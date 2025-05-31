"Заговор против Америки": как американские фильмы предсказали действия Трампа и кризис в США

Дональд Трамп после возвращения в Белый дом сделал ряд заявлений о выводе войск из Европы и Южной Кореи. А также стал критиковать альянс НАТО. Обо всем этом Голливуд уже снял кино. Фокус решил вспомнить, как американские боевики и черные комедии предупреждали, чего не стоит делать президенту США, но в итоге Трамп все сделал наоборот.

Related video

"Америка, Иисус, свобода. Что это значит? Черт его знает, но народ кайфует, когда я это говорю", — говорит персонаж из политической комедии "Грязная кампания за честные выборы" (The Campaign) 2012 года.

Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2024 года своим лозунгом сделал фразу не менее бессмысленное "Make America Great Again" – "Сделаем Америку снова великой" и те, кому она пришлась по душе, проголосовали за него. Изначально это был лозунг Рональда Рейгана в 1980-х, иконы республиканцев. Но теперь многие американские политики считают нужным делать оговорку, отмечая, что они "республиканцы Рейгана", а не Трампа.

Дональд Трамп в фирменной кепке со своим лозунгом Фото: Getty Images

В это расплывчатое понятие Трамп вложил слишком много и фактически ничего. Он обещал закончить войну в Украине за 24 часа, закрыть границу и остановить "вторжение нелегалов", положить конец инфляции и снизить цены. Ну и сделать Америку снова великой, чтобы это не значило.

И, не успев вернуться в Белый дом, Дональд Трамп поступил совсем не так как Рейган. 40-й президент желал укрепить позиции США в мировой политике и поддерживал демократические силы, 45-й и 47-й президент начал сомневаться, что военное присутствие США по всему миру, как противовес агрессорам, так уже необходимо.

Рейган ввел в обиход понятие "ось зла", что значило СССР и его союзников. Сейчас под "осью зла" подразумевают Россию, Китай, КНДР и Иран. По сути, в опасности все континенты, если кому-то из "оси" придет в голову перейти к эскалации. Но Дональд Трамп заявил, что 27 стран ЕС и 32 члена НАТО "пользуются" США. А значит нужно вывести войска из Европы и Южной Кореи и перестать так переживать за весь мир, пока Америка снова не станет великой. Примечательно, но в многочисленных фильмах про доблесть американских президентов и коварство врагов США годами говорилось, что это провальная идея. Просто потому что со времен Второй мировой войны США были лидером демократии и сдерживающим фактором для "плохих парней".

"Красный рассвет": предупреждение о распаде НАТО и альянсе КНДР и РФ

Под этим названием известно два фильма Red Dawn: классический с Патриком Суэйзи 1984 года и ремейк 2012 года с Крисом Хемсвортом, который в Украине назвали "Неуловимые". В первом случае американские подростки сражались против вторжения СССР и Кубы, во втором – против КНДР при поддержке ультранационалистической России. Но в обоих случаях отмечалось, что НАТО или распалось, или в глубоком кризисе, что и приводит к вторжению на территорию США. Режиссеры не сомневались, что если США ослабит свои позиции и бросит союзников по Североатлантическому альянсу, то кто-то из "оси зла" немедленно воспользуется вакуумом и ударит по некогда несокрушимым Штатам. И помощь не придет.

Трейлер фильма "Красный рассвет" 1984 года

И союз КНДР и РФ также стал пророческим: Ким Чен Ын прислал своих солдат в Россию для войны в Украине. И в обмен получил технологии, ПВО "Панцирь" и бесценный опыт современной войны.

Пока Трамп войска из Европы не вывел, но поставил под сомнение основополагающий принцип альянса безопасности НАТО, (или пятую статью) согласно которому нападение на одного члена является нападением на всех и должно повлечь за собой ответ.

Трамп заявил, что пересмотрит приверженность США пакту о безопасности, если члены альянса из 32 стран не увеличат расходы на оборону, как он неоднократно требовал.

"Ну, я думаю, это здравый смысл. Если они не заплатят, я не буду их защищать", — сообщил он, засомневавшись, что прочие члены НАТО будут защищать США. Но при этом единственная причина по которой применялась 5 статья, были теракты в США 11 сентября. И прочие члены альянса пришли на помощь.

В "Красных рассветах" наземное вторжение происходит после атак на крупнейшие города США и военные базы. В фильме 1984 года Европа и правда остается нейтральной и в итоге против оккупантов сражаются партизаны-подростки, называющие себя "Росомахи". В картине 2012 года про Европу не упоминают вовсе.

