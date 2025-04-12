Первая леди проигнорировала вечеринку своей падчерицы, нарушив правила клана Трамп

Мелания Трамп отсутствовала на вечеринке по случаю скорого рождения ребенка дочери своего мужа Тиффани Трамп, хотя другие женщины из клана Трамп собрались, чтобы отпраздновать это событие во Флориде. Ее пресс-служба холодно заявила, что у первой леди "свой график".

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Об этом пишет The Daily Beast.

Третья жена Дональда Трампа не явилась на baby shower дочери его второй жены, несмотря на то что прочие дамы Трамп присутствовали. Мелания тем самым нарушила одно из важных правил семьи президента США: на важных событиях они всегда выступают единым фронтом.

Вечеринку, на которой Тиффани Трамп объявила, что ждет мальчика и принимала подарки, организовала Иванка Трамп. Источник из Флориды сообщил, что дочери президента Дональда Трампа очень близки.

Тиффани Трамп и Иванка Трамп Фото: instagram @ivankatrump

Похоже, того же самого нельзя сказать о Мелании Трамп, которая не появилась на мероприятии в Майами. Иванка — дочь Иваны Трамп — первой жены Дональда Трампа, которая подала на развод в 1989 году, узнав, что он изменял ей с Марлой Мейплз, матерью Тиффани. Но, похоже, годы сгладили ситуацию.

Тиффани опубликовала несколько фото. На вечеринке все было в голубых тонах, как и ее платье. Также дочь президента США намекнула, что малыш появится на свет уже через месяц. Это будет ее первый ребенок, как и для ее супруга Майкла Булоса. Майкл — сын миллионера Массада Булоса, бизнесмена и старшего советника Дональда Трампа.

Тиффани Трамп и Майкл Булос Фото: instagram @ivankatrump

По данным того же источника, бывшая первая леди вместо этого решила провести время со своим 19-летним сыном Бэрроном, который заканчивает свой первый год в Нью-Йоркском университете.

Источник добавил, что ее отсутствие "неудивительно". По их словам, у нее не было "никаких причин" посещать вечеринку по случаю рождения ребенка Тиффани, отметив, что у Мелании "есть свой график, даже по выходным".

Не исключено, что присутствие Марлы Мейплз, матери Тиффани и второй жены Дональда Трампа стало причиной для отсутствия его третьей жены.

Марла Мейплз с дочерью Тиффани Трамп

Примечательно, на вечеринку явилась новая девушка Дональда Трампа-младшего: светская львица Беттина Андерсон. Ради нее старший сын президента США бросил свою многолетнюю подружку Кимберли Гилфойл.