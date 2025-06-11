Новый стратегический обзор обороны Великобритании: пять ключевых пунктов

По словам трех независимых экспертов, возглавлявших работу над "Стратегическим оборонным обзором Великобритании 2025 года", это "поистине инновационный и действительно стратегический документ". Премьер-министр Кир Стармер уже заявил, что документ представляет собой "знаковый шаг вперед в нашей политике сдерживания и обороны".

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Фокус перевел статью Шашанка Джоши военного редактора The Economist с аналитическим обзором документа.

По сути, в обзоре говорится, что вооруженные силы Великобритании, а также промышленность, гражданское общество и другие структуры, снова должны начинать готовиться к возможности высокоинтенсивного конфликта между равными по силе противниками.

Документ не содержит подробного порядка боевых действий или структуры сил, за исключением интригующего заявления, что Великобритания построит до 12 атомных подводных лодок класса SSN-AUKUS, конструкцию которых также будет использовать Австралия. Вместо этого в обзоре изложена общая предполагаемая структура вооруженных сил и то, как они должны адаптироваться к изменениям в военной технологии.

Обзор перечисляет реформы в организации британского оборонного аппарата, а также то, как он должен развиваться и приобретать новые возможности, например, выделять 10% своего бюджета на новые технологии. В нем также используется вдохновленный скандинавским опытом подход к обороне, охватывающий все, от необходимости сократить количество авиабаз Королевских ВВС до привлечения лидеров промышленности к курсам подготовки в области обороны.

Я не буду пытаться обобщить все это здесь — вы можете прочитать мой отчет и статью в The Economist. Сейчас я лишь выделю пять интересных аспектов обзора, которые могут затеряться в общей картине.

Во-первых, и это имеет большое значение для Австралии, обзор слегка меняет отношение Великобритании к Индо-Тихоокеанскому региону. В нем говорится, что развертывание войск за пределами Европы должно использоваться не для военной дипломатии, а "для поддержания более глубокой и широкой "боевой готовности… развития и демонстрации лидерства в ведении боевых действий". Что это означает, например, для будущего развертывания британских авианосных ударных групп?

Обзор содержит и предупреждение о том, что экспедиционные развертывания могут отвлекать внимание от обороны собственной территории и Европы. С этой целью, как говорится в обзоре, вооруженные силы "должны быть способны быстро вернуться в евроатлантическое пространство, если это необходимо". Эта формулировка не отменяет индо-тихоокеанскую нацеленность предыдущего правительства, но, безусловно, ограничивает ее.

Истребители Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Фото: Pinterest

Во-вторых, в обзоре Китай описывается как "сложная и постоянная проблема", а не как противник. Такая сдержанность неудивительна: пересмотр политики в отношении Китая находится на завершающей стадии, и предстоящая стратегия национальной безопасности наверняка будет более подробной. Однако обзор прямо предупреждает, что китайские ракеты теперь могут достигать Великобритании и Европы. Что еще важнее, с учетом эффективности китайского оружия в недавнем кризисе между Индией и Пакистаном, в обзоре отмечается, что Великобритания "столкнется с китайскими технологиями, где бы и с кем бы она ни воевала". Это означает, что даже если вооруженные силы Великобритании не равняются на Китай, они должны помнить о все более совершенном вооружении последнего.

В-третьих, в обзоре четко определены приоритеты вооруженных сил: "Оборона должна ежедневно способствовать сдерживанию в евроатлантическом регионе с помощью сил, оптимизированных для ведения боевых действий с целью защиты и обороны территории НАТО и населения стран-союзниц от нападения". Это может показаться очевидным. Но предыдущие британские обзоры, проведенные в 2021 и 2023 годах, уделяли гораздо больше внимания деятельности, не связанной с войной, включая воздействие на врагов в так называемой "серой зоне". Среди возможных последствий стоит отметить, что миссии, основанные на присутствии, такие как операции по обеспечению свободы судоходства, станут менее приоритетными по сравнению с реалистичной подготовкой: например, Великобритания может решить сохранить высокотехнологичные боеприпасы, а не тратить их на антитеррористические миссии.

В-четвертых, в документе изложена более четкая и жесткая точка зрения на сдерживание, чем в предыдущих обзорах. В нем говорится, что Великобритании необходимо эскалационное доминирование, требующее от нее "увеличения возможностей для возмездия — будь то разработанных на национальном уровне или совместно с союзниками". Это может быть отсылкой к ракетам большой дальности, которые Великобритания разрабатывает совместно с Германией. Обзор предусматривает, что Великобритания создаст до 7000 таких ракет.

Но, пожалуй, привлекательнее всего звучит призыв к Великобритании потратить средства на "орбитальные и наземные" противоспутниковые вооружения. Британские военные руководители уже много лет предупреждают о космических угрозах, но всегда избегали признания собственных наступательных возможностей.

Вопрос о доминировании и управлении эскалацией связан с пятым пунктом, касающимся ядерной политики Великобритании. В обзоре отмечена модернизация российского ядерного арсенала и крах системы контроля над вооружениями. В нем также заявлено, что растущие арсеналы Китая и возможность сотрудничества Китая с Россией могут "стать проблемой" для ядерных сил США. В связи с этим в обзоре говорится, что Великобритания и НАТО нуждаются в "способностях, необходимых для сдерживания использования ядерного оружия в любом масштабе", и в большей "согласованности между конвенциональными и ядерными" силами. Проще говоря: как сдерживать ограниченное применение ядерного оружия, учитывая, что Россия имеет гораздо больше тактического ядерного оружия, а Великобритания не имеет его вовсе?

Документ выдвигает поразительное предложение: Великобритания должна обсудить "потенциальные выгоды и осуществимость расширения участия Великобритании в ядерной миссии НАТО". Королевским ВВС предлагается рассмотреть возможность закупки самолетов F-35A, которые, в отличие от уже имеющихся F-35B, не могут взлетать с авианосцев, но имеют большую дальность полета. F-35A могут нести американские ядерные бомбы B61. Публичные документы свидетельствуют о том, что база ВВС Лэйкенхит уже модернизирована для размещения B61.

Британский авианосец "Королева Елизавета" Фото: Pinterest

Критики могут возразить, что это не лучшее решение. Несколько стран в Европе уже имеют самолеты, способные нести это оружие. Кроме того, бомбы остаются под контролем США, поэтому они не могут служить страховкой на случай ухода США из Европы. С другой стороны, они могут усилить сдерживание на нижних ступенях эскалации.

"Допустим, наши F-35A перебрасываются в Индо-Тихоокеанский регион в случае конфликта, и НАТО необходимо обеспечить региональное сдерживание, — сказал мне один человек, знакомый с ядерными планами США. — Наличие британской альтернативы — самый надежный вариант". Эксплуатация F-35A также может немного облегчить Великобритании разработку и развертывание собственного ядерного оружия, если она решит пойти по этому сложному и дорогостоящему пути.

Большой проблемой обзора станет его реализация. Великобритания обязалась тратить на оборону только 2,5% ВВП к 2027 году. К 2034 году она сможет тратить 3%, но это будет уже при следующем составе парламента и только при благоприятных финансовых обстоятельствах. При такой траектории расходов Великобритания не сможет достичь всех заявленных целей — ядерной программы, AUKUS, программы развития воздушного боя и расширения армии, способной выставить две дивизии. Но обзор не предусматривает никаких компромиссов.

Об авторе

Шашанк Джоши — редактор по вопросам обороны в The Economist и приглашенный старший научный сотрудник факультета военных исследований Лондонского Королевского колледжа.