Трамп проти мігрантів: зірку TikTok Хабі Ламе затримали у США
Хабі Ламе — громадянин Італії та відомий інфлюенсер, який блищав на нещодавньому Met Gala. 6 червня його затримала ICE, служба імміграційного та митного контролю США.
Про це пише Daily Mail.
Служба імміграційного та митного контролю (ICE) — це одна з федеральних служб, відповідальна за депортацію людей. ICE — це частина Департаменту внутрішньої безпеки США (DHS). І після низки скандалів із затриманням іноземців, виявилося, що ICE затримала Хабі Ламе (Khaby Lame), який прославився кумедними роликами на TikTok.
Представник ICE в заяві, отриманій журналістами, повідомив, що Ламе — громадянин Італії, який народився в Сенегалі, — був затриманий агентством 6 червня через "порушення імміграційного законодавства" після в'їзду в США 30 квітня.
Хабі, повне ім'я якого Серінге Хабане Ламе, отримав дозвіл на добровільний виїзд і тепер покинув країну.
"Імміграційна та митна поліція США затримала Серінге Хабане Ламе, 25 років, громадянина Італії, 6 червня в міжнародному аеропорту Гаррі Ріда, Лас-Вегас, штат Невада, за порушення імміграційного законодавства. Ламе в'їхав до Сполучених Штатів 30 квітня і прострочив термін дії своєї візи. 6 червня Ламе дозволили добровільно покинути країну, і відтоді він залишив США", — йдеться в заяві.
До цього Хабі утримувався в центрі ув'язнення Хендерсон у Неваді.
Після затримання йому вдалося зберегти активність у соціальних мережах. 7 червня він опублікував у своїх Instagram Stories фотографію того, що, судячи з усього, було пляжем Венеції, а також опублікував відео в TikTok (застосунок повідомляє, що пост було завантажено "один день тому").
Хабі, який публікує пости під ім'ям @khaby.lame, переїхав із Сенегалу в Ківассо, недалеко від Турина в Італії, у віці одного року. Він офіційно став громадянином Італії 2022 року.
Він розповідав, що став публікувати кумедні ролики, які висміюють інших користувачів TikTok, і вони швидко стали вірусними.
Серед його найпопулярніших відеороликів — реакція на блогера, який вирвався з дверей автомобіля, розрізавши свою футболку. Відео набрало понад 158 мільйонів переглядів.
Хабі знімає себе в тому ж скрутному становищі, але замість того, щоб схопитися за ножиці і вирватися з нього, він просто відчиняє дверцята машини, щоб звільнитися, а потім знизує плечима на знак свого фірмового роздратування.
Тепер він спілкується з відомими людьми, з'являється на червоних доріжках і дефілював подіумом на Тижні моди в Мілані 2022 року. Минулого місяця він відвідав зірковий бал Інституту костюма Met Gala.
Нагадаємо, у березні Жасмін Муні, 35-річну акторку фільму "Американський пиріг" і серіалу "Я — зомбі", закували в кайдани і кинули в камеру співробітники імміграційної служби США.
А ввечері 6 червня у штаті Каліфорнія спалахнули заворушення через імміграційну політику Дональда Трампа. Президент США ввів у бунтівний штат нацгвардію.