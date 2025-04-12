Король США: почему Трамп хочет остаться президентом на третий срок и как может это сделать

Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом неоднократно намекал, что он хочет на третий срок. И разговоры о третьем сроке 45-го и 47-го президента США звучат все чаще. Трамп хочет сделать Америку окончательно великой или избежать уголовного преследования. Фокус разбирался, какие есть варианты у действующего президента править практически до смерти.

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Третий срок Трампа стал частью его предвыборной кампании

Разговоры о третьем сроке Дональда Трампа начались еще до того, как он торжественно въехал в Белый дом в первый раз, "шутить" об этом он начал с 2016 года. А уже в марте 2025 года в интервью на NBC, когда Трампа спросили о его попытках остаться на своем посту после второго президентского срока, он сказал ведущей Кристен Уэлкер: "Ну, есть планы. Есть — не планы, есть методы с помощью которых вы могли бы это сделать, если вы знаете как".

Дональд Трамп прямо сказал, что не шутит о своем третьем сроке

Всегда можно заявить, что против планов Трампа есть почти 250 лет американской независимости и демократии США, а также 238-летняя Конституция с 22-й поправкой, которая прямо запрещает одному и тому же человеку баллотироваться на высший пост в третий раз. Приняли ее 21 марта 1947 года после того, как Франклин Делано Рузвельт отсидел в Белом доме более 12 лет, будучи избранным на четвертый срок в 1944 году. Против этого протестовали даже его собратья-республиканцы, но в мире бушевала Вторая мировая война и, как писали на плакатах, ему надо было "остаться и доделать работу". Остановила этот победный марафон только смерть самого Рузвельта в 1945 году.

Предвыборный плакат Франклина Рузвельта Фото: Wikipedia

У Дональда Трампа куда более масштабные планы, так как он пообещал сделать Америку снова великой и это буквально написано на красных бейсболках, которые стали символом его предвыборной кампании. Судя по резвому старту, четыре года пройдут слишком быстро, чтобы величие США закрепилось, так что разговоры о третьем сроке стали звучать чаще.

В январе 2025 года конгрессмен от Теннесси Энди Оглз представил совместную резолюцию Палаты представителей о внесении поправок в Конституцию. Он предложил изменить текст 22-й поправки следующим образом: "Ни одно лицо не может быть избрано на должность президента более трех раз, а также не может быть избрано на дополнительный срок после избрания на два последовательных срока". Это предложение позволит Трампу переизбраться в 2028 году, но отсеет Барака Обаму, Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего.

Еще один вариант озвучил сам Трамп: когда журналистка NBC News спросила, возможен ли сценарий, при котором нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс будет баллотироваться на высший пост, а затем передаст полномочия Трампу, Трамп согласился, что это один из возможных способов. "Но есть и другие", — добавил Трамп.

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс Фото: Getty Images

Когда его спросили, не слишком ли это утомительно, снова быть президентом, Трамп заявил, что ему нравится работать. И заявил, что все больше людей просят его остаться на третий срок.

Почему шутки Трампа о третьем сроке стоит воспринимать всерьез

Комментарии Трампа прозвучали после того, как он ранее сравнил себя в социальных сетях с "королем" — королевским титулом без ограничений по срокам полномочий. А официальный аккаунт Белого дома оперативно опубликовал изображение президента США в короне. Демократы встревожились, но вскоре Трамп начал торговую войну, так что этот инцидент забылся перед угрозой подорожания айфонов на 100 процентов.

Портрет Дональда Трампа в короне Фото: Twitter/The White House

Эксперты говорят, что это маловероятно, но ради борьбы с мигрантами команда Трампа извлекла из архивов винтажный "Акт о вражеских чужеземцах" 1798 года, нет сомнений, что есть что-то не менее действенное и для того, чтобы Дональду Трампу не пришлось переезжать из Белого дома через четыре года.

Стивен Бэннон, один из главных соратников Трампа, заявил, что ведутся активные обсуждения того, как сделать так, чтобы третий срок Трампа состоялся.

"Я твердо верю, что президент Трамп снова будет баллотироваться и победит в 2028 году. Такой человек появляется раз в столетие, если нам повезет", — сказал Бэннон Крису Куомо из NewsNation в марте 2025 года. Куомо задался вопросом, как, учитывая препятствия в Конституции, может состояться третий срок Трампа.

"Мы работаем над этим. Я думаю, у нас будет пара альтернатив. Скажем так", — сказал Бэннон.

И пока команда Трампа ищет пути оставить его президентом, сам он косвенно дает понять, что Белый дом теперь больше, чем временное жилище. Это скорей теперь его дворец, как роскошное имение Мар-а-Лаго в Флориде. 47-й президент США любовно обустроил Овальный кабинет, собрав самые роскошные портреты и безделушки, чтобы украсить эту самую знаменитую комнату в мире.

Дональд Трамп украсил Белый дом золотыми безделушками и обилием портертов в золотых рамах Фото: Getty Images

Он проводит здесь все встречи, хотя журналистам при этом приходится толпиться за диванами и уже строит планы, какой роскошный бальный зал появится в резиденции и как можно удобней перестроить исторический Розовый сад.

