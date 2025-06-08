Каліфорнійський заколот: що відбувається у США, після того, як Трамп відправив нацгвардію

Губернатору Каліфорнії Гевіну Ньюсому і меру Лос-Анджелеса Карен Басс "прикордонний цар" Том Хоман пригрозив арештом, якщо вони перешкоджатимуть нацгвардійцям і депортації. Сам президент США Дональд Трамп назвав те, що відбувається в Каліфорнії, "заколотом". Мітинги тривають із 6 червня, коли почалися протести проти федеральних імміграційних рейдів.

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Про це пише ABC News.

Губернатору Каліфорнії пригрозили арештом

Близько 300 бійців Національної гвардії прибули до Лос-Анджелеса вранці 8 червня, після того, як президент США Дональд Трамп наказав розмістити 2000 військовослужбовців у Каліфорнії. Цей крок був різко розкритикований губернатором Гевіном Ньюсомом і мером Лос-Анджелеса Карен Басс як такий, що провокує і непотрібний. Після цього їм пригрозив арештом "прикордонний цар" Том Хоман, призначений відповідальним за охорону кордонів США після вступу Трампа на посаду.

"Я вам ось що скажу: ми продовжуватимемо забезпечувати дотримання закону в Лос-Анджелесі щодня. Щодня в Лос-Анджелесі ми будемо забезпечувати дотримання імміграційного законодавства. Мені все одно, подобається їм це чи ні", — заявив Гоман.

Відповідаючи на запитання про пропозицію міністра оборони Піта Гегсета направити морських піхотинців для реагування на протести, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що адміністрація Трампа буде "підтримувати мир за допомогою сили".

"Ми робимо це і в закордонних справах, і у внутрішніх справах. Я не думаю, що це грубо. Я думаю, що це важливий сигнал. Ми маємо бути готові зробити те, що необхідно. І я думаю, що повідомлення про те, що це може статися, може мати стримувальний ефект", — повідомив Джонсон.

Водночас політична низова організація 50501 (50 протестів, 50 штатів, 1 день), заснована на знак протесту проти дій другої адміністрації Дональда Трампа, планує провести мирні акції протесту "на знак солідарності з жителями Лос-Анджелеса" з 8 до 14 червня по всій країні.

Нацгвардійці в Лос-Анджелесі

Організація звинуватила ICE у проведенні в п'ятницю в місті "несанкціонованих рейдів у військовому стилі" і затриманні щонайменше 44 осіб. Також було заарештовано Девіда Верту, президента каліфорнійського відділення Міжнародної профспілки працівників сфери обслуговування, якого тепер вимагають звільнити в Сенаті.

А британські ЗМІ повідомляють, що постраждав Нік Стерн, новинний фотограф, який працює в Лос-Анджелесі. Стерн розповів Guardian, що він висвітлював акцію протесту біля філії Home Depot у Парамаунті, де іммігранти зазвичай працюють за сумісництвом, коли відчув гострий біль у нозі.

"Я ходив і фотографував, і мене не чіпали до 9 вечора. Я переходив дорогу, коли відчув сильний біль у нозі. Я опустив руку і відчув, що з ноги щось стирчить", — сказав він.

Стерн вважає, що в нього, ймовірно, влучив несмертельний снаряд, який поліцейські використовували разом зі світлошумовими гранатами для стримування натовпу.

"Люди прийшли на допомогу і витягли мене на узбіччя. Викликали медика, який зрізав з мене одяг. У нозі була п'ятисантиметрова діра, з якої лилася кров. Медик наклав джгут, а журналіст, який був зі мною, відвіз мене у відділення невідкладної допомоги", — розповів фотограф.

Нацгвардія Каліфорнія: що про неї відомо

Національна гвардія — резервна сила збройних сил США, що зазвичай діє на рівні штатів. У цьому випадку це Каліфорнійська національна гвардія в Лос-Анджелесі.

Багато членів організації працюють на цивільних посадах або навчаються в коледжі, одночасно поєднуючи підготовку з військовою підготовкою.

Зазвичай Національну гвардію викликає губернатор штату, але Дональд Трамп скористався становищем, яке дає йому змогу взяти ситуацію під контроль самостійно.

"Солдати Національної гвардії служать як суспільству, так і країні. Наша універсальність дає нам змогу реагувати на внутрішні надзвичайні ситуації, брати участь у бойових місіях за кордоном, боротися з наркотиками, брати участь у відновлювальних місіях і багато в чому іншому", — йдеться в заяві Нацгвардії про місію.

Протести в Каліфорнії

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що протести, які перешкоджають виконанню імміграційних законів, "є формою заколоту" проти уряду США.

Згідно з розділом 10 Кодексу США — збірником загальних і постійних федеральних законів — президенти можуть федералізувати Національну гвардію — тобто віддати наказ військам штатів нести дійсну службу — коли є "заколот або небезпека заколоту" проти влади уряду. Трамп використав це право, щоб відправити 2000 членів Національної гвардії в Лос-Анджелес.

У заяві Білого дому Трамп сказав, що члени Національної гвардії будуть "тимчасово захищати ICE та інших співробітників уряду США, які виконують федеральні дії".

У заяві також ідеться, що вони будуть розгорнуті протягом 60 днів, а остаточне рішення ухвалюватиме міністр оборони США.

Нагадаємо, раніше через антимігрантську політику Дональда Трампа у США затримали відомого блогера Хабі Ламе. Хабі — громадянин Італії.

Також Фокус писав про те, через що в США почалися протести. Йдеться про сутички між жителями латиноамериканського району і федеральними агентами Імміграційної та митної поліції.