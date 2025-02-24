Tesla — не в лідерах: названо електромобілі з найшвидшою зарядкою (фото)

Експерти виміряли швидкість зарядки 26 нових електрокарів. У лідерах опинилися китайські моделі, а електромобілі Tesla не потрапили навіть до десятки кращих.

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Швидкість зарядки електромобілів — не менш важливий параметр, аніж запас ходу. За останні роки вона суттєво зросла і чимало електрокарів можна зарядити постійним струмом менш, ніж за годину. У Китаї опублікували рейтинг електромобілів за швидкістю зарядки, повідомляє сайт Autohome.

26 нових електромобілів (переважно китайського виробництва) заряджали постійним струмом від 5% до 90%. Максимальна віддача зарядної станції складала 600 кВт, проте, звісно, не всі протестовані електрокари розраховані на таку пікову потужність.

Zeekr 7X Фото: Zeekr

У рамках дослідження вимірювали час зарядки електрокарів на 90%, а також швидкість зарядки в кВт∙год за хвилину. Найкращий результат продемонстрував електрокросовер Zeekr 7X, який нещодавно встановив світовий рекорд швидкості зарядки. На цей раз він справився за 14 хвилин 49 секунд.

Друге місце посів Li Auto Mega (15 хвилин 54 секунди), а третє — Zeekr 009 (19 хвилин). У десятку лідерів потрапили виключно китайські моделі, а, приміром, Tesla Model Y посіла лише 11 місце.

Zeekr 009 Фото: Zeekr

Електромобілі з найшвидшою зарядкою:

Zeekr 7X 2025 – 14 хвилин 49 секунд. Li Auto Mega 2024 – 15:54. Zeekr 009 – 19:00. Zeekr 007 – 24:15. IM LS6 – 24:52. IM L6 – 24:54. Xpeng G6 – 27:46. Xpeng P7+ – 29:20. Xpeng X9 – 29:40. Xiaomi SU7 Max – 30:43. Tesla Model Y – 35:26. Huawei Avatr 11 – 35:30. Xiaomi SU7 Standard – 36:40. Voyah Passion – 38:07. Tesla Model 3 – 38:52. Xpeng P7i – 39:00. Zeekr 009 WE – 40:01. Avatr 11 – 40:35. Xpeng G9 – 41:12. Xiaomi SU7 Pro – 44:44. Nio Onvo L60 – 44:51. Zeekr 001 – 45:20. Tesla Model S Plaid – 45:35. Tesla Model 3 Long Range – 46:48. Nio ET7 – 50:10. Nio ET5 Touring – 52:25.

Li Auto Mega Фото: Weibo

До трійки кращих за питомою швидкістю зарядки потрапили ті ж моделі, але в іншому порядку. Першим став Li Auto Mega (5,49 кВт∙год за хв), другим — Zeekr 009 (4,83), а третім — Zeekr 7X (4,3).

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Електрокари з найбільшою питомою швидкістю зарядки:

Li Auto Mega (102,7 кВт∙год) – 5,49 кВт∙год за хв. Zeekr 009 Grand (108 кВт∙год) – 4,83. Zeekr 7X 2025 (75 кВт∙год) – 4,30. IM LS6 (100 кВт∙год) – 3,42. Xpeng X9 (101,5 кВт∙год) – 2,91. IM L6 (83 кВт∙год) – 2,83. Xiaomi SU7 Max (101 кВт∙год) – 2,79. Xpeng G6 (87,5 кВт∙год) – 2,68. Zeekr 007 (75 кВт∙год) – 2,63. Zeekr 001 (140 кВт∙год) – 2,63. Zeekr 009 WE (116 кВт∙год) – 2,46. Huawei Avatr 11 (116 кВт∙год) – 2,43. Xpeng P7+ (76,3 кВт∙год) – 2,21. Avatr 11 (90 кВт∙год) – 2,15. Xpeng G9 (98 кВт∙год) – 2,02. Xpeng P7i (86,2 кВт∙год) – 1,88. Tesla Model S Plaid (100 кВт∙год) – 1,86. Voyah Passion (82,1 кВт∙год) – 1,83. Xiaomi SU7 Pro (94,3 кВт∙год) – 1,79. Xiaomi SU7 Standard (73,6 кВт∙год) – 1,71. Nio ET7 (100 кВт∙год) – 1,69. Nio ET5 Touring (100 кВт∙год) – 1,62. Tesla Model Y (60 кВт∙год) – 1,44. Tesla Model 3 Long Range (78,4 кВт∙год) – 1,42. Tesla Model 3 (60 кВт∙год) – 1,31. Nio Onvo L60 (60 кВт∙год) – 1,14.

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