Овальный кабинет стал любимым местом Трампа в Белом доме Фото: Karoline Leavitt/X

Каждый президент США что-то менял под себя, но обычно это была скромная смена обоев, или бюст любимого политика на столике у окна, но ничего более масштабного.

Третий срок, как реванш за "украденную" Байденом победу

Еще во время своей второй предвыборной кампании Дональд Трамп говорил на митингах, что "не должен был уходить" в 2020 году, а за день до инаугурации повторил нарратив о том, что его победа "была украдена".

Трамп посетовал на то, что могло бы произойти, если бы выборы 2020 года "не были сфальсифицированы", а затем добавил: "Но они были". Тогда, напомним, он призвал своих сторонников пойти на Капитолий США, что и случилось 6 января 2021 года. После вступления в должность во второй раз Трамп помиловал сотни людей, осужденных за преступления, связанные с этим маршем.

Не исключено, что попытка остаться на третий срок в Белом доме продиктована желанием взять реванш. Ведь тогда за четыре года Трамп не успел сделать все, что хотел, а теперь у него есть шанс. И почву под этого подготавливают многочисленные заявления соратников о том, что такого президента еще в США не было и он достоин как портрета на долларах, так и добавить свой анфас на гору Рашмор к отцам-основателям.

Про Трампа на горе Рашмор уже начали создавать мемы Фото: Соцсети

Что такое еще один срок (или два), если у 47-го президента США столько планов на будущее.

Третий срок, как способ уклонится от суда

У Трампа есть серьезные стимулы попытаться сохранить полномочия и привилегии президентства. Некоторые считают, что ключевая причина по которой он баллотировался в 2024 году – это желание уклониться от своих уголовных дел. Эта стратегия сработала. Два федеральных дела против него пришлось закрыть после его победы из-за давней позиции Министерства юстиции, что действующий президент не может быть привлечен к ответственности. А в деле о деньгах за молчание в Нью-Йорке, единственном из четырех, которое дошло до суда и привело к осуждению, победа Трампа гарантировала, что он отделается приговором в виде "безоговорочного освобождения".

Дональд Трамп в зале суда Фото: CNN

Тем не менее юридические проблемы могут сохраниться к концу второго срока Трампа. Когда специальный прокурор Джек Смит неохотно отклонил федеральные обвинения против Трампа в прошлом месяце, он явно оставил за будущим Министерством юстиции возможность возродить и повторно подать обвинения после того, как Трамп покинет свой пост. Если некий демократ покажется хорошо подготовленным к победе на выборах 2028 года, Трамп может опасаться, что эти обвинения могут снова набрать силу. Также есть вероятность, что в следующие четыре года Дональд Трамп может сделать нечто, что может повлечь за собой новую уголовную ответственность. Если будут серьезные призывы снова привлечь его к ответственности после его второго срока, нетрудно представить, что Трамп придет к выводу, что лучший способ предотвратить эти попытки — просто остаться президентом.

Фото Трампа под арестов в коридоре у Овального кабинета Фото: Getty Images

Не исключено, что именно поэтому его фото, сделанное шерифом округа Фултон, теперь висит в коридоре у Овального кабинета: как напоминание, что даже дважды президент не застрахован от тюрьмы.

Как Трамп может обойти Конституцию США и остаться в Белом доме

"Любой, кто говорит, что 22-я поправка, очевидно, удержит Трампа от попытки баллотироваться на третий срок, живет на другой планете, нежели я", — говорит Ян Бассин, который был помощником советника Белого дома при президенте Бараке Обаме. И отмечает, что если Трамп решит, что хочет сохранить власть после 2028 года, он может попробовать по крайней мере четыре пути:

Он мог бы инициировать движение за прямую отмену 22-й поправки.

Он мог бы воспользоваться малоизвестной лазейкой в ​​поправке, которая позволила бы ему баллотироваться на пост вице-президента, а затем немедленно вернуться на пост президента.

Он может снова баллотироваться на пост президента, рассчитывая на то, что сговорчивый Верховный суд его не остановит.

Или он мог бы просто отказаться уходить — и формально положить конец 250-летнему "демократическому эксперименту" в Америке.

Любой из этих вариантов может привести к неожиданным результатам. США может смириться, может расколоться, а может начаться гражданская война. Сенатор Берни Сандерс, один из лидеров левого крыла, отметил в недавнем интервью, что действия президента США свидетельствуют о стремлении Трампа отменить конституционное разделение властей в Америке в пользу системы, в которой "один человек берет на себя всю власть". Сандерс заявил, что Трамп подвергает демократию опасности способами, выходящими за рамки политической идеологии.

"Это вопрос того, останемся ли мы свободным обществом или нет. Или мы все преклонимся перед нашим новым королем, президентом Трампом?", — сказал Сандерс.

Любой из голливудских сценариев американской антиутопии может быть после воплощен в реальность. И если кто-то сомневается, что это невозможно, то еще недавно торговая война с Китаем казалась фантастикой, как и президент США, рекламирующий авто своего друга-миллиардера у Белого дома.