусс. Пара поженилась в январе 2005 года и этот брак оказался самым крепким, хотя уже дважды первая леди США подозрительно редко появляется рядом с супругом, предпочитая проводить время в Нью-Йорке, где учится ее единственный сын Бэррон.
По меньшей мере 26 женщин обвинили Трампа в сексуальных домогательствах, причем обвинения выдвигались с 1970-х годов по 2016 год. Сам Дональд говорил ведущему Access Hollywood Билли Бушу, что он может "лапать женщин" потому что "когда ты звезда, они позволяют тебе это делать".
Ходят слухи, что у Трампа были романы с известной теннисисткой Габриэлой Сабатини, причем как раз перед его вторым браком, и даже с будущей первой леди Франции Карлой Бруни. Супермодель все отрицала, но Дональд утверждал, что она пыталась заставить его бросить Марлу. "В конце концов, Карла стала женщиной, которую очень трудно даже любить", — добавил он.
"Один дома": как Трамп прорвался в кино и зачем это ему было нужно
До появления соцсетей телевидение было лучшим способом по-настоящему связаться с массовой аудиторией. И Трамп начал тщательно рекламировать себя и свой бизнес, появляясь в небольших камео с 1985 года, когда дебютировал в сериале "Джефферсоны". Герои посещали Атлантик-Сити, где у Трампа были казино. Также он появился в популярном шоу "Принц из Беверли-Хиллз" вместе со своей женой Марлой Мейплз, где кузина Уилла Смита восторженно говорит: "Вживую вы выглядите гораздо богаче".
А вот в "Один дома 2" Трампу, как оказалось, прорваться было нелегко. Крис Коламбус, режиссер фильма, говорил, что Трамп "пробрался в фильм силой", грозясь отказать предоставить отель Plaza, которым он владел, если его не возьмут в кино. А Трамп заявил, что съемочная группа его "умоляла".
"Я был очень занят и не хотел этого делать. Они были очень милы, но, прежде всего, настойчивы. Я согласился, а остальное — история!", — говорил Трамп. Позже он заявлял, что именно его камео сделало фильм успешным, а Коламбус "просто еще один голливудский парень из прошлого, ищущий быстрого способа прославиться за счет Трампа".
И даже крохотное камео в сериале "Секс в большом городе" Трамп сымпровизировал, чтобы упомянуть Trump Tower. В сценарии он должен был сидеть спиной и молчать.
Все это и участие в шоу "Ученик", сделало Дональда Трампа самым узнаваемым политиком среди республиканцев и демократов. К тому времени, как в июне 2015 года он объявил о своем участии в президентской гонке, Трамп похоронил своих конкурентов за выдвижение от Республиканской партии в узнаваемости имени, почти полностью благодаря телевидению. Сообщения о его неудачах в бизнесе и прочих скандалах не могли конкурировать с тем, что зрители видели по телевизору: бизнес-гений, миллиардер и настоящая звезда.
Напомним, ранее Фокус писал о том, к чему может привести противостояние президента США Дональда Трампа и губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома, где продолжаются массовые протесты.
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