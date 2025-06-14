День народження Трампа: невідомі факти про президента США — перші мільйони, три дружини та фаст-фуд

47-му президенту США 14 червня виповнюється 79 років. За ці роки Дональд Трамп встиг стати героєм безлічі скандалів, побувати в Білому домі та знову туди повернутися, а також побудувати успішний бізнес на своє ім'я. День народження відзначать військовим парадом і протестами в Каліфорнії.

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Дональд Трамп називав свого попередника Джо Байдена "сонним Джо" і "слабаком", натякаючи на його похилий вік. Але тепер і самому президенту США виповнюється солідні 79 років, за які він дуже багато встиг: досягти успіху і зрадити трьом дружинам. Фокус зібрав найцікавіші факти про Трампа, про які ви не знали.

Предки Трампа: німецький перукар і рибалка з Шотландії

Дональд Трамп зробив боротьбу проти нелегальних мігрантів однією з центральних тем свого президентства, однак сам він американець тільки в третьому поколінні. Його дід Фрідріх Трамп, 16-річний німецький перукар, сів на корабель до Америки 7 жовтня 1885 року, не бажаючи йти в армію через слабке здоров'я. У Нью-Йорку він одружився з Елізабет, дівчиною зі свого рідного німецького міста Кальштадт. Вони хотіли повернутися в Німеччину, але Фрідріх втратив своє баварське громадянство через ухилення від призову в армію, зате заробив статки на нерухомості в півмільйона доларів. У США в них народилося троє дітей: батько Трампа, Фред, був середньою дитиною. Фред Трамп став одним із найуспішніших молодих бізнесменів Нью-Йорка.

Фрідріх Трамп — дід Дональда Трампа, з дружиною

Дружиною Фреда стала Мері Енн Маклеод, дівчина з сім'ї рибалок з острова Льюїс. Молодша з 10 дітей, яка працювала покоївкою в Нью-Йорку. Після у Мері почалося зовсім інше життя: з колекцією шуб і яхтами. Примітно, але Фред приховував походження своїх батьків, щоб не засмучувати друзів і клієнтів-євреїв.

Дональд Трамп зі своїми батьками Фото: Скриншот

"Він приїхав сюди зі Швеції дитиною", — стверджував Трамп у своїй книзі "Мистецтво угоди". Але його кузен Джон Волтер розкрив сімейну таємницю: Дональд Трамп підтримував цей прийом на прохання свого батька.

Міжнародне походження Дональда Трампа робить його відносно незвичним серед американських президентів. З останніх 10 президентів тільки у двох — Трампа і Барака Обами — батьки народилися за межами США. Але наскільки змогли судити його біографи, жодне з його міжнародних коренів не простягається до Швеції.

Фрідріх Мерц подарував Трампу свідоцтво про народження його батьків

Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, під час нещодавнього візиту до Білого дому подарував Трампу свідоцтво про народження його діда, раз і назавжди поклавши край недомовкам.

Перший бізнес Трампа був на перший мільйон отриманий від його батька

Після коледжу в 1970-х, Дональд Трамп став працювати зі своїм батьком, будуючи багатоквартирні комплекси у Квінсі та Брукліні. На той момент бізнес Трампів коштував 250 мільйонів доларів.

Пізніше в інтерв'ю він говорив, що взяв позику у батька. "Мій батько дав мені невелику позику в мільйон доларів. Мільйон доларів — це не так уже й багато порівняно з тим, що я побудував", — говорив він в інтерв'ю. Але тоді ще не президент США скромничав, оскільки ім'я Трампа прокладало йому шлях у сфері нерухомості, а також він отримав вигоду з трьох трастів, які були створені для членів сім'ї. У 2007 році Дональд Трамп визнав, що позичив "невелику суму" з майна свого батька: "Я думаю, що це було десь у районі 9 мільйонів доларів". А коли казино Трампа зіткнулися з проблемами, Трамп-старший також купив ігрові фішки на 3,5 мільйона доларів, але не використав їх, щоб у казино було достатньо грошей для виплат за іпотекою — транзакція, яку керівництво казино пізніше назвало незаконною позикою.

Дональд Трамп фанат дієтичної коли та фастфуду

Президент США переконаний непитущий. Причина криється в його дитинстві та юності: його старший брат Фред Трамп помер від алкоголізму 1981 року. Також він не п'є чай і каву. І сидить на дуже специфічній дієті з фастфуду і дієтичної коли, якої випиває по 12 банок на день.

Дональд Трамп сидить на дієті з фастфуду та дієтичної коли Фото: Getty Images

Колишній дворецький Трампа в Мар-а-Лаго Тоні Сенекал розповідав в інтерв'ю, що Трамп любить пересмажені стейки з кетчупом.

