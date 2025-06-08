Трамп против мигрантов: звезда TikTok Хаби Ламе был задержан в США

Хаби Ламе – гражданин Италии и известный инфлюэнсер, который блистал на недавнем Met Gala. 6 июня его задержала ICE, служба иммиграционного и таможенного контроля США.

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Об этом пишет Daily Mail.

Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) – это одна из федеральных служб, ответственная за депортацию людей. ICE – это часть Департаментa внутренней безопасности США (DHS). И после ряда скандалов с задержанием иностранцев, оказалось, что ICE задержала Хаби Ламе (Khaby Lame), который прославился забавными роликами на TikTok.

Хаби Ламе стал звездой соцсетей, но от ICE его это не спасло

Представитель ICE в заявлении, полученном журналистами, сообщил, что Ламе — гражданин Италии, родившийся в Сенегале, — был задержан агентством 6 июня из-за "нарушений иммиграционного законодательства" после въезда в США 30 апреля.

Хаби, полное имя которого Серинге Хабане Ламе, получил разрешение на добровольный выезд и теперь покинул страну.

"Иммиграционная и таможенная полиция США задержала Серинге Хабане Ламе, 25 лет, гражданина Италии , 6 июня в международном аэропорту Гарри Рида, Лас-Вегас , штат Невада, за нарушения иммиграционного законодательства. Ламе въехал в Соединенные Штаты 30 апреля и просрочил срок действия своей визы. 6 июня Ламе разрешили добровольно покинуть страну, и с тех пор он покинул США", - говорится в заявлении.

До этого Хаби содержался в центре заключения Хендерсон в Неваде.

После задержания ему удалось сохранить активность в социальных сетях. 7 июня он опубликовал в своих Instagram Stories фотографию того, что, по всей видимости, было пляжем Венеции, а также опубликовал видео в TikTok (приложение сообщает, что пост был загружен "один день назад").

Хаби, который публикует посты под именем @khaby.lame, переехал из Сенегала в Кивассо, недалеко от Турина в Италии, в возрасте одного года. Он официально стал гражданином Италии в 2022 году.

Он рассказывал, что стал публиковать забавные ролики, высмеивающие других пользователей TikTok, и они быстро стали вирусными.

Хаби Ламе один из самых популярных тиктокеров в мире

Среди его самых просматриваемых видеороликов — реакция на блогера, который вырвался из двери автомобиля, разрезав свою футболку. Видео набрало более 158 миллионов просмотров.

Хаби снимает себя в том же затруднительном положении, но вместо того, чтобы схватиться за ножницы и вырваться из него, он просто открывает дверцу машины, чтобы освободиться, а затем пожимает плечами в знак своего фирменного раздражения.

Теперь он общается с известными людьми, появляется на красных дорожках и дефилировал по подиуму на Неделе моды в Милане в 2022 году. В прошлом месяце он посетил звездный бал Института костюма Met Gala.

Напомним, в марте Жасмин Муни, 35-летнюю актрису фильма "Американский пирог" и сериала "Я — зомби", заковали в кандалы и бросили в камеру сотрудники иммиграционной службы США.

А вечером 6 июня в штате Калифорния вспыхнули беспорядки из-за иммиграционной политики Дональда Трампа. Президент США ввел в мятежный штат нацгвардию.