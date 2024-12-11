Дональд Трамп-младший бросил невесту, которая была с ним во время выборов в США

Во время предвыборной кампании Кимберли Гилфойл везде сопровождала Трампа-младшего и занималась сбором средств в пользу кандидата от Республиканской партии. Теперь же сын Трампа встречается со светской львицей Беттиной Андерсон.

Related video

Дональд Трамп-младший был замечен демонстрирующим свой роман со светской львицей Беттиной Андерсон в Палм-Бич. И, судя по всему, он бросил свою невесту Кимберли Гилфойл. Об этом пишет Daily Mail.

Дональд Трамп-младший и Кимберли Гилфойл

Как показывают эксклюзивные фотографии, Дональд Трамп-младший и его новая возлюбленная Беттина Андерсон, держась за руки, наслаждались романтическим вечером в эксклюзивном ресторане Палм-Бич в рамках ее роскошного празднования дня рождения.

Фотографии являются неопровержимым доказательством того, что будущий Первый Сын оставил невесту Кимберли Гилфойл ради потрясающей "светской львицы" — столпа высшего общества в анклаве миллиардеров Флориды, которую Дон называет "идеальной".

Дональд Трамп-младший теперь встречается с самой популярной девушкой Палм-Бич

Влюбленная пара провела почти два часа в фешенебельном районе в центре города Буккан, в трех милях от ее таунхауса в Уэст-Палм-Бич, где они проводят дни и ночи.

Это элитное бистро позиционируется как "модное высококлассное кафе с непринужденной атмосферой", в меню которого входят жареный люциан за 39 долларов, иберийская свинина дюрок за 52 доллара и японский стейк рибай вагю за 125 долларов.

46-летний Дон-младший встречался с 55-летней телеведущей Кимберли Гилфойл с 2018 года, в 2020-м пара обручилась. А четыре месяца спустя купила особняк на берегу моря стоимостью 15,5 миллиона долларов в сверхбезопасном жилом комплексе в Джупитере, штат Флорида.

Дональд Трамп-младший и Кимберли Гилфойл во время предвыборной кампании его отца Фото: Instagram kimberlyguilfoyle

Однако теперь Дональд-младший проводит ночи в сравнительно скромном таунхаусе 38-летней Беттины Андерсон стоимостью 860 000 долларов в Уэст-Палм-Бич.

Ее дом находится всего в миле от огромного клуба его отца "Мар-а-Лаго" на берегу океана, который снова станет зимним Белым домом.

Беттина Андерсон уже несколько раз намекала на отношения с сыном избранного президента. Когда он ночевал у нее на выходных, бывшая модель опубликовала фото бутылки шампанского Salon урожая 2013 года, за ошеломляющие 1300 долларов. Она опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой официант наливает ей супердорогой шипучий напиток, и написала: "S — значит Spoiled" (избалованный). Также была опубликована фотография праздничного торта, который ей вручают за столом, а рядом с ней стоит мужчина, похожий на Дона-младшего, в пиджаке и белой рубашке с открытым воротом, и делает снимок на свой телефон.

Но гвоздем программы торжества, несомненно, стало изумительное бриллиантовое ожерелье в форме буквы Y из 18-каратного белого золота с более чем 100 камнями общим весом 28,27 карата за 100 тысяч долларов.

Кимберли Гилфойл во время предвыборной кампании Дональда Трампа

Тем временем невесту Кимберли Гилфойл не видели под руку с Доном-младшим с 14 ноября, когда она опубликовала фотографии с пышного празднования победы Трампа на базе избранного президента во Флориде, Мар-а-Лаго.

Дональд Трамп и Кимберли Гилфойл Фото: Instagram kimberlyguilfoyle

Во время предвыборной кампании Дональда Трампа она повсюду сопровождала его сына и занималась сбором средств.

Кто такая Беттина Андерсон

Беттина Андерсон родилась в Палм-Бич вместе с сестрой-близнецом. Его покойным отцом был Гарри Лой Андерсон, который стал самым молодым президентом банка в стране, когда в возрасте 26 лет возглавил Worth Avenue National Bank.

Беттина Андерсон Фото: Instagram Bettina Anderson

74-летняя мать Ингер по-прежнему живет в доме стоимостью 11,5 миллиона долларов в эксклюзивном районе мегабогатого анклава.

В 2005 году Беттина вместе со своими двумя братьями основала фонд Paradise Fund.

Она посещала дневную школу Palm Beach, а затем школу St Andrews в соседнем Бока-Ратоне, где плата за обучение составляет от 30 885 долларов в год для младших классов до 72 420 долларов для учеников старших классов.

Затем она получила степень бакалавра по истории искусств, критике и охране памятников в Колумбийском университете в Нью-Йорке, где прожила еще три года, прежде чем вернуться домой и начать восхождение к вершине, став неотъемлемой частью элитного светского общества Палм-Бич.

Беттина Андерсон Фото: Instagram Bettina Anderson

Ее социальные сети переполнены гламурными профессиональными снимками из модельной карьеры и зарисовками из ее жизни, включая подводную охоту на Багамах, где она, по ее словам, чувствует себя самой счастливой.

Ее профиль в интернет-магазине дизайнерской одежды Moda Operandi, где представлены ее наряды, восторженно отзывается: "Ее стиль, как и ее личность, сочетает в себе кокетливую женственность с острым чувством юмора и охватывает широкий спектр брендов. Независимо от того, выходит ли она на вечеринку в эффектном мини-платье Oscar de la Renta, щеголяет в платье от Zimmerman у бассейна или принимает гостей дома в соответствующем комплекте от Cult Gaia, она — образец стиля".

В статье в местном издании Avenue Magazine говорится просто: "В каждом городе есть своя "светская" девушка, и в Палм-Бич это Андерсон".

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто такая Кимберли Гилфойл. До того как встречаться с Дональдом Трампом-младшим, она была замужем за сенатором Гэвином Ньюсомом.