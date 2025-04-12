Перша леді проігнорувала вечірку своєї падчерки, порушивши правила клану Трамп

Меланія Трамп була відсутня на вечірці з нагоди швидкого народження дитини доньки свого чоловіка Тіффані Трамп, хоча інші жінки з клану Трамп зібралися, щоб відсвяткувати цю подію у Флориді. Її прес-служба холодно заявила, що у першої леді "свій графік".

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Про це пише The Daily Beast.

Третя дружина Дональда Трампа не з'явилася на baby shower дочки його другої дружини, незважаючи на те, що інші дами Трамп були присутні. Меланія тим самим порушила одне з важливих правил сім'ї президента США: на важливих подіях вони завжди виступають єдиним фронтом.

Вечірку, на якій Тіффані Трамп оголосила, що чекає на хлопчика і приймала подарунки, організувала Іванка Трамп. Джерело з Флориди повідомило, що дочки президента Дональда Трампа дуже близькі.

Тіффані Трамп та Іванка Трамп Фото: instagram @ivankatrump

Схоже, того ж самого не можна сказати про Меланію Трамп, яка не з'явилася на заході в Маямі. Іванка — дочка Івани Трамп — першої дружини Дональда Трампа, яка подала на розлучення 1989 року, дізнавшись, що він зраджував їй з Марлою Мейплз, матір'ю Тіффані. Але, схоже, роки згладили ситуацію.

Тіффані опублікувала кілька фото. На вечірці все було в блакитних тонах, як і її сукня. Також дочка президента США натякнула, що малюк з'явиться на світ уже через місяць. Це буде її перша дитина, як і для її чоловіка Майкла Булоса. Майкл — син мільйонера Массада Булоса, бізнесмена і старшого радника Дональда Трампа.

Тіффані Трамп і Майкл Булос Фото: instagram @ivankatrump

За даними того ж джерела, колишня перша леді замість цього вирішила провести час зі своїм 19-річним сином Берроном, який закінчує свій перший рік у Нью-Йоркському університеті.

Джерело додало, що її відсутність "не дивна". За їхніми словами, у неї не було "жодних причин" відвідувати вечірку з нагоди народження дитини Тіффані, зазначивши, що у Меланії "є свій графік, навіть у вихідні".

Не виключено, що присутність Марли Мейплз, матері Тіффані і другої дружини Дональда Трампа, стала причиною для відсутності його третьої дружини.

Марла Мейплз із дочкою Тіффані Трамп

Примітно, на вечірку з'явилася нова дівчина Дональда Трампа-молодшого: світська левиця Беттіна Андерсон. Заради неї старший син президента США кинув свою багаторічну подружку Кімберлі Гілфойл.