Видворяють ветеранів: депортація мігрантів зі США ставить під загрозу американську армію

Відтоді, як президент Трамп повернувся до Білого дому, понад 37 000 осіб було депортовано — більшість до Латинської Америки. Часто з них — це ветерани Збройних сил США.

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В армії США служать близько близько 45 000 осіб іноземного походження. Близько 5 000 осіб щорічно вступають в армію. Проте для тисяч військовослужбовців-іммігрантів, навіть після складання клятви захищати США, процедура натуралізації залишається проблемою. А після повернення Дональда Трампа військових ветеранів армії США ще й депортують. Про це пише The Hill.

За першої адміністрації Трампа та сама система, яка мала шанувати військову службу мігрантів, натомість зрадила їх. Фактично, Служба громадянства та імміграції США відхиляла заяви на натуралізацію військових частіше, ніж цивільних. Лише за третій квартал 2019 фінансового року одну з п'яти заяв військових було відхилено — удвічі більше, ніж цивільні.

З моменту ухвалення Закону про реформу нелегальної імміграції та відповідальності іммігрантів 1996 року Сполучені Штати депортували щонайменше 94 000 ветеранів-негромадян. Показовою є історія Гектора Барахаса, депортованого ветерана армії США, який здобув громадянство лише через скандал і розголос у ЗМІ. Він переїхав зі своєю сім'єю з Мексики до США, коли йому було сім років. Зі статусом законного постійного жителя (LPR) 1995 року він вступив до армії США. У 2001 році він був почесно звільнений, а вже через три роки депортований після тюремного терміну. Він повернувся, але знову був депортований. Барахас отримав повне помилування від губернатора Каліфорнії Джеррі Брауна у 2017 році. Він повернувся в Америку і став громадянином США 13 квітня 2018 року. Але він продовжує допомагати депортованим ветеранам.

Гектор Барахас, депортований ветеран, який отримав громадянство США після розголосу в ЗМІ Фото: FOX News

Посилення імміграційного контролю Трампа в перші кілька тижнів його другого терміну посилило цю кризу. Нещодавні повідомлення вказують на те, що репресії імміграційної та митної поліції зачепили і ветеранів армії США, яких депортували так само, як і цивільних.

The Hill зазначає, що вплив цих депортацій вплине на американське суспільство. Вони часто ставали лідерами своїх спільнот і впливали на них позитивно. Без них — "погані" райони будуть дестабілізовані ще більше.

У 2023 році був представлений законопроєкт HR 4569, відомий як Закон про ветеранську службу і визнання. Він мав дати ветеранам можливість отримати громадянство США після служби в армії і давати їм статус постійного резидента. Він не вийшов з комітету і не знайшов підтримки серед республіканців. Роберт Вівар, адвокат із Центру ресурсів для ветеранів, депортованих зі США, що базується в Тіхуані, зазначав, що в американській армії служать понад 40 тисяч мігрантів і якщо ця потреба збережеться й надалі, то в якийсь момент "це також стане питанням національної безпеки".

"Ви хочете мати можливість продовжувати вербувати цих людей?", — запитував він, зазначаючи, що солдати-іноземці мають право на отримання громадянства США під час служби. Але цей процес може бути обтяжливим, і багато хто не завершує його або забуває про нього під час часто напружених розгортань. А після служби їх депортують.

Нагадаємо, Дональд Трамп обіцяв використовувати сумнозвісну в'язницю Гуантанамо на Кубі для ув'язнення нелегалів-злочинців. І в підсумку виконав свою обіцянку.