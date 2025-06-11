Калифорнийская республика или гражданская война: к чему может привести атака Трампа на мятежный штат

Президент США Дональд Трамп направил армию в Калифорнию, чтобы подавить протесты против депортации мигрантов. В результате Белый дом спровоцировал масштабный протест с флагами "независимой" Калифорнийской республики. Фокус разбирался в кризисе, который охватил крупнейший штат США по численности населения и как протесты распространяются по стране.

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Почему в Калифорнии начались протесты

Протесты начались в пятницу, 6 июня, после того, как сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) начали рейды в районах города с большим количеством латиноамериканского населения. Например в Парамаунте, где 82 процента составляют латиноамериканцы. В Калифорнии, к слову, их 39 процентов, белого (неиспаноязычного) населения – 34 процента.

Протесты в Лос-Анджелесе

Рейды проводились и раньше, но усилились при втором сроке Трампа, который пообещал бороться с нелегальной иммиграцией. В США насчитывается около 11 миллионов нелегальных иммигрантов. Из них 8,3 миллиона человек имеют работу, что составляет примерно 4,8 процента от всей рабочей силы США.

Трамп не делает ничего экстраординарного, нелегальных мигрантов высылали все президенты США, в том числе демократы Барак Обама и Джо Байден. Администрация Трампа депортировала 3,13 миллиона человек во время его первого срока. Обама "депортировал" 3,16 миллиона, а Байден "депортировал" 4,44 миллиона человек в 2021 и 2022 годах.

Так что кризис случился не только из-за протестов, ведь они происходили и ранее, а когда в Белом доме начали высылать мигрантов в тюрьму Сальвадора, игнорируя решения судов, а потом решили задействовать нацгвардию штата, по сути, перешагнув через губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Операции ICE в разных городах США

Национальная гвардия в США действует как гибридная структура, которая служит как государственным, так и федеральным интересам. Обычно она активируется по запросу губернатора.

Трамп обошел этот шаг, сославшись на редко используемый федеральный закон, утверждая, что протесты представляют собой "форму восстания против власти правительства Соединенных Штатов".

"Если губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс не могут выполнять свою работу (а все знают, что они не могут), то федеральное правительство вмешается и решит проблему беспорядков так, как ее и следует решать!" – сообщил Трамп.

Фото: скриншот

Это первый случай с 1965 года, когда Национальная гвардия была задействована без запроса губернатора штата. Тогда президент Линдон Б. Джонсон использовал войска для защиты демонстрантов за гражданские права в Алабаме.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, оба демократы, осудили этот шаг, заявив, что он приведет к эскалации. И это произошло, так как к протестующим присоединились все те, кто не упускает шанс выйти на митинг, а их хватает в Калифорнии, которая славится своими либеральными законами и очень разношерстным населением. А это анархисты, коммунисты, представители ЛГБТ-сообщества и даже сторонники отделения от США – Калифорнийской республики, или Медвежьего флага.

Республика существовала в 1846 году, когда отделилась от Мексики и вошла в состав США после американо-мексиканской войны. Калифорнию 220 раз пытались разделить на меньшие штаты с 1850 года или отделить от США вовсе, но в 21 веке, с 2018 года местные политики стали прямо говорить, что пятая экономика в мире получает слишком мало от федерального правительства взамен того, что отдает. Грубо говоря: "мы кормим голодранцев из условной Алабамы, но почему мы должны это делать?". На фоне конфронтации губернатора и президента в 2025 году — сторонники отделения говорят, чтобы были правы: тогда бы Трамп не послал на их улицы армию и нацгвардию.

Флаг Калифорнийской республики на протестах в Лос-Анджелесе Фото: скриншот

На протестах также часто были видны национальные флаги, Мексики в том числе, но сообщается, что в этом жесте сепаратизма как раз нет – таким образом граждане США, страны мигрантов, демонстрируют свою национальную идентичность. А в Калифорнии – это еще и потомки тех, кто исторически проживал на этой территории, когда она еще была частью Мексики.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм уже заявила, что демонстрантам в Лос-Анджелесе платят, потому что они слишком хорошо организованы. Но доказательств не привела.

Почему в Калифорнии протесты напоминают гражданскую войну

Вопреки желанию Дональда Трампа быстро разобраться с протестами, дальше делать "Америку великой" и готовиться к военному параду в Вашингтоне 14 июня, ситуация не улучшилась. Митингов стало больше, они расползлись по другим штатам, причем протестующие даже ненадолго оккупировали вестибюль Trump Tower в Нью-Йорке, пока их не арестовали.

Проотестующие в Trump Tower

Но в Белом доме настаивают, что приняли "прекрасное" решение, отправив Национальную гвардию на подавление "жестоких беспорядков в Калифорнии". Трамп сообщил, что иначе Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен. На самом деле, в огромном Городе Ангелов жизнь идет своим чередом, школы, рестораны и кинокомпании продолжают работать.

