Каліфорнійська республіка або громадянська війна: до чого може призвести атака Трампа на бунтівний штат

Президент США Дональд Трамп направив армію в Каліфорнію, щоб придушити протести проти депортації мігрантів. У результаті Білий дім спровокував масштабний протест із прапорами "незалежної" Каліфорнійської республіки. Фокус розбирався в кризі, яка охопила найбільший штат США за чисельністю населення і як протести поширюються країною.

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Чому в Каліфорнії почалися протести

Протести почалися в п'ятницю, 6 червня, після того, як співробітники Імміграційної та митної поліції (ICE) почали рейди в районах міста з великою кількістю латиноамериканського населення. Наприклад у Парамаунті, де 82 відсотки становлять латиноамериканці. У Каліфорнії, до слова, їх 39 відсотків, білого (неіспаномовного) населення — 34 відсотки.

Протести в Лос-Анджелесі

Рейди проводилися і раніше, але посилилися за другого терміну Трампа, який пообіцяв боротися з нелегальною імміграцією. У США налічується близько 11 мільйонів нелегальних іммігрантів. З них 8,3 мільйона осіб мають роботу, що становить приблизно 4,8 відсотка від усієї робочої сили США.

Трамп не робить нічого екстраординарного, нелегальних мігрантів висилали всі президенти США, зокрема демократи Барак Обама і Джо Байден. Адміністрація Трампа депортувала 3,13 мільйона осіб під час його першого терміну. Обама "депортував" 3,16 мільйона, а Байден "депортував" 4,44 мільйона осіб у 2021 і 2022 роках.

Тож криза трапилася не тільки через протести, адже вони відбувалися і раніше, а коли в Білому домі почали висилати мігрантів до в'язниці Сальвадора, ігноруючи рішення судів, а потім вирішили залучити нацгвардію штату, по суті, переступивши через губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.

Операції ICE в різних містах США

Національна гвардія у США діє як гібридна структура, яка служить як державним, так і федеральним інтересам. Зазвичай вона активується за запитом губернатора.

Трамп обійшов цей крок, пославшись на рідко використовуваний федеральний закон, стверджуючи, що протести є "формою повстання проти влади уряду Сполучених Штатів".

"Якщо губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом і мер Лос-Анджелеса Карен Басс не можуть виконувати свою роботу (а всі знають, що вони не можуть), то федеральний уряд втрутиться і розв'яже проблему заворушень так, як її і слід вирішувати!" — повідомив Трамп.

Фото: скриншот

Це перший випадок з 1965 року, коли Національна гвардія була задіяна без запиту губернатора штату. Тоді президент Ліндон Б. Джонсон використав війська для захисту демонстрантів за громадянські права в Алабамі.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом і мер Лос-Анджелеса Карен Басс, обидва демократи, засудили цей крок, заявивши, що він призведе до ескалації. І це сталося, тому що до протестувальників приєдналися всі ті, хто не втрачає шансу вийти на мітинг, а їх вистачає в Каліфорнії, яка славиться своїми ліберальними законами й дуже різношерстим населенням. А це анархісти, комуністи, представники ЛГБТ-спільноти та навіть прихильники відділення від США — Каліфорнійської республіки, або Ведмежого прапора.

Республіка існувала в 1846 році, коли відокремилася від Мексики та увійшла до складу США після американо-мексиканської війни. Каліфорнію 220 разів намагалися розділити на менші штати з 1850 року або відокремити від США зовсім, але у 21 столітті, з 2018 року, місцеві політики стали прямо говорити, що п'ята економіка у світі отримує занадто мало від федерального уряду замість того, що віддає. Грубо кажучи: "ми годуємо голодранців з умовної Алабами, але чому ми повинні це робити?". На тлі конфронтації губернатора і президента у 2025 році — прихильники відокремлення кажуть, щоб мали рацію: тоді б Трамп не послав на їхні вулиці армію і нацгвардію.

Прапор Каліфорнійської республіки на протестах у Лос-Анджелесі Фото: скриншот

На протестах також часто було видно національні прапори, Мексики зокрема, але повідомляється, що в цьому жесті сепаратизму якраз немає — таким чином громадяни США, країни мігрантів, демонструють свою національну ідентичність. А в Каліфорнії — це ще й нащадки тих, хто історично проживав на цій території, коли вона ще була частиною Мексики.

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем уже заявила, що демонстрантам у Лос-Анджелесі платять, бо вони занадто добре організовані. Але доказів не навела.

Чому в Каліфорнії протести нагадують громадянську війну

Всупереч бажанню Дональда Трампа швидко розібратися з протестами, далі робити "Америку великою" і готуватися до військового параду у Вашингтоні 14 червня, ситуація не покращилася. Мітингів побільшало, вони розповзлися по інших штатах, причому протестувальники навіть ненадовго окупували вестибюль Trump Tower у Нью-Йорку, поки їх не заарештували.

Проотестувальники в Trump Tower

Але в Білому домі наполягають, що ухвалили "прекрасне" рішення, відправивши Національну гвардію на придушення "жорстоких заворушень у Каліфорнії". Трамп повідомив, що інакше Лос-Анджелес був би повністю знищений. Насправді у величезному Місті Ангелів життя йде своєю чергою, школи, ресторани й кінокомпанії продовжують працювати.

