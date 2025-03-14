Зірку "Американського пирога" затримали у США і кинули до в'язниці для нелегалів

Жасмін Муні — громадянка Канади. Її затримали на кордоні з Мексикою, коли вона поверталася до США.

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Жасмін Муні, 35-річну актрису фільму "Американський пиріг" і серіалу "Я — зомбі", закували в кайдани і кинули в камеру співробітники імміграційної служби США. Її звинувачують у тому, що вона намагалася в'їхати до США за анульованою візою. Про це пише Daily Mail.

Канадська акторка, яка зіграла 2009 року в одному з фільмів "Американський пиріг", розповіла, що співробітники імміграційної та митної служби США замкнули її й закували в ланцюги, коли вона намагалася в'їхати до США з Мексики після того, як її візу було анульовано.

Канадку Жасмін Муні кинули до в'язниці через прострочену візу Фото: LinkedIn

35-річна Жасмін Муні стверджує, що її тримають у нелюдських умовах з моменту затримання на прикордонному переході Сан-Ісідро між Мексикою і Сан-Дієго 3 березня.

"Кожен охоронець, який мене бачить, каже: "Що ти тут робиш? Я не розумію, ти ж канадка. Як ти тут опинилася?" — каже Муні.

Вона розповіла, що в листопаді 2024 року американська влада анулювала її робочу візу, коли вона намагалася виїхати з Ванкувера до Лос-Анджелеса, де вона на той час жила та працювала над створенням тонізуючого напою, співзасновницею якого вона була.

Жасмін розповіла, що за порадою свого адвоката в березні вона вирушила на прикордонний перехід з новою пропозицією про роботу і документами для подання заяви на нову робочу візу.

Однак прикордонник сказав їй, що їй необхідно отримати нову візу в консульстві США, і затримав її. Офіцер не дозволив їй повернутися до Мексики і замість цього відправив її в центр ув'язнення Отай-Меса в Сан-Дієго.

"Мене помістили в камеру, і мені довелося спати на килимку без ковдри і без подушки", — розповіла акторка і бізнесвумен.

Муні потім перевели в установу в Аризоні. Вона стверджувала, що її будили серед ночі і тримали в ланцюгах усю дорогу.

В імміграційній службі США адвокатам Муні повідомили, що може бути до 60 різних причин для затримання мандрівника, і що вони ставляться "до всіх із чесністю, повагою та професіоналізмом".

Затриманих нелегалів у США зазвичай перевозять у кайданах Фото: Secretary Kristi Noem/X

Це другий подібний випадок, що викликав галас у ЗМІ. 26 лютого імміграційна служба США затримала 28-річну британську туристку Беккі Берк. Її закували в кайданки й доправили в камеру попереднього ув'язнення в Такомі, штат Вашингтон, де вона досі й перебуває.

У січні на тому ж прикордонному переході було затримано татуювальницю з Німеччини, яку протримали у в'язниці для нелегалів кілька місяців.

Нагадаємо, імміграційна політика Дональда Трампа ставить під загрозу американську армію. Відтоді, як Трамп повернувся до Білого дому, понад 37 000 осіб було депортовано — більшість у Латинську Америку. Багато з них — це ветерани Збройних сил США.