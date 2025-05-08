Мелания Трамп провела в Белом доме "шокирующе" мало времени

Оказалось, что первая леди США после возвращения Дональда Трампа в Вашингтон, провела в Белом доме менее двух недель. Хотя она обещала быть рядом с мужем.

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Об этом пишет The New York Times.

Предположить, что Мелания Трамп провела в Белом доме более двух недель с января, было бы преувеличением, — отмечают журналисты.

Хотя за последние три месяца публичные выступления первой леди были весьма редкими, два источника, знакомые с ее графиком, сообщили журналистам, что она, вероятно, даже не была в томе и эти 14 дней. Крыло, где обычно живут первые леди США, остается темным.

Мелания Трамп почти не бывает в Белом доме Фото: Getty

За 108 дней с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США Мелания Трамп посетила несколько публичных мероприятий в Белом доме, в том числе пасхальную церемонию награждения и церемонию вручения премий Госдепартамента женщинам за мужество в апреле.

Она также присоединилась к своему мужу на похоронах Папы Франциска 26 апреля и, как ожидается, вновь появится в Вашингтоне на этой неделе, чтобы представить почтовую марку в честь бывшей первой леди Барбары Буш и посетить чествование матерей-военнослужащих.

Мелания Трамп и Дональд Трамп на похоронах Папы Римского Фото: Getty Images

Однако Мелания, как говорят, предпочитает Trump Tower на Манхэттене или имение Трампа Мар-а-Лаго в Флориде, где она может скрыться от глаз общественности. Чиновники администрации Трампа сообщили журналистам, что Мелания появляется в Белом доме без ведома общественности, но не предоставили дополнительных подробностей.

Помимо появлений в Белом доме, достижения первой леди варьируются от запуска ее собственной криптовалюты до содействия принятию закона, защищающего детей от дипфейков. И она заключила соглашение на 40 миллионов долларов с Amazon на создание документального фильма о ее жизни в качестве первой леди.

Она не занималась тем, чем обычно заняты первые леди США: именно Дональд Трамп занимается реконструкцией Розового сада, принимает туристические группы в Восточном крыле и даже организовывает прием в честь Месяца женской истории.

Мелания Трамп крайне редко появляется в Белом доме Фото: Flotus

"Я буду в Белом доме, — говорила Мелания Fox News в прединаугурационном интервью в январе. -И, знаете, когда мне нужно будет быть в Нью-Йорке, я буду в Нью-Йорке. Когда мне нужно будет быть в Палм-Бич, я буду в Палм-Бич. Но мой главный приоритет — это, знаете ли, быть мамой, быть первой леди, быть женой. И как только мы придем 20 января, мы будем служить стране".

Но сейчас ее деятельность покрыта тайной, а инсайдеры говорят, что такой скрытной первой леди не было в США почти 80 лет, когда ею была Бесс Трумэн.

Напомним, в апреле Мелания Трамп проигнорировала вечеринку свой падчерицы, Тиффани Трамп, которую та устроила в честь своего будущего ребенка.