Лос-Анджелес продовжує жити своїм життям навіть під час протестів Фото: Getty Images

Тільки служба безпілотних таксі призупинила роботу, тому що кілька їхніх машин спалили. І у прибиральників з'явилося більше роботи.

Згорілі безпілотні таксі в Лос-Анджелесі

"Дуже некомпетентний "губернатор" Гевін Ньюсом і "мер" Карен Басс мали б сказати: "спасибі, президенте Трамп, ви такий чудовий. Ми були б ніким без вас, сер". Замість цього вони вважають за краще брехати народу Каліфорнії та Америки, кажучи, що ми не потрібні, і що це "мирні протести"... Ми завжди робитимемо те, що необхідно, щоб забезпечити безпеку наших громадян, щоб ми могли разом знову зробити Америку великою!" — повідомив Трамп.

Трамп назвав Гевіна Ньюсома і Карен Басс "некомпетентними" Фото: скриншот

Він також доручив міністру внутрішньої безпеки Крісті Ноем і міністру оборони Піту Гегсету вжити "всіх необхідних дій" для "звільнення Лос-Анджелеса від вторгнення мігрантів".

У відповідь Ньюсом повідомив, що подасть до суду за використання нацгвардії Білим домом.

Гегсет уже заявив, що батальйон із 500 морських піхотинців США прямує до Лос-Анджелеса. Фактично, Вашингтон вводить війська. Морським піхотинцям доручено захищати федеральну власність і персонал. Вони не повинні підтримувати правопорядок, але незрозуміло, що вони робитимуть, якщо в них кидатимуть каміння, або плюватимуть.

Сам Трамп сказав, що "якщо вони плюнуть, ми вдаримо": Я обіцяю вам, що вони отримають удар сильніший, ніж будь-коли раніше. Таку неповагу не терпітимуть!".

Трамп дав зрозуміти, що плювати в нацгвардійців не можна Фото: скриншот

Протести в Каліфорнії: кроки до поліцейської держави

Поки демократи і республіканці зійшлися в найзапеклішому протистоянні за другий термін Трампа, дехто починає казати, що ось просто зараз США перетворюється на поліцейську державу. Роберт Райх, колишній міністр праці США, вважає, що три кроки з п'яти вже пройдено.

Райх зазначає, що "історія показує, що щойно авторитарний правитель створює інфраструктуру поліцейської держави, вона може бути звернена проти кого завгодно. Білий дім швидко створює таку інфраструктуру в п'ять етапів":

оголошення надзвичайного стану на підставі так званого "заколоту", або "повстання";

використання цієї "надзвичайної ситуації" для виправдання залучення сил, що мають монополію на застосування сили проти мирних жителів усередині країни;

цим воєнізованим агентам дозволяють викрадати людей за допомогою облав і проводити арешти без ордера;

створення додаткових таборів для затриманих, і...

...зрештою, у міру загострення ситуації, оголошення воєнного стану.

США поки що не на воєнному стані. Але щойно він буде введений, інфраструктура поліцейської держави зможе сама себе побудувати, впевнений Райх.

"Диктатура зміцнює себе, розпалюючи страх і гнів по обидва боки", — каже колишній міністр, але зазначає, що для створення поліцейської держави достатньо одного авторитарного правителя, для її повалення достатньо всього 3,5% населення. Тобто Каліфорнії цілком вистачить.

Нацгвардія в Лос-Анджелесі Фото: Getty Images

У підсумку в США відбувається пряме протистояння обраного президента США-республіканця й обраного губернатора-демократа Каліфорнії, штату, економіка якого є п'ятою у світі, якого спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон пропонує "вимазати дьогтем і виваляти в пір'ї".

До бунтівного штату відправляють ще 2000 нацгвардійців, у ЛА вводять комендантську годину, а морпіхи готові "діяти". Піта Гегсета змусили зізнатися, що весь військовий антураж для Лос-Анджелеса коштує понад 130 мільйонів доларів. А поки що бунти охоплюють і решту штатів США, традиційно — ті, де традиційно підтримують демократів і де лояльно ставляться до мігрантів: від Флориди — до Пенсильванії. Але в списку є й Техас, де економіка сильно залежить від кількості мігрантів.

Де у США бунтували цього тижня Фото: скриншот

Традиційно "республіканські" штати, на кшталт Алабами, Монтани, Юти та Канзасу, поки що мовчать. Але ще п'ять днів тому протестував один Лос-Анджелес, тож поки що можна спрогнозувати, що протести триватимуть, як жорстка політика Трампа проти мігрантів. Але де спалахне новий бунт — може стати сюрпризом. Цілком може обуритися і умовний Айдахо, заявивши, що їй не хочеться годувати мігрантів, а тому вона закриває від них кордони. Прямо, як у відомому фільмі "Змова проти Америки".

Поліція стріляє в протестувальників на мітингу в Лос-Анджелесі Фото: Getty Images

Нагадаємо, тим часом у Лос-Анджелесі поліція почала стріляти по журналістах. Постраждали вже двоє іноземних репортерів.

А ICE якраз на початку протестів затримала відомого блогера Хабі Ламе. Хабі — громадянин Італії. Його затримали в аеропорту Лас-Вегаса нібито через порушення міграційного законодавства. Через кілька днів його відпустили.