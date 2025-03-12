"З ним обійшлися несправделиво": Трамп купив у Ілона Маска Tesla (відео)

Після того, як Трамп сів в електрокар, він заявив, що його попередник Джо Байден не зміг би цього зробити.

Related video

Президент США Дональд Трамп придбав автомобіль компанії Tesla, що належить мільярдеру Ілону Маску. Відповідне відео оприлюднене в мережі Х.

"По-перше, це відмінний продукт — найкращий з усіх. А по-друге, тому що Ілон Маск присвятив цьому свою енергію і своє життя, і я вважаю, що з ним обійшлися несправедливо", — сказав Трамп під час купівлі авто, коли поряд з ним стояв сам Маск.

Після цього Трамп сів у авто та "здивувався" тому, що все у машині комп'ютеризоване.

"Як видумаєте, Байден зможе сісти в цю машину? Я так не думаю", — запитав Трамп сидячи в Tesla.

У цей момент разом з ним в салоні автомобіля перебував Маск, який нібито пояснював Трампу, що та як працює у Tesla.

Судячи з відео Дональд Трамп обрав автомобіль Tesla Models S червоного кольору.

Нагадаємо, 7 березня сайт Carscoops повідомив, що продажі Tesla продемонстрували рекордне падіння по всьому світу.

10 березня Ілон Маск заявив, що атаку на мережу Х здійснювали з українських IP-адрес.