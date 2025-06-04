Министр обороны США впервые пропустит заседание "Рамштайна", - СМИ

С тех пор, как три года назад США создали международную группу для координации военной помощи Украине, известную, как "Рамштайн", глава Пентагона, а сейчас это Пит Хегсет, впервые не будет присутствовать на заседании.

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Об этом пишет АР со ссылкой на анонимный источник.

Министр обороны США Пит Хегсет , вернувшийся в воскресенье с конференции по национальной безопасности в Сингапуре, прибудет в Брюссель только в среду вечером, после завершения заседания Контактной группы по обороне Украины.

Чиновник США, говоривший на условиях анонимности, подтвердил, что Хегсет также не будет участвовать в видеоконференции.

Это последний из серии шагов, которые США предприняли, чтобы дистанцироваться от военных действий в Украине. И это последовало за предупреждением президента Франции Эмманюэля Макрона на конференции по безопасности в прошлые выходные о том, что США и другие рискуют применить опасные двойные стандарты, если их концентрация на потенциальном конфликте с Китаем будет осуществляться за счет отказа от Украины.

Франция и другие страны НАТО обеспокоены тем, что США рассматривают возможность вывода войск из Европы, чтобы переместить их в Индо-Тихоокеанский регион. Макрон заявил, что отказ от Украины в конечном итоге подорвет авторитет США в сдерживании любого потенциального конфликта с Китаем из-за Тайваня.

Предшественник Хегсета, Ллойд Остин, создал группу после того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году. С тех пор более 50 стран-членов в совокупности предоставили Украине около 126 миллиардов долларов США в виде оружия и военной помощи, в том числе более 66,5 миллиарда долларов США от США.

Под руководством Остина США выполняли функции председателя группы, а он сам и председатель Объединенного комитета начальников штабов присутствовали на ежемесячных заседаниях, которые проводились как лично, так и по видеосвязи.

Пит Хегсет отказался от руководящей роли, не предоставив новой военной помощи, а теперь и вовсе отказавшись от участия в собрании.

Во время своей первой встречи с группой и последующей встречи министров обороны НАТО в Брюсселе в феврале Хегсет предупредил, что Украина должна отказаться от своего предложения о вступлении в НАТО и от своих попыток вернуть все оккупированные Россией территории. И он дал понять, что президент Дональд Трамп полон решимости заставить Европу взять на себя большую часть финансовых и военных обязательств по обороне Украины.

С тех пор, как Трамп вступил в должность, не было никаких новых заявлений о военной или оружейной помощи США Украине.

Хегсет также передал руководство группой Германии и Великобритании. Хотя он не будет присутствовать на заседании в среду, 2 июня, генерал Кристофер Каволи, глава Европейского командования США и верховный главнокомандующий НАТО, будет там.

Тем временем в Вашингтоне находится высокопоставленная украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром и министром экономики Юлией Свириденко для переговоров по вопросам обороны, санкций и послевоенного восстановления, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Украинцы встретились со специальными посланниками США Стивом Уиткоффом и Китом Келлоггом, обсудив недавние переговоры с россиянами. Свириденко и Ермак также, как ожидается, встретятся с госсекретарем Марко Рубио и другими официальными лицами 4 июня.

Напомним, после инаугурации Дональда Трампа на второй президентский срок, в США временно остановили поставки оружия Украине — инициатором паузы стал министр обороны Пит Хегсет. Решение было принято без прямого приказа главы государства, а в Белом доме узнали об этом внезапно.

А в конце апреля выяснилось, что Пит Хегсет велел оборудовать себе гримерку прямо в здании Пентагона. Но потом заявил, что он не отдавал такого распоряжения.