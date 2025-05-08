Меланія Трамп провела в Білому домі "шокуюче" мало часу

Виявилося, що перша леді США після повернення Дональда Трампа до Вашингтона, провела в Білому домі менше двох тижнів. Хоча вона обіцяла бути поруч із чоловіком.

Related video

Про це пише The New York Times.

Припустити, що Меланія Трамп провела в Білому домі більше двох тижнів із січня, було б перебільшенням, — зазначають журналісти.

Хоча за останні три місяці публічні виступи першої леді були вельми рідкісними, два джерела, знайомі з її графіком, повідомили журналістам, що вона, ймовірно, навіть не була в томі і ці 14 днів. Крило, де зазвичай живуть перші леді США, залишається темним.

Меланія Трамп майже не буває в Білому домі Фото: Getty

За 108 днів з моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента США Меланія Трамп відвідала кілька публічних заходів у Білому домі, зокрема великодню церемонію нагородження і церемонію вручення премій Держдепартаменту жінкам за мужність у квітні.

Вона також приєдналася до свого чоловіка на похоронах Папи Франциска 26 квітня і, як очікують, знову з'явиться у Вашингтоні цього тижня, щоб презентувати поштову марку на честь колишньої першої леді Барбари Буш і відвідати вшанування матерів-військовослужбовців.

Меланія Трамп і Дональд Трамп на похоронах Папи Римського Фото: Getty Images

Однак Меланія, як кажуть, віддає перевагу Trump Tower на Мангеттені або маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, де вона може сховатися від очей громадськості. Чиновники адміністрації Трампа повідомили журналістам, що Меланія з'являється в Білому домі без відома громадськості, але не надали додаткових подробиць.

Крім появ у Білому домі, досягнення першої леді варіюються від запуску її власної криптовалюти до сприяння ухваленню закону, що захищає дітей від діпфейків. І вона уклала угоду на 40 мільйонів доларів з Amazon на створення документального фільму про її життя як першої леді.

Вона не займалася тим, чим зазвичай зайняті перші леді США: саме Дональд Трамп займається реконструкцією Рожевого саду, приймає туристичні групи в Східному крилі і навіть організовує прийом на честь Місяця жіночої історії.

Меланія Трамп вкрай рідко з'являється в Білому домі Фото: Flotus

"Я буду в Білому домі, — говорила Меланія Fox News у передінавгураційному інтерв'ю в січні. -"І, знаєте, коли мені потрібно буде бути в Нью-Йорку, я буду в Нью-Йорку. Коли мені потрібно буде бути в Палм-Біч, я буду в Палм-Біч. Але мій головний пріоритет — це, знаєте, бути мамою, бути першою леді, бути дружиною. І щойно ми прийдемо 20 січня, ми будемо служити країні".

Але зараз її діяльність покрита таємницею, а інсайдери кажуть, що такої потайливої першої леді не було в США майже 80 років, коли нею була Бесс Трумен.

Нагадаємо, у квітні Меланія Трамп проігнорувала вечірку своєї падчерки, Тіффані Трамп, яку та влаштувала на честь своєї майбутньої дитини.