Трейлер фильма "Красный рассвет" 2012 года

В современности в ответ на заявления Трампа страны Европы и Канада стали срочно вооружаться, увеличивая расходы на оборону. И все чаще говорить об "альтернативе НАТО", если уж крупнейший союзник стал ненадежным.

"Падение Олимпа" рекомендует не выводить войска США из Южной Кореи

В 2013 году сразу два фильма "Падение Олимпа" (Антуан Фукуа) и "Штурм Белого дома" (Роланд Эммерих) рассказывали о том, как террористы захватывают Белый дом и берут президента США в заложники. Фильм Роланда Эммериха был про коррупцию, Фукуа снял более мрачную и политизированную версию: Белый дом захватывают террористы из Северной Кореи и выбивают из заложников коды уничтожения ядерных ракет, собираясь взорвать их в шахтах, превратив США в ядерную пустыню. А спикера Палаты представителей заставляют вывести армию США из Южной Кореи. Министр обороны в ужасе говорит: "Мы потеряли Южную Корею" и тревожные выпуски новостей сообщают об эскалации ядерного конфликта.

Трейлер фильма "Падение Олимпа"

То что в фильме представляли, как провал внешней политики США и предостерегали от подобного развития событий, Дональд Трамп вполне может сделать реальностью.

В Пентагоне подумывают вывести тысячи американских военных и переместить их в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Гуам. Со времени своего первого срока Трамп хотел уменьшить количество солдат в США в Южной Корее, где сейчас находится около 28 500 военнослужащих.

Американские генералы, как в "Падении Олимпа" предостерегают от сокращения численности солдат и говорят, что это поставит под угрозу их способность одержать победу над Северной Кореей, Китаем и Россией, в конфликтах, которые могут возникнуть в Северо-Восточной Азии. Но если в кино президент США был в заложниках, а спикера шантажировали, то Трамп просто может нарушить баланс сил, подставив союзников в регионе.

"Заговор против Америки" показал, что будет, если к власти придут популисты

"Заговор против Америки" (The Second Civil War), черная комедия 1997 года, снятая, когда в Белом доме был Билл Клинтон, наглядно показывала, какая хрупкая конструкция Соединенные Штаты Америки. Губернатор Айдахо Джим Фарли решает закрыть границы штата для детей-беженцев из Пакистана, разрушенного ядерной войной с Индией, провозглашает, что "Америка для американцев" и говорит, что берет все вопросы по иммиграции и гражданству на себя.

Эпизод из фильма The Second Civil War 1997 года

"Но это противоречит Конституции! Вы не можете это сделать", — восклицает журналист. "Я уже это сделал", — говорит выдуманный губернатор с интонацией современного Дональда Трампа.

Президент США, мечущийся между ролевыми моделями президентов прошлого, в итоге вводит войска, ищет, кто из мигрантского сообщества может его поддержать (спойлер: никто), к Айдахо присоединяются Северная Дакота и Монтана, а протестующие сжигают статую Свободы и форт Аламо. Детали для танков недоступны, потому что производит их Тайвань, с которым США уже поссорились. Американские солдаты расстреливают американских же солдат, тщетно взывающих к здравому смыслу. США в хаосе.

Эпизод из фильма The Second Civil War 1997 года

Продолжает эту тему фильм 2024 года Civil War (также "Война штатов" и "Падение империи"), который уже без черного юмора рассказывает, как против авторитарного президента США на третьем сроке восстали Техас и Калифорния, а парень в военной форме спрашивает: "Какой ты американец?" у журналиста с латиноамериканскими корнями.

Трейлер фильма Civil War 2024 года

Трамп неоднократно шутил, что хочет остаться на третий срок, что запрещено Конституцией. А его антимигрантские настроения привели к депортации сотен людей в том числе в Сальвадор, где заключенных содержат в современном подобии концлагеря.

В 2019 году историки из Беркли были уверены, что гражданская война в США маловероятна, но 30% американцев полагали, что войне быть в ближайшие 5-10 лет. В 2024 году политологи считали, что для богатых демократий, таких как США, риск гражданской войны незначителен, ведь для нее нужны солдаты: резерв отчаявшихся и разочарованных молодых людей, которые в США предпочитают устраивать массовые расстрелы, а не поднимать организованные восстания. Но ни один из них не предвидел количество спорных решений, принятых Дональдом Трампом за 125 дней второго президентского срока, среди которых повышение пошлин на импорт, попытки поссорится с Мексикой и Китаем, сделать Канаду 51-м штатом, отобрать у Панамы канал, аннексировать Гренландию, умиротворить Путина, построить Золотой купол, как у Израиля, но за триллионы долларов, и, как вишенка на торте – объявить "войну" Гарварду. Так что, возможно, кульминация этого "фильма" про США еще впереди.