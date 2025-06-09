Поліція і нацгвардія у США почали стріляти в журналістів: подробиці

Постраждали вже двоє іноземних репортерів: австралійка і британський фотограф, які висвітлювали події в штаті Каліфорнія, де 6 червня спалахнули протести через антимігрантську політику Дональда Трампа.

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Про це пише Nine.

Дивитися з 2.20: у Лорен Томасі стріляв поліцейський у прямому ефірі

Австралійська журналістка каналу Nine у США Лорен Томасі висвітлювала заворушення в місті, які "швидко загострювалися", в неділю ввечері за місцевим часом, коли в неї влучила куля.

"Поліція Лос-Анджелеса прибуває на конях і стріляє гумовими кулями по протестувальниках", — сказала Томасі.

Оскільки це був прямий ефір, то оператор зняв, як один із поліцейських підняв рушницю, направив її на Лорен і вистрілив їй у ногу. Через мить вона закричала від болю.

"Ви щойно підстрелили репортера", — крикнув один із протестувальників поліції.

Кілька учасників мітингу зупинилися, щоб запитати Томасі, чи все з нею гаразд, на що вона крикнула у відповідь: "Зі мною все добре, зі мною все гаразд".

Згодом на каналі підтвердили, що Лорен була поранена, але її життя поза небезпекою.

Лорен Томасі одразу після пострілу Фото: скриншот

Днем раніше було поранено 60-річного Ніка Стерна, британського новинного фотографа, який працює в Лос-Анджелесі. Він знімав мітинг проти діяльності ICE, Служби імміграційного та митного контролю, федеральної служби, яка відповідальна за депортацію людей.

Стерн розповів, що він висвітлював акцію протесту біля філії Home Depot у Парамаунті, де іммігранти зазвичай працюють за сумісництвом, коли відчув гострий біль у нозі.

"Я ходив і фотографував, і мене не чіпали до 9 вечора. Я переходив дорогу, коли відчув сильний біль у нозі. Я опустив руку і відчув, якусь шишку", — розповів Стерн.

Він припустив, що в нього вистрілили нелетальною кулею, на кшталт тих, що поліцейські використовували разом зі світлошумовими гранатами для стримування натовпу.

Фотографа Ніка Стерна підстрелили в Лос-Анджелесі Фото: скриншот

"Люди прийшли на допомогу і витягли мене на узбіччя. Викликали медика, який зрізав з мене одяг. У нозі була п'ятисантиметрова діра з м'язами, що стирчали з неї, і кров'ю по всій нозі. Медик наклав джгут, а журналіст, який був зі мною, відвіз мене у відділення невідкладної допомоги", — розповів Стерн, якому тепер мають зробити операцію.

Фотограф розповів, що подумав, ніби в нього стріляли бойовими патронами.

"Я вже стикався з нелетальними патронами. Вони страшенно болять, але зазвичай не пошкоджують шкіру. Але кров змусила мене подумати, що це був бойовий патрон", — розповів Стерн.

Протести в Лос-Анджелесі: що відомо

Мітинги почалися проти жорстких заходів президента США Дональда Трампа щодо нелегальних мігрантів і рейдів ICE, імміграційної та митної поліції.

Трамп направив 2000 військовослужбовців Національної гвардії і привів у стан готовності 500 морських піхотинців, тоді як поліція Лос-Анджелеса санкціонувала "використання менш смертоносних боєприпасів" для відновлення контролю над містом.

Протести в Лос-Анджелесі

Конфлікт спровокував словесну війну між Трампом і губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом, який звинуватив його в навмисному розпалюванні напруженості.

Трамп у відповідь зажадав від Ньюсома і мера Лос-Анджелеса Карен Басс вибачитися за заворушення в Лос-Анджелесі. І заявив, що протестувальники — це "баламути і заколотники". А Ньюсом повідомив, що штат Каліфорнія подає в суд на адміністрацію Трампа за "незаконну" федералізацію національної гвардії

Близько 60 осіб, включно з неповнолітніми, було заарештовано, а троє поліцейських дістали поранення після заворушень у Сан-Франциско. У Лос-Анджелесі було заарештовано близько 50 осіб.

Нагадаємо, ICE раніше затримала відомого блогера Хабі Ламе. Хабі — громадянин Італії. Його затримали в аеропорту Лас-Вегаса нібито через порушення міграційного законодавства. Через кілька днів його відпустили.

Також Фокус писав про те, як почалися протести в Каліфорнії.