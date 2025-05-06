Военную помощь Украине от США в январе отменил не Трамп: что произошло на самом деле

Военную помощь Украине остановили без участия президента США Дональда Трампа. В январе 2025 года такой приказ отдал именно Пентагон во главе с министром обороны Питом Хегсетом.

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Об этом пишет Reuters 6 мая.

После инаугурации Трампа на второй президентский срок в США временно остановили поставки оружия Украине — инициатором стал министр обороны Пит Хегсет. Как выяснили журналисты, решение было принято без прямого приказа главы государства, а в Белом доме узнали об этом неожиданно.

В первые дни февраля американцы отменили 11 грузовых авиарейсов с боеприпасами, которые должны были вылететь с баз в Делавэре и ОАЭ в логистический хаб в Польше. Такой приказ устно передали из офиса Пита Хегсета после совещания в Белом доме 30 января. Впрочем, сам Дональд Трамп такого приказа не давал, и большинство ключевых лиц по вопросам безопасности не были проинформированы об остановке.

В Белом доме позже заявили, что их министр обороны "действовал в рамках политики паузы", но не добавили, почему другие ведомства не были привлечены. Поставки военной помощи Украине возобновили через неделю, однако эта остановка стоила по меньшей мере 1,6 млн долларов. Официальная "пауза", согласованная администрацией Трампа, вступила в силу уже 4 марта.

Киеву Вашингтон впоследствии объяснил инцидент "внутренними политическими процессами".

Более того, журналисты рассказали, что советники Пита Хегсета, часть из которых не имела опыта в госслужбе и выступала против помощи Украине, посоветовали ему сделать паузу. Один из инсайдеров отметил, что это была логистическая остановка, а не полное прекращение.

Уже 1 мая администрация президента Трампа одобрила первую отправку оружия в Украину на 50 миллионов долларов через прямые коммерческие продажи.

Продажа охватывает экспорт оборонной продукции, включая технические данные, и оборонные услуги в Украину.

США прекратили военную помощь Украине

В СМИ в начале марта сообщили, что