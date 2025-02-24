Tesla — не в лидерах: названы электромобили с самой быстрой зарядкой (фото)

Эксперты измерили скорость зарядки 26 новых электрокаров. В лидерах оказались китайские модели, а электромобили Tesla не попали даже в десятку лучших.

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Скорость зарядки электромобилей — не менее важный параметр, чем запас хода. За последние годы она существенно выросла и многие электрокары можно зарядить постоянным током менее, чем за час. В Китае опубликовали рейтинг электромобилей по скорости зарядки, сообщает сайт Autohome.

26 новых электромобилей (преимущественно китайского производства) заряжали постоянным током от 5% до 90%. Максимальная отдача зарядной станции составляла 600 кВт, однако, конечно, не все протестированные электрокары рассчитаны на такую пиковую мощность.

Zeekr 7X Фото: Zeekr

В рамках исследования измеряли время зарядки электрокаров на 90%, а также скорость зарядки в кВт∙ч в минуту. Лучший результат продемонстрировал электрокроссовер Zeekr 7X, который недавно установил мировой рекорд скорости зарядки. На этот раз он справился за 14 минут 49 секунд.

Второе место занял Li Auto Mega (15 минут 54 секунды), а третье — Zeekr 009 (19 минут). В десятку лидеров попали исключительно китайские модели, а, к примеру, Tesla Model Y заняла лишь 11 место.

Zeekr 009 Фото: Zeekr

Электромобили с самой быстрой зарядкой:

Zeekr 7X 2025 — 14 минут 49 секунд. Li Auto Mega 2024 — 15:54. Zeekr 009 — 19:00. Zeekr 007 — 24:15. IM LS6 — 24:52. IM L6 — 24:54. Xpeng G6 — 27:46. Xpeng P7+ — 29:20. Xpeng X9 — 29:40. Xiaomi SU7 Max — 30:43. Tesla Model Y — 35:26. Huawei Avatr 11 — 35:30. Xiaomi SU7 Standard — 36:40. Voyah Passion — 38:07. Tesla Model 3 — 38:52. Xpeng P7i — 39:00. Zeekr 009 WE — 40:01. Avatr 11 — 40:35. Xpeng G9 — 41:12. Xiaomi SU7 Pro — 44:44. Nio Onvo L60 — 44:51. Zeekr 001 — 45:20. Tesla Model S Plaid — 45:35. Tesla Model 3 Long Range — 46:48. Nio ET7 — 50:10. Nio ET5 Touring — 52:25.

Li Auto Mega Фото: Weibo

В тройку лучших по удельной скорости зарядки попали те же модели, но в другом порядке. Первым стал Li Auto Mega (5,49 кВт∙ч за мин), вторым — Zeekr 009 (4,83), а третьим — Zeekr 7X (4,3).

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Электрокары с наибольшей удельной скоростью зарядки:

Li Auto Mega (102,7 кВт∙ч) — 5,49 кВт∙ч за мин. Zeekr 009 Grand (108 кВт∙ч) — 4,83. Zeekr 7X 2025 (75 кВт∙ч) — 4,30. IM LS6 (100 кВт∙ч) — 3,42. Xpeng X9 (101,5 кВт∙ч) — 2,91. IM L6 (83 кВт∙ч) — 2,83. Xiaomi SU7 Max (101 кВт∙ч) — 2,79. Xpeng G6 (87,5 кВт∙ч) — 2,68. Zeekr 007 (75 кВт∙ч) — 2,63. Zeekr 001 (140 кВт∙ч) — 2,63. Zeekr 009 WE (116 кВт∙ч) — 2,46. Huawei Avatr 11 (116 кВт∙ч) — 2,43. Xpeng P7+ (76,3 кВт∙ч) — 2,21. Avatr 11 (90 кВт∙ч) — 2,15. Xpeng G9 (98 кВт∙ч) — 2,02. Xpeng P7i (86,2 кВт∙ч) — 1,88. Tesla Model S Plaid (100 кВт∙ч) — 1,86. Voyah Passion (82,1 кВт∙ч) — 1,83. Xiaomi SU7 Pro (94,3 кВт∙ч) — 1,79. Xiaomi SU7 Standard (73,6 кВт∙ч) — 1,71. Nio ET7 (100 кВт∙ч) — 1,69. Nio ET5 Touring (100 кВт∙ч) — 1,62. Tesla Model Y (60 кВт∙ч) — 1,44. Tesla Model 3 Long Range (78,4 кВт∙ч) — 1,42. Tesla Model 3 (60 кВт∙ч) — 1,31. Nio Onvo L60 (60 кВт∙ч) — 1,14.

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