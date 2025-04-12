Король США: чому Трамп хоче залишитися президентом на третій термін і як може це зробити

Дональд Трамп, повернувшись до Білого дому, неодноразово натякав, що він хоче на третій термін. І розмови про третій термін 45-го і 47-го президента США лунають дедалі частіше. Трамп хоче зробити Америку остаточно великою або уникнути кримінального переслідування. Фокус розбирався, які є варіанти у чинного президента правити практично до смерті.

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Третій термін Трампа став частиною його передвиборчої кампанії

Розмови про третій термін Дональда Трампа почалися ще до того, як він урочисто в'їхав у Білий дім уперше, "жартувати" про це він почав із 2016 року. А вже в березні 2025 року в інтерв'ю на NBC, коли Трампа запитали про його спроби залишитися на своїй посаді після другого президентського терміну, він сказав ведучій Крістен Велкер: "Ну, є плани. Є — не плани, є методи, за допомогою яких ви могли б це зробити, якщо ви знаєте як".

Дональд Трамп прямо сказав, що не жартує про свій третій термін

Завжди можна заявити, що проти планів Трампа є майже 250 років американської незалежності та демократії США, а також 238-річна Конституція з 22-ю поправкою, яка прямо забороняє одній і тій самій людині балотуватися на найвищу посаду втретє. Ухвалили її 21 березня 1947 року після того, як Франклін Делано Рузвельт відсидів у Білому домі більше ніж 12 років, коли його обрали на четвертий термін 1944 року. Проти цього протестували навіть його побратими-республіканці, але у світі вирувала Друга світова війна і, як писали на плакатах, йому треба було "залишитися і доробити роботу". Зупинила цей переможний марафон тільки смерть самого Рузвельта 1945 року.

Передвиборчий плакат Франкліна Рузвельта Фото: Wikipedia

У Дональда Трампа набагато масштабніші плани, оскільки він пообіцяв зробити Америку знову великою, і це буквально написано на червоних бейсболках, які стали символом його передвиборчої кампанії. Судячи з жвавого старту, чотири роки минуть занадто швидко, щоб велич США закріпилася, тож розмови про третій термін стали звучати частіше.

У січні 2025 року конгресмен від Теннессі Енді Оглз представив спільну резолюцію Палати представників щодо внесення поправок до Конституції. Він запропонував змінити текст 22-ї поправки таким чином: "Жодну особу не може бути обрано на посаду президента більше ніж тричі, а також не може бути обрано на додатковий строк після обрання на два послідовні строки". Ця пропозиція дасть змогу Трампу переобратися 2028 року, але відсіє Барака Обаму, Білла Клінтона і Джорджа Буша-молодшого.

Ще один варіант озвучив сам Трамп: коли журналістка NBC News запитала, чи можливий сценарій, за якого нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс буде балотуватися на вищий пост, а потім передасть повноваження Трампу, Трамп погодився, що це один із можливих способів. "Але є й інші", — додав Трамп.

Дональд Трамп і Джей Ді Венс Фото: Getty Images

Коли його запитали, чи не занадто це втомлює, знову бути президентом, Трамп заявив, що йому подобається працювати. І заявив, що все більше людей просять його залишитися на третій термін.

Чому жарти Трампа про третій термін варто сприймати серйозно

Коментарі Трампа прозвучали після того, як він раніше порівняв себе в соціальних мережах із "королем" — королівським титулом без обмежень за термінами повноважень. А офіційний акаунт Білого дому оперативно опублікував зображення президента США в короні. Демократи стривожилися, але незабаром Трамп розпочав торгівельну війну, тож цей інцидент забувся перед загрозою подорожчання айфонів на 100 відсотків.

Портрет Дональда Трампа в короні Фото: Twitter/The White House

Експерти кажуть, що це малоймовірно, але заради боротьби з мігрантами команда Трампа витягнула з архівів вінтажний "Акт про ворожих чужинців" 1798 року, немає сумнівів, що є щось не менш дієве і для того, щоб Дональду Трампу не довелося переїжджати з Білого дому через чотири роки.

Стівен Беннон, один із головних соратників Трампа, заявив, що ведуться активні обговорення того, як зробити так, щоб третій термін Трампа відбувся.

"Я твердо вірю, що президент Трамп знову балотуватиметься і переможе у 2028 році. Така людина з'являється раз на століття, якщо нам пощастить", — сказав Беннон Крісу Куомо з NewsNation у березні 2025 року. Куомо задав питання, як, з огляду на перешкоди в Конституції, може відбутися третій термін Трампа.

"Ми працюємо над цим. Я думаю, у нас буде пара альтернатив. Скажімо так", — сказав Беннон.

І поки команда Трампа шукає шляхи залишити його президентом, сам він побічно дає зрозуміти, що Білий дім тепер більше, ніж тимчасове житло. Це скоріше тепер його палац, як розкішний маєток Мар-а-Лаго у Флориді. 47-й президент США любовно облаштував Овальний кабінет, зібравши найрозкішніші портрети і дрібнички, щоб прикрасити цю найзнаменитішу кімнату у світі.

Дональд Трамп прикрасив Білий дім золотими дрібничками і великою кількістю портертів у золотих рамах Фото: Getty Images

Він проводить тут усі зустрічі, хоча журналістам при цьому доводиться юрмитися за диванами, і вже будує плани, яка розкішна бальна зала з'явиться в резиденції і як можна зручніше перебудувати історичний Рожевий сад.