Лос-Анджелес продолжает жить своей жизнью даже во время протестов Фото: Getty Images

Только служба беспилотных такси приостановила работу, потому что пару их машин сожгли. И у уборщиков появилось больше работы.

Сгоревшие беспилотные такси в Лос-Анджелесе

"Очень некомпетентный "губернатор" Гэвин Ньюсом и "мэр" Карен Басс должны были бы сказать: "спасибо, президент Трамп, вы такой замечательный. Мы были бы никем без вас, сэр". Вместо этого они предпочитают лгать народу Калифорнии и Америки, говоря, что мы не нужны, и что это "мирные протесты"… Мы всегда будем делать то, что необходимо, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, чтобы мы могли вместе снова сделать Америку великой!" – сообщил Трамп.

Трамп назвал Гэвина Ньюсома и Карен Басс "некомпетентными" Фото: скриншот

Он также поручил министру внутренней безопасности Кристи Ноэм и министру обороны Питу Хегсету предпринять "все необходимые действия" для "освобождения Лос-Анджелеса от вторжения мигрантов".

В ответ Ньюсом сообщил, что подаст в суд за использование нацгвардии Белым домом.

Хегсет уже заявил, что батальон из 500 морских пехотинцев США направляется в Лос-Анджелес. Фактически, Вашингтон вводит войска. Морским пехотинцам поручено защищать федеральную собственность и персонал. Они не должны поддерживать правопорядок, но неясно, что они будут делать, если в них будут бросать камни, или плевать.

Сам Трамп сказал, что "если они плюнут, мы ударим": Я обещаю вам, что они получат удар сильнее, чем когда-либо прежде. Такое неуважение не будут терпеть!".

Трамп дал понять, что плевать в нацгвардейцев нельзя Фото: скриншот

Протесты в Калифорнии: шаги к полицейскому государству

Пока демократы и республиканцы сошлись в самом яростном противостоянии за второй срок Трампа, некоторые начинают говорить, что вот прямо сейчас США превращается в полицейское государство. Роберт Райх, бывший министр труда США, считает, что три шага из пяти уже пройдены.

Райх отмечает, что "история показывает, что как только авторитарный правитель создает инфраструктуру полицейского государства, она может быть обращена против кого угодно. Белый дом быстро создает такую ​​инфраструктуру в пять этапов":

объявление чрезвычайного положения на основании так называемого "мятежа", или "восстания";

использование этой "чрезвычайной ситуации" для оправдания привлечения сил, имеющих монополию на применение силы против мирных жителей внутри страны;

этим военизированным агентам позволяют похищать людей с помощью облав и производить аресты без ордера;

создание дополнительных лагерей для задержанных, и…

…в конечном итоге, по мере обострения ситуации, объявление военного положения.

США пока не на военном положении. Но как только оно будет введено, инфраструктура полицейского государства сможет сама себя построить, уверен Райх.

"Диктатура укрепляет себя, разжигая страх и гнев с обеих сторон", — говорит бывший министр, но отмечает, что для создания полицейского государства достаточно одного авторитарного правителя, для его свержения достаточно всего 3,5% населения. То есть Калифорнии вполне хватит.

Нацгвардия в Лос-Анджелесе Фото: Getty Images

В итоге в США происходит прямое противостояние избранного президента США-республиканца и избранного губернатора-демократа Калифорнии — штата, экономика которого является пятой в мире, которого спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон предлагает "вымазать дегтем и вывалять в перьях".

В мятежный штат отправляют еще 2000 нацгвардейцев, в ЛА вводят комендантский час, а морпехи готовы "действовать". Пита Хегсета вынудили признаться, что весь военный антураж для Лос-Анджелеса стоит более 130 миллионов долларов. А пока бунты охватывают и остальные штаты США, традиционно — те, где традиционно поддерживают демократов и где лояльно относятся к мигрантам: от Флориды — до Пенсильвании. Но в списке есть и Техас, где экономика сильно зависит от количества мигрантов.

Где в США бунтовали на этой неделе Фото: скриншот

Традиционно "республиканские" штаты, вроде Алабамы, Монтаны, Юты и Канзаса, пока молчат. Но еще пять дней назад протестовал один Лос-Анджелес, так что пока можно спрогнозировать, что протесты будут продолжаться, как жесткая политика Трампа против мигрантов. Но где вспыхнет новый бунт — может стать сюрпризом. Вполне может возмутиться и условный Айдахо, заявив, что ей не хочется кормить мигрантов, а потому она закрывает от них границы. Прямо, как в известном фильме "Заговор против Америки".

Полиция стреляет в протестующих на митинге в Лос-Анджелесе Фото: Getty Images

Напомним, тем временем в Лос-Анджелесе полиция начала стрелять по журналистам. Пострадали уже двое иностранных репортеров.

А ICE как раз в начале протестов задержала известно блогера Хаби Ламе. Хаби – гражданин Италии. Его задержали в аэропорту Лас-Вегаса якобы из-за нарушения миграционного законодательства. Через пару дней его отпустили.