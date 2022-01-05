Сын Дональда Трампа женится на экс-советнице отца

Для 44-летнего Дональда-младшего это будет второй брак. Он в 2018 году развелся с моделью Ванессой Хейден, с которой у него пятеро детей. Считается, что именно его показали в образе сына президента в нашумевшей комедии Netflix "Не смотри наверх".

В 2022 году стоит ждать шикарной свадьбы. Старший сын Дональда Трампа, 44-летний Дональд, названный в честь отца, обручился с экс-советницей отца и бывшей телеведущей Кимберли Гилфойл. Об этом пишет People.

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Год назад пара обручилась и, продемонстрировав серьезность своих намерений, приобрела особняк в городе Юпитер, штат Флорида за 10 миллионов долларов.

Фото: Instagram kimberlyguilfoyle Фото: Instagram kimberlyguilfoyle

Пара долго не говорила о свадьбе, однако в соцсетях все чаще стали появляться их совместные фото и инсайдеры сообщили, что бракосочетание не за горами. Ведь на пальце Кимберли появилось кольцо с огромным бриллиантом.

"Дон, ты сильный, умный, смелый и веселый. Ты любовь всей моей жизни. Я не могу дождаться, чтобы провести остаток нашей жизни вместе. Люблю тебя", — подписала снимок у рождественской елки Кимберли, что также можно считать намеком на скорую свадьбу.

Правда, неизвестно, будет ли это скромная церемония, или же сын 45-го президента США закатит шикарную вечеринку.

[ + – ] Кимберли Гилфойл и Дональд Трамп Фото: Instagram kimberlyguilfoyle

Напомним, для 44-летнего Дональда-младшего это будет второй брак. Он в 2018 году развелся с моделью Ванессой Хейден, с которой у него пятеро детей.

Для 52-летней Кимберли это будет уже третий брак. Она была замужем за политиком Гэвином Ньюсомом и за дизайнером Эриком Вилленси. У бывших супругов есть сын — Ронан Энтони Вилленси, родившийся в 2006 году.

Всего у 45-го президента США пятеро детей. От чешской модели и спортсменки Иваны Трамп – трое детей: Дональд, Иванка и Эрик. От продюсера Марлы Мейплз – дочь Тиффани, а от третей жены и бывшей первой леди Мелании Трамп – сын Бэррон.

Также Дональд Трамп является счастливым дедушкой десяти внуков.