Овальний кабінет став улюбленим місцем Трампа в Білому домі Фото: Karoline Leavitt/X

Кожен президент США щось міняв під себе, але зазвичай це була скромна зміна шпалер, або погруддя улюбленого політика на столику біля вікна, але нічого масштабнішого.

Третій термін, як реванш за "вкрадену" Байденом перемогу

Ще під час своєї другої передвиборчої кампанії Дональд Трамп говорив на мітингах, що "не мав іти" 2020 року, а за день до інавгурації повторив наратив про те, що його перемогу "було вкрадено".

Трамп поскаржився на те, що могло б статися, якби вибори 2020 року "не були сфальсифіковані", а потім додав: "Але вони були". Тоді, нагадаємо, він закликав своїх прихильників піти на Капітолій США, що й сталося 6 січня 2021 року. Після вступу на посаду вдруге Трамп помилував сотні людей, засуджених за злочини, пов'язані з цим маршем.

Не виключено, що спроба залишитися на третій термін у Білому домі продиктована бажанням взяти реванш. Адже тоді за чотири роки Трамп не встиг зробити все, що хотів, а тепер у нього є шанс. І ґрунт для цього готують численні заяви соратників про те, що такого президента ще в США не було і він гідний як портрета на доларах, так і додати свій анфас на гору Рашмор до батьків-засновників.

Про Трампа на горі Рашмор уже почали створювати меми Фото: Соцсети

Що таке ще один термін (або два), якщо у 47-го президента США стільки планів на майбутнє.

Третій термін, як спосіб ухилитися від суду

У Трампа є серйозні стимули спробувати зберегти повноваження і привілеї президентства. Дехто вважає, що ключова причина, через яку він балотувався у 2024 році, — це бажання ухилитися від своїх кримінальних справ. Ця стратегія спрацювала. Дві федеральні справи проти нього довелося закрити після його перемоги через давню позицію Міністерства юстиції, що чинний президент не може бути притягнутий до відповідальності. А у справі про гроші за мовчання в Нью-Йорку, єдиній із чотирьох, яка дійшла до суду і призвела до засудження, перемога Трампа гарантувала, що він відбудеться вироком у вигляді "беззастережного звільнення".

Дональд Трамп у залі суду Фото: CNN

Проте юридичні проблеми можуть зберегтися до кінця другого терміну Трампа. Коли спеціальний прокурор Джек Сміт неохоче відхилив федеральні обвинувачення проти Трампа минулого місяця, він явно залишив за майбутнім Міністерством юстиції можливість відродити й повторно подати обвинувачення після того, як Трамп залишить свою посаду. Якщо якийсь демократ здасться добре підготовленим до перемоги на виборах 2028 року, Трамп може побоюватися, що ці звинувачення можуть знову набрати силу. Також є ймовірність, що в наступні чотири роки Дональд Трамп може зробити щось, що може призвести до нової кримінальної справи. Якщо будуть серйозні заклики знову притягнути його до відповідальності після його другого терміну, неважко уявити, що Трамп дійде висновку, що найкращий спосіб запобігти цим спробам — просто залишитися президентом.

Фото Трампа під арештів у коридорі біля Овального кабінету Фото: Getty Images

Не виключено, що саме тому його фото, зроблене шерифом округу Фултон, тепер висить у коридорі біля Овального кабінету: як нагадування, що навіть двічі президент не застрахований від в'язниці.

Як Трамп може обійти Конституцію США і залишитися в Білому домі

"Той, хто каже, що 22-га поправка, вочевидь, утримає Трампа від спроби балотуватися на третій термін, живе на іншій планеті, ніж я", — каже Ян Бассін, який був помічником радника Білого дому за часів президента Барака Обами. І зазначає, що якщо Трамп вирішить, що хоче зберегти владу після 2028 року, він може спробувати принаймні чотири шляхи:

Він міг би ініціювати рух за пряме скасування 22-ї поправки.

Він міг би скористатися маловідомою лазівкою в поправці, яка дала б йому змогу балотуватися на посаду віцепрезидента, а потім негайно повернутися на посаду президента.

Він може знову балотуватися на пост президента, розраховуючи на те, що зговірливий Верховний суд його не зупинить.

Або він міг би просто відмовитися йти — і формально покласти край 250-річному "демократичному експерименту" в Америці.

Будь-який із цих варіантів може призвести до несподіваних результатів. США може змиритися, може розколотися, а може початися громадянська війна. Сенатор Берні Сандерс, один із лідерів лівого крила, зазначив у нещодавньому інтерв'ю, що дії президента США свідчать про прагнення Трампа скасувати конституційний поділ влади в Америці на користь системи, в якій "одна людина бере на себе всю владу". Сандерс заявив, що Трамп наражає демократію на небезпеку способами, що виходять за рамки політичної ідеології.

"Це питання того, чи залишимося ми вільним суспільством чи ні. Або ми всі схилимося перед нашим новим королем, президентом Трампом?", — сказав Сандерс.

Будь-який із голлівудських сценаріїв американської антиутопії може бути після втілений у реальність. І якщо хтось сумнівається, що це неможливо, то ще нещодавно торгова війна з Китаєм здавалася фантастикою, як і президент США, який рекламує авто свого друга-мільярдера біля Білого дому.