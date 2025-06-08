Трамп проти мігрантів: зірку TikTok Хабі Ламе затримали у США

Хабі Ламе — громадянин Італії та відомий інфлюенсер, який блищав на нещодавньому Met Gala. 6 червня його затримала ICE, служба імміграційного та митного контролю США.

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Про це пише Daily Mail.

Служба імміграційного та митного контролю (ICE) — це одна з федеральних служб, відповідальна за депортацію людей. ICE — це частина Департаменту внутрішньої безпеки США (DHS). І після низки скандалів із затриманням іноземців, виявилося, що ICE затримала Хабі Ламе (Khaby Lame), який прославився кумедними роликами на TikTok.

Хабі Ламе став зіркою соцмереж, але від ICE його це не врятувало

Представник ICE в заяві, отриманій журналістами, повідомив, що Ламе — громадянин Італії, який народився в Сенегалі, — був затриманий агентством 6 червня через "порушення імміграційного законодавства" після в'їзду в США 30 квітня.

Хабі, повне ім'я якого Серінге Хабане Ламе, отримав дозвіл на добровільний виїзд і тепер покинув країну.

"Імміграційна та митна поліція США затримала Серінге Хабане Ламе, 25 років, громадянина Італії, 6 червня в міжнародному аеропорту Гаррі Ріда, Лас-Вегас, штат Невада, за порушення імміграційного законодавства. Ламе в'їхав до Сполучених Штатів 30 квітня і прострочив термін дії своєї візи. 6 червня Ламе дозволили добровільно покинути країну, і відтоді він залишив США", — йдеться в заяві.

До цього Хабі утримувався в центрі ув'язнення Хендерсон у Неваді.

Після затримання йому вдалося зберегти активність у соціальних мережах. 7 червня він опублікував у своїх Instagram Stories фотографію того, що, судячи з усього, було пляжем Венеції, а також опублікував відео в TikTok (застосунок повідомляє, що пост було завантажено "один день тому").

Хабі, який публікує пости під ім'ям @khaby.lame, переїхав із Сенегалу в Ківассо, недалеко від Турина в Італії, у віці одного року. Він офіційно став громадянином Італії 2022 року.

Він розповідав, що став публікувати кумедні ролики, які висміюють інших користувачів TikTok, і вони швидко стали вірусними.

Хабі Ламе один із найпопулярніших тіктокерів у світі

Серед його найпопулярніших відеороликів — реакція на блогера, який вирвався з дверей автомобіля, розрізавши свою футболку. Відео набрало понад 158 мільйонів переглядів.

Хабі знімає себе в тому ж скрутному становищі, але замість того, щоб схопитися за ножиці і вирватися з нього, він просто відчиняє дверцята машини, щоб звільнитися, а потім знизує плечима на знак свого фірмового роздратування.

Тепер він спілкується з відомими людьми, з'являється на червоних доріжках і дефілював подіумом на Тижні моди в Мілані 2022 року. Минулого місяця він відвідав зірковий бал Інституту костюма Met Gala.

Нагадаємо, у березні Жасмін Муні, 35-річну акторку фільму "Американський пиріг" і серіалу "Я — зомбі", закували в кайдани і кинули в камеру співробітники імміграційної служби США.

А ввечері 6 червня у штаті Каліфорнія спалахнули заворушення через імміграційну політику Дональда Трампа. Президент США ввів у бунтівний штат нацгвардію.