"Йому подобалося добре просмажене м'ясо, і він казав: "Жодного сміття з ним", — згадував Сенекал, зазначаючи, що під "сміттям" Трамп мав на увазі гарнір та овочі. Також він віддає перевагу м'ясному рулету за рецептом своєї мами, печиву Oreo, ванільному морозиву і, звісно, фастфуду.

Дональд Трамп віддає перевагу фастфуду, бо вважає його безпечною їжею Фото: Donald Trump Jr./Instagram

Трамп заявив, що, на його думку, ресторани швидкого харчування чистіші за інші ресторани. Ще одна причина любити ресторани швидкого харчування, на його думку, полягає в тому, щоб уникати ситуації, коли кухар у ресторані не любить його або його політику і, мабуть, може плюнути в страву.

Три дружини і Карла Бруні — любовні історії Трампа

Дональд Трамп був одружений тричі, і, як стверджують журналісти таблоїдів, кожну зі своїх дружин він зраджував. З Іваною Зелничковою Дональд одружився 1977 року і розлучився, коли в нього почався роман із моделлю Марлою Мейплз.

Дональд Трамп та Івана Трамп Фото: Getty Images

Розлучення 1991 року було скандальним, а шлюб із Марлою, яка народила йому доньку Тіффані, тривав лише чотири роки. Одразу після розлучення Дональд познайомився з моделлю Меланією Кнаусс. Пара одружилася в січні 2005 року і цей шлюб виявився найміцнішим, хоча вже двічі перша леді США підозріло рідко з'являється поруч із чоловіком, вважаючи за краще проводити час у Нью-Йорку, де навчається її єдиний син Беррон.

Дональд Трамп і Марла Мейплз Фото: Getty Images

Щонайменше 26 жінок звинуватили Трампа в сексуальних домаганнях, причому звинувачення висувалися з 1970-х років по 2016 рік. Сам Дональд говорив ведучому Access Hollywood Біллі Бушу, що він може "лапати жінок", тому що "коли ти зірка, вони дозволяють тобі це робити".

Шлюб Трампа з Меланією Трамп виявився найміцнішим Фото: Getty Images

Ходять чутки, що у Трампа були романи з відомою тенісисткою Габріелою Сабатіні, до того ж якраз перед його другим шлюбом, і навіть з майбутньою першою леді Франції Карлою Бруні. Супермодель усе заперечувала, але Дональд стверджував, що вона намагалася змусити його кинути Марлу. "Зрештою, Карла стала жінкою, яку дуже важко навіть любити", — додав він.

"Сам удома": як Трамп прорвався в кіно і навіщо це йому було потрібно

До появи соцмереж телебачення було найкращим способом по-справжньому зв'язатися з масовою аудиторією. І Трамп почав ретельно рекламувати себе і свій бізнес, з'являючись у невеликих камео з 1985 року, коли дебютував у серіалі "Джефферсони". Герої відвідували Атлантик-Сіті, де у Трампа було казино. Також він з'явився в популярному шоу "Принц із Беверлі-Гіллз" разом зі своєю дружиною Марлою Мейплз, де кузина Вілла Сміта захоплено каже: "Наживо ви маєте набагато багатший вигляд".

Дональд Трамп і Марла Мейплз у ситкомі "Принц із Беверлі-Гіллз"

А ось в "Сам удома 2" Трампу, як виявилося, прорватися було нелегко. Кріс Коламбус, режисер фільму, говорив, що Трамп "пробрався у фільм силою", погрожуючи відмовити надати готель Plaza, яким він володів, якщо його не візьмуть у кіно. А Трамп заявив, що знімальна група його "благала".

Кріс Коламбус говорив, що Трамп буквально "прорвався" в "Сам удома 2"

"Я був дуже зайнятий і не хотів цього робити. Вони були дуже милі, але, насамперед наполегливі. Я погодився, а решта — історія!", — говорив Трамп. Пізніше він заявляв, що саме його камео зробило фільм успішним, а Коламбус "просто ще один голлівудський хлопець із минулого, який шукає швидкого способу прославитися коштом Трампа".

І навіть крихітне камео в серіалі "Секс і місто" Трамп зімпровізував, щоб згадати Trump Tower. У сценарії він мав сидіти спиною і мовчати.

Камео Трампа в серіалі "Секс у великому місті"

Усе це та участь у шоу "Учень", зробило Дональда Трампа найбільш упізнаваним політиком серед республіканців і демократів. На той час, як у червні 2015 року він оголосив про свою участь у президентських перегонах, Трамп поховав своїх конкурентів за висування від Республіканської партії у впізнаваності імені, майже повністю завдяки телебаченню. Повідомлення про його невдачі в бізнесі та інші скандали не могли конкурувати з тим, що глядачі бачили по телевізору: бізнес-геній, мільярдер і справжня зірка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, до чого може призвести протистояння президента США Дональда Трампа і губернатора штату Каліфорнія Гевіна Ньюсома, де тривають масові протести.

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