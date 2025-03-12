"З ним обійшлися несправделиво": Трамп купив у Ілона Маска Tesla (відео)
Після того, як Трамп сів в електрокар, він заявив, що його попередник Джо Байден не зміг би цього зробити.
Президент США Дональд Трамп придбав автомобіль компанії Tesla, що належить мільярдеру Ілону Маску. Відповідне відео оприлюднене в мережі Х.
"По-перше, це відмінний продукт — найкращий з усіх. А по-друге, тому що Ілон Маск присвятив цьому свою енергію і своє життя, і я вважаю, що з ним обійшлися несправедливо", — сказав Трамп під час купівлі авто, коли поряд з ним стояв сам Маск.
Після цього Трамп сів у авто та "здивувався" тому, що все у машині комп'ютеризоване.
"Як видумаєте, Байден зможе сісти в цю машину? Я так не думаю", — запитав Трамп сидячи в Tesla.
У цей момент разом з ним в салоні автомобіля перебував Маск, який нібито пояснював Трампу, що та як працює у Tesla.
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Судячи з відео Дональд Трамп обрав автомобіль Tesla Models S червоного кольору.
Нагадаємо, 7 березня сайт Carscoops повідомив, що продажі Tesla продемонстрували рекордне падіння по всьому світу.
10 березня Ілон Маск заявив, що атаку на мережу Х здійснювали з українських IP-адрес.
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