Обвалились почти вдвое: продажи Tesla в Европе резко упали в 2025 году

Tesla продемонстрировала худший результат в Европе за последние два года. Вместе с тем, продажи конкурентов растут и спрос на электрокары остается высоким.

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Для Tesla 2025 год на европейском рынке начался со стремительного падения. За январь продажи электрокаров марки обвалились сразу на 45,2%. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), в январе продано всего 9945 электромобилей Tesla. За аналогичный период 2024 года в Европе реализовали 18 161 авто марки. Это худший результат за последние два года. Между прочим, в США также фиксируется падение спроса, причем больше всего теряет в популярности пикап Tesla Cybertruck.

Tesla продемонстрировала худший результат в Европе за два года Фото: Bloomberg

Продажи Tesla за январь 2025 года упали на 75,4% в Испании (до 269 авто), на 63,4% во Франции (1141 ед.) и на 59,5% в Германии (1277). В Великобритании впервые приобрели меньше новых Tesla, чем BYD.

Стоит отметить, что в целом спрос на электромобили в Европе, наоборот, растет: в прошлом месяце их приобрели 124 341, что на 37% больше, чем в январе 2024 года.

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В Bloomberg называют две причины падения спроса на Tesla. Во-первых, сейчас происходит смена самой популярной модели марки — кроссовера Tesla Model Y, который прошел обновление.

Во-вторых, проведенные в Великобритании и Германии опросы показали, что СЕО Tesla Илона Маска стали воспринимать как "противоречивую фигуру" из-за неоднозначных заявлений и поддержки ультраправых европейских партий. Отношение к миллиардеру ухудшилось, а его вмешательство во внутреннюю политику других стран считают нежелательным.

Кстати, недавно назвали электромобили с самой быстрой зарядкой и Tesla не попала даже в десятку лидеров.

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