Выдворяют ветеранов: депортация мигрантов из США ставит под угрозу американскую армию

С тех пор, как президент Трамп вернулся в Белый дом, более 37 000 человек были депортированы — большинство в Латинскую Америку. Часто из них – это ветераны Вооруженных сил США.

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В армии США служат около около 45 000 человек иностранного происхождения. Около 5 000 человек ежегодно вступают в армию. Тем не менее, для тысяч военнослужащих-иммигрантов, даже после принесения клятвы защищать США, процедура натурализации остается проблемой. А после возвращения Дональда Трампа военных ветеранов армии США еще и депортируют. Об этом пишет The Hill.

При первой администрации Трампа та самая система, которая должна была чтить военную службу мигрантов, вместо этого предала их. Фактически, Служба гражданства и иммиграции США отклоняла заявления на натурализацию военных чаще, чем гражданских. Только за третий квартал 2019 финансового года одно из пяти заявлений военных было отклонено — в два раза больше, чем гражданские.

С момента принятия Закона о реформе нелегальной иммиграции и ответственности иммигрантов 1996 года Соединенные Штаты депортировали по меньшей мере 94 000 ветеранов-неграждан. Показательна история Гектора Барахаса, депортированного ветерана армии США, который получил гражданство только скандала и огласки в СМИ. Он переехал со своей семьей из Мексики в США, когда ему было семь лет. Со статусом законного постоянного жителя (LPR) в 1995 году он поступил в армию США. В 2001 году он был почетно уволен, а уже через три года депортирован после тюремного срока. Он вернулся, но снова был депортирован. Барахас получил полное помилование от губернатора Калифорнии Джерри Брауна в 2017 году. Он вернулся в Америку и стал гражданином США 13 апреля 2018 года. Но он продолжает помогать депортирвоанным ветеранам.

Гектор Барахас, депортированный ветеран, который получил гражданство США после огласки в СМИ Фото: FOX News

Усиление иммиграционного контроля Трампа в первые несколько недель его второго срока усугубило этот кризис. Недавние сообщения указывают на то, что репрессии иммиграционной и таможенной полиции коснулись и ветеранов армии США, которых депортировали также как и гражданских.

The Hill отмечает, что влияние этих депортаций повлияет на американское общество. Они часто становились лидерами своих сообществ и влияли на них положительно. Без них – "плохие" районы будут дестабилизированы еще больше.

В 2023 году был представлен законопроект HR 4569, известный как Закон о ветеранской службе и признании. Он должен был дать ветеранам возможность получить гражданство США после службы в армии и давать им статус постоянного резидента. Он не вышел из комитета и не нашел поддержки среди республиканцев. Роберт Вивар, адвоката из базирующегося в Тихуане Центра ресурсов для ветеранов, депортированных из США, отмечал, что в американской армии служат более 40 тысяч мигрантов и если эта потребность сохранится и впредь, то в какой-то момент "это также станет вопросом национальной безопасности".

"Вы хотите иметь возможность продолжать вербовать этих людей?", — задавался он вопросом, отмечая, что солдаты-иностранцы имеют право на получение гражданства США во время службы. Но этот процесс может быть обременительным, и многие не завершают его или забывают о нем во время часто напряженных развертываний. А после службы их депортируют.

Напомним, Дональд Трамп обещал использовать печально известную тюрьму Гуантанамо на Кубе для заключения нелегалов-преступников. И в итоге исполнил свое обещание.