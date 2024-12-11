Дональд Трамп-молодший кинув наречену, яка була з ним під час виборів у США

Під час передвиборчої кампанії Кімберлі Гілфойл скрізь супроводжувала Трампа-молодшого і займалася збором коштів на користь кандидата від Республіканської партії. Тепер же син Трампа зустрічається зі світською левицею Беттіною Андерсон.

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Дональда Трампа-молодшого помітили за тим, що він демонструє свій роман зі світською левицею Беттіною Андерсон у Палм-Біч. І, судячи з усього, він кинув свою наречену Кімберлі Гілфойл. Про це пише Daily Mail.

Дональд Трамп-молодший і Кімберлі Гілфойл

Як показують ексклюзивні фотографії, Дональд Трамп-молодший і його нова кохана Беттіна Андерсон, тримаючись за руки, насолоджувалися романтичним вечором в ексклюзивному ресторані Палм-Біч у рамках її розкішного святкування дня народження.

Фотографії є незаперечним доказом того, що майбутній Перший Син залишив наречену Кімберлі Гілфойл заради приголомшливої "світської левиці" — стовпа вищого суспільства в анклаві мільярдерів Флориди, яку Дон називає "ідеальною".

Дональд Трамп-молодший тепер зустрічається з найпопулярнішою дівчиною Палм-Біч

Закохана пара провела майже дві години у фешенебельному районі в центрі міста Буккан, за три милі від її таунхаусу у Вест-Палм-Біч, де вони проводять дні та ночі.

Це елітне бістро позиціонується як "модне висококласне кафе з невимушеною атмосферою", до меню якого входять смажений люціан за 39 доларів, іберійська свинина дюрок за 52 долари і японський стейк рибай вагю за 125 доларів.

46-річний Дон-молодший зустрічався з 55-річною телеведучою Кімберлі Гілфойл із 2018 року, у 2020-му пара заручилася. А чотири місяці потому купила особняк на березі моря вартістю 15,5 мільйона доларів у надбезпечному житловому комплексі в Джупітері, штат Флорида.

Дональд Трамп-молодший і Кімберлі Гілфойл під час передвиборчої кампанії його батька Фото: Instagram kimberlyguilfoyle

Однак тепер Дональд-молодший проводить ночі в порівняно скромному таунхаусі 38-річної Беттіни Андерсон вартістю 860 000 доларів у Вест-Палм-Біч.

Її будинок розташований усього за милю від величезного клубу його батька "Мар-а-Лаго" на березі океану, який знову стане зимовим Білим домом.

Беттіна Андерсон уже кілька разів натякала на стосунки з сином обраного президента. Коли він ночував у неї на вихідних, колишня модель опублікувала фото пляшки шампанського Salon врожаю 2013 року, за приголомшливі 1300 доларів. Вона опублікувала в соціальних мережах фотографію, на якій офіціант наливає їй супердорогий шипучий напій, і написала: "S — означає Spoiled" (розпещений). Також було опубліковано фотографію святкового торта, який їй вручають за столом, а поруч із нею стоїть чоловік, схожий на Дона-молодшого, в піджаку і білій сорочці з відкритим коміром, і робить знімок на свій телефон.

Але родзинкою програми урочистості, безсумнівно, стало дивовижне діамантове намисто у формі літери Y з 18-каратного білого золота з більш ніж 100 каменями загальною вагою 28,27 карата за 100 тисяч доларів.

Кімберлі Гілфойл під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа

Тим часом наречену Кімберлі Гілфойл не бачили під руку з Доном-молодшим з 14 листопада, коли вона опублікувала фотографії з пишного святкування перемоги Трампа на базі обраного президента у Флориді, Мар-а-Лаго.

Дональд Трамп і Кімберлі Гілфойл Фото: Instagram kimberlyguilfoyle

Під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа вона всюди супроводжувала його сина і займалася збором коштів.

Хто така Беттіна Андерсон

Беттіна Андерсон народилася в Палм-Біч разом із сестрою-близнюком. Його покійним батьком був Гаррі Лой Андерсон, який став наймолодшим президентом банку в країні, коли у віці 26 років очолив Worth Avenue National Bank.

Беттіна Андерсон Фото: Instagram Bettina Anderson

74-річна мати Інгер, як і раніше, живе в будинку вартістю 11,5 мільйона доларів в ексклюзивному районі мегабагатого анклаву.

У 2005 році Беттіна разом зі своїми двома братами заснувала фонд Paradise Fund.

Вона відвідувала денну школу Palm Beach, а потім школу St Andrews у сусідньому Бока-Ратоні, де плата за навчання становить від 30 885 доларів на рік для молодших класів до 72 420 доларів для учнів старших класів.

Потім вона здобула ступінь бакалавра з історії мистецтв, критики та охорони пам'яток у Колумбійському університеті в Нью-Йорку, де прожила ще три роки, перш ніж повернутися додому і почати сходження на вершину, ставши невід'ємною частиною елітного світського суспільства Палм-Біч.

Беттіна Андерсон Фото: Instagram Bettina Anderson

Її соціальні мережі переповнені гламурними професійними знімками з модельної кар'єри і замальовками з її життя, включно з підводним полюванням на Багамах, де вона, за її словами, почувається найщасливішою.

Її профіль в інтернет-магазині дизайнерського одягу Moda Operandi, де представлено її вбрання, захоплено відгукується: "Її стиль, як і її особистість, поєднує в собі кокетливу жіночність з гострим почуттям гумору і охоплює широкий спектр брендів. Незалежно від того, виходить вона на вечірку в ефектній міні-сукні Oscar de la Renta, хизується в сукні від Zimmerman біля басейну або приймає гостей вдома у відповідному комплекті від Cult Gaia, вона — зразок стилю".

У статті в місцевому виданні Avenue Magazine йдеться просто: "У кожному місті є своя "світська" дівчина, і в Палм-Біч це Андерсон".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто така Кімберлі Гілфойл. До того як зустрічатися з Дональдом Трампом-молодшим, вона була одружена з сенатором Гевіном Ньюсомом.