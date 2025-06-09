Полиция и нацгвардия в США начали стрелять в журналистов: подробности

Пострадали уже двое иностранных репортеров: австралийка и британский фотограф, которые освещали события в штате Калифорния, где 6 июня вспыхнули протесты из-за антимигрантской политики Дональда Трампа.

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Об этом пишет Nine.

Смотреть с 2.20: в Лорен Томаси стрелял полицейский в прямом эфире

Австралийская журналистка канала Nine в США Лорен Томаси освещала "быстро обостряющиеся" беспорядки в городе в воскресенье вечером по местному времени, когда в нее попала пуля.

"Полиция Лос-Анджелеса прибывает на лошадях и стреляет резиновыми пулями по протестующим", — сказала Томаси.

Так как это был прямой эфир, то оператор снял, как один из полицейских поднял ружье, направил его на Лорен и выстрелил ей в ногу. Спустя мгновение она закричала от боли.

"Вы только что подстрелили репортера", — крикнул один из протестующих полиции.

Несколько участников митинга остановились, чтобы спросить Томаси, все ли с ней в порядке, на что она крикнула в ответ: "Со мной все хорошо, со мной все в порядке".

Впоследствии на канале подтвердили, что Лорен была ранена, но ее жизнь вне опасности.

Лорен Томаси сразу после выстрела Фото: скриншот

Днем ранее был ранен 60-летний Ник Стерн, британский новостной фотограф, работающий в Лос-Анджелесе. Он снимал митинг против деятельности ICE, Службы иммиграционного и таможенного контроля, федеральной службы, которая ответственна за депортацию людей.

Стерн рассказал, что он освещал акцию протеста возле филиала Home Depot в Парамаунте, где иммигранты обычно работают по совместительству, когда почувствовал острую боль в ноге.

"Я ходил и фотографировал, и меня не трогали до 9 вечера. Я переходил дорогу, когда почувствовал сильную боль в ноге. Я опустил руку и почувствовал, какую-то шишку", — рассказал Стерн.

Он предположил, что в него выстрелили нелетальной пулей, вроде тех, что полицейские использовали вместе со светошумовыми гранатами для сдерживания толпы.

Фотографа Ника Стерна подстрелили в Лос-Анджелесе Фото: скриншот

"Люди пришли на помощь и вытащили меня на обочину. Вызвали медика, который срезал с меня одежду. В ноге была пятисантиметровая дыра с торчащими из нее мышцами и кровью по всей ноге. Медик наложил жгут, а журналист, который был со мной, отвез меня в отделение неотложной помощи", — рассказал Стерн, которому теперь должны сделать операцию.

Фотограф рассказал, что подумал, будто в него стреляли боевыми патронами.

"Я уже сталкивался с нелетальными патронами. Они чертовски болят, но обычно не повреждают кожу. Но кровь заставила меня подумать, что это был боевой патрон", — рассказал Стерн.

Протесты в Лос-Анджелесе: что известно

Митинги начались против жестких мер президента США Дональда Трампа в отношении нелегальных мигрантов и рейдов ICE, иммиграционной и таможенной полиции.

Трамп направил 2000 военнослужащих Национальной гвардии и привел в состояние готовности 500 морских пехотинцев, в то время как полиция Лос-Анджелеса санкционировала "использование менее смертоносных боеприпасов" для восстановления контроля над городом.

Протесты в Лос-Анджелесе

Конфликт спровоцировал словесную войну между Трампом и губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом , который обвинил его в преднамеренном разжигании напряженности.

Трамп в ответ потребовал от Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс извиниться за беспорядки в Лос-Анджелесе. И заявил, что протестующие – это "смутьяны и мятежники". А Ньюсом сообщил, что штат Калифорния подает в суд на администрацию Трампа за "незаконную" федерализацию национальной гвардии

Около 60 человек, включая несовершеннолетних, были арестованы, а трое полицейских получили ранения после беспорядков в Сан-Франциско. В Лос-Анджелесе было арестовано около 50 человек.

Напомним, ICE ранее задержала известно блогера Хаби Ламе. Хаби – гражданин Италии. Его задержали в аэропорту Лас-Вегаса якобы из-за нарушения миграционного законодательства. Через пару дней его отпустили.

Также Фокус писал о том, как начались протесты в Калифорнии.