"Змова проти Америки": як американські фільми передбачили дії Трампа і кризу в США

Дональд Трамп після повернення в Білий дім зробив низку заяв щодо виведення військ з Європи та Південної Кореї. А також став критикувати альянс НАТО. Про все це Голлівуд уже зняв кіно. Фокус вирішив пригадати, як американські бойовики і чорні комедії попереджали, чого не варто робити президенту США, але в підсумку Трамп все зробив навпаки.

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"Америка, Ісус, свобода. Що це означає? Чорт його знає, але народ кайфує, коли я це кажу", — каже персонаж із політичної комедії "Брудна кампанія за чесні вибори" (The Campaign) 2012 року.

Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії 2024 року своїм гаслом зробив фразу не менш безглузду "Make America Great Again" — "Зробимо Америку знову великою" і ті, кому вона припала до душі, проголосували за нього. Спочатку це було гасло Рональда Рейгана в 1980-х, ікони республіканців. Але тепер багато американських політиків вважають за потрібне робити застереження, зазначаючи, що вони "республіканці Рейгана", а не Трампа.

Дональд Трамп у фірмовій кепці зі своїм гаслом Фото: Getty Images

У це розпливчасте поняття Трамп вклав занадто багато і фактично нічого. Він обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, закрити кордон і зупинити "вторгнення нелегалів", покласти край інфляції та знизити ціни. Ну і зробити Америку знову великою, щоб це не означало.

І, не встигнувши повернутися в Білий дім, Дональд Трамп вчинив зовсім не так, як Рейган. 40-й президент бажав зміцнити позиції США у світовій політиці та підтримував демократичні сили, 45-й і 47-й президент почав сумніватися, що військова присутність США в усьому світі, як противага агресорам, так вже необхідна.

Рейган ввів в ужиток поняття "вісь зла", що означало СРСР і його союзників. Зараз під "віссю зла" мають на увазі Росію, Китай, КНДР та Іран. По суті, в небезпеці всі континенти, якщо комусь із "осі" спаде на думку перейти до ескалації. Але Дональд Трамп заявив, що 27 країн ЄС і 32 члени НАТО "користуються" США. А отже, потрібно вивести війська з Європи та Південної Кореї і перестати так переживати за весь світ, поки Америка знову не стане великою. Примітно, але в численних фільмах про доблесть американських президентів і підступність ворогів США роками говорилося, що це провальна ідея. Просто тому що з часів Другої світової війни США були лідером демократії та стримувальним фактором для "поганих хлопців".

"Червоний світанок": попередження про розпад НАТО та альянс КНДР і РФ

Під цією назвою відомі два фільми Red Dawn: класичний з Патріком Свейзі 1984 року і ремейк 2012 року з Крісом Гемсвортом, який в Україні назвали "Невловимі". У першому випадку американські підлітки боролися проти вторгнення СРСР і Куби, у другому — проти КНДР за підтримки ультранаціоналістичної Росії. Але в обох випадках наголошувалося, що НАТО або розпалося, або в глибокій кризі, що й призводить до вторгнення на територію США. Режисери не сумнівалися, що якщо США послабить свої позиції та покине союзників по Північноатлантичному альянсу, то хтось із "осі зла" негайно скористається вакуумом і вдарить по колись незламним Штатам. І допомога не прийде.

Трейлер фільму "Червоний світанок" 1984 року

І союз КНДР і РФ також став пророчим: Кім Чен Ин надіслав своїх солдатів до Росії для війни в Україні. І в обмін отримав технології, ППО "Панцир" і безцінний досвід сучасної війни.

Поки що Трамп війська з Європи не вивів, але поставив під сумнів основоположний принцип альянсу безпеки НАТО, (або п'яту статтю), згідно з яким напад на одного члена є нападом на всіх і має потягнути за собою відповідь.

Трамп заявив, що перегляне прихильність США до пакту про безпеку, якщо члени альянсу з 32 країн не збільшать витрати на оборону, як він неодноразово вимагав.

"Ну, я думаю, це здоровий глузд. Якщо вони не заплатять, я не буду їх захищати", — повідомив він, засумнівавшись, що інші члени НАТО захищатимуть США. Але при цьому єдина причина, через яку застосовувалася 5 стаття, були теракти в США 11 вересня. І інші члени альянсу прийшли на допомогу.

У "Червоних світанках" наземне вторгнення відбувається після атак на найбільші міста США і військові бази. У фільмі 1984 року Європа і справді залишається нейтральною, і в підсумку проти окупантів борються партизани-підлітки, які називають себе "Росомахи". У картині 2012 року про Європу не згадують зовсім.

Трейлер фільму "Червоний світанок" 2012 року

У сучасності у відповідь на заяви Трампа країни Європи і Канада стали терміново озброюватися, збільшуючи витрати на оборону. І все частіше говорити про "альтернативу НАТО", якщо вже найбільший союзник став ненадійним.

"Падіння Олімпу" рекомендує не виводити війська США з Південної Кореї

У 2013 році відразу два фільми "Падіння Олімпу" (Антуан Фукуа) і "Штурм Білого дому" (Роланд Еммеріх) розповідали про те, як терористи захоплюють Білий дім і беруть президента США в заручники. Фільм Роланда Еммеріха був про корупцію, Фукуа зняв більш похмуру і політизовану версію: Білий дім захоплюють терористи з Північної Кореї і вибивають із заручників коди знищення ядерних ракет, збираючись підірвати їх у шахтах, перетворивши США на ядерну пустелю. А спікера Палати представників змушують вивести армію США з Південної Кореї. Міністр оборони в жаху каже: "Ми втратили Південну Корею" і тривожні випуски новин повідомляють про ескалацію ядерного конфлікту.

Трейлер фільму "Падіння Олімпу"

Те, що у фільмі уявляли, як провал зовнішньої політики США і застерігали від такого розвитку подій, Дональд Трамп цілком може зробити реальністю.

У Пентагоні подумують вивести тисячі американських військових і перемістити їх в інші місця в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Гуамом. З часу свого першого терміну Трамп хотів зменшити кількість солдатів у США в Південній Кореї, де зараз перебуває близько 28 500 військовослужбовців.

Американські генерали, як у "Падінні Олімпу", застерігають від скорочення чисельності солдатів і кажуть, що це поставить під загрозу їхню спроможність отримати перемогу над Північною Кореєю, Китаєм і Росією, у конфліктах, які можуть виникнути в Північно-Східній Азії. Але якщо в кіно президент США був у заручниках, а спікера шантажували, то Трамп просто може порушити баланс сил, підставивши союзників у регіоні.

"Змова проти Америки" показала, що буде, якщо до влади прийдуть популісти

"Змова проти Америки" (The Second Civil War), чорна комедія 1997 року, знята, коли в Білому домі був Білл Клінтон, наочно показувала, яка тендітна конструкція Сполучені Штати Америки. Губернатор Айдахо Джим Фарлі вирішує закрити кордони штату для дітей-біженців із Пакистану, зруйнованого ядерною війною з Індією, проголошує, що "Америка для американців", і каже, що бере всі питання щодо імміграції та громадянства на себе.

Епізод із фільму The Second Civil War 1997 року

"Але це суперечить Конституції! Ви не можете це зробити", — вигукує журналіст. "Я вже це зробив", — каже вигаданий губернатор з інтонацією сучасного Дональда Трампа.

Президент США, який метушиться між рольовими моделями президентів минулого, зрештою вводить війська, шукає, хто з мігрантського співтовариства може його підтримати (спойлер: ніхто), до Айдахо приєднуються Північна Дакота і Монтана, а протестувальники спалюють статую Свободи і форт Аламо. Деталі для танків недоступні, бо виробляє їх Тайвань, з яким США вже посварилися. Американські солдати розстрілюють американських же солдатів, які марно волають до здорового глузду. США в хаосі.

Епізод із фільму The Second Civil War 1997 року

Продовжує цю тему фільм 2024 року Civil War (також "Війна штатів" і "Падіння імперії"), який уже без чорного гумору розповідає, як проти авторитарного президента США на третьому терміні повстали Техас і Каліфорнія, а хлопець у військовій формі запитує: "Який ти американець?" у журналіста з латиноамериканським корінням.

Трейлер фільму Civil War 2024 року

Трамп неодноразово жартував, що хоче залишитися на третій термін, що заборонено Конституцією. А його антимігрантські настрої призвели до депортації сотень людей, зокрема до Сальвадору, де ув'язнених утримують у сучасній подобі концтабору.

У 2019 році історики з Берклі були впевнені, що громадянська війна в США малоймовірна, але 30% американців вважали, що війні бути в найближчі 5-10 років. У 2024 році політологи вважали, що для багатих демократій, таких як США, ризик громадянської війни незначний, адже для неї потрібні солдати: резерв зневірених і розчарованих молодих людей, які в США вважають за краще влаштовувати масові розстріли, а не піднімати організовані повстання. Але жоден із них не передбачав кількість спірних рішень, ухвалених Дональдом Трампом за 125 днів другого президентського терміну, серед яких підвищення мита на імпорт, спроби посваритися з Мексикою і Китаєм, зробити Канаду 51-м штатом, відібрати в Панами канал, анексувати Гренландію, умиротворити Путіна, побудувати Золотий купол, як в Ізраїлю, але за трильйони доларів, і, як вишенька на торті, — оголосити "війну" Гарварду. Тож, можливо, кульмінація цього "фільму" про США ще попереду.