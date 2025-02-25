Обвалилися майже вдвічі: продажі Tesla в Європі різко впали у 2025 році

Tesla продемонструвала найгірший результат у Європі за останні два роки. Разом із тим, продажі конкурентів зростають і попит на електрокари залишається високим.

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Для Tesla 2025 рік на європейському ринку почався зі стрімкого падіння. За січень продажі електрокарів марки обвалилися одразу на 45,2%. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Асоціації європейських автовиробників (ACEA), у січні продано лише 9945 електромобілів Tesla. За аналогічний період 2024 року в Європі реалізували 18 161 авто марки. Це найгірший результат за останні два роки. Між іншим, у США також фіксується падіння попиту, причому найбільше втрачає у популярності пікап Tesla Cybertruck.

Tesla продемонструвала найгірший результат у Європі за два роки Фото: Bloomberg

Продажі Tesla за січень 2025 року впали на 75,4% в Іспанії (до 269 авто), на 63,4% у Франції (1141 од.) та на 59,5% у Німеччині (1277). У Великій Британії вперше придбали менше нових Tesla, аніж BYD.

Варто відзначити, що загалом попит на електромобілі в Європі, навпаки, зростає: у минулому місяці їх придбали 124 341, що на 37% більше, аніж у січні 2024 року.

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У Bloomberg називають дві причини падіння попиту на Tesla. По-перше, зараз відбувається зміна найпопулярнішої моделі марки – кросовера Tesla Model Y, який пройшов оновлення.

По-друге, проведені у Великій Британії та Німеччині опитування показали, що СЕО Tesla Ілона Маска стали сприймати як "суперечливу фігуру" через неоднозначні заяви та підтримку ультраправих європейських партій. Ставлення до мільярдера погіршилося, а його втручання у внутрішню політику інших країн вважають небажаним.

До речі, нещодавно назвали електромобілі з найшвидшою зарядкою і Tesla не потрапила навіть до десятки лідерів.

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