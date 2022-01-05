Син Дональда Трампа одружується з ексрадницею батька

Рік тому Дональд Трамп-молодший побрався з Кімберлі Гілфойл.

У 2022 році варто чекати на шикарне весілля. Старший син Дональда Трампа, 44-річний Дональд, названий на честь батька, побрався з ексрадницею батька та колишньої телеведучої Кімберлі Гілфойл. Про це пише People.

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Рік тому пара побралася і, продемонструвавши серйозність своїх намірів, придбала маєток у місті Юпітер, штат Флорида за 10 мільйонів доларів.

Фото: Instagram kimberlyguilfoyle Фото: Instagram kimberlyguilfoyle

Пара довго не говорила про весілля, однак у соцмережах дедалі частіше почали з'являтися їхні спільні фото й інсайдери повідомили, що одруження не за горами. Адже на пальці Кімберлі з'явилася каблучка з величезним діамантом.

"Дон, ти сильний, розумний, сміливий і веселий. Ти кохання всього мого життя. Я не можу дочекатися, щоб провести залишок нашого життя разом. Люблю тебе", — підписала знімок біля різдвяної ялинки Кімберлі, що також можна вважати натяком на швидке весілля .

Щоправда, невідомо, чи це буде скромна церемонія, чи син 45-го президента США влаштує шикарну вечірку.

[ + – ] Кімберлі Гілфойл і Дональд Трамп Фото: Instagram kimberlyguilfoyle

Нагадаємо, для 44-річного Дональда-молодшого це буде другий шлюб. Він у 2018 році розлучився з моделлю Ванессою Хейден, з якою має п'ятеро дітей.

Для 52-річної Кімберлі це буде вже третій шлюб. Вона була одружена з політиком Гевіном Ньюсом і дизайнером Еріком Вілленсі. Колишнє подружжя має сина — Ронана Ентоні Вілленсі, який народився в 2006 році.

Загалом у 45-го президента США п'ятеро дітей. Від чеської моделі та спортсменки Івани Трамп — троє дітей: Дональд, Іванка й Ерік. Від продюсерки Марли Мейплз — дочка Тіффані, а від третьої дружини та колишньої першої леді Меланії Трамп — син Беррон.

Також Дональд Трамп є щасливим дідусем десяти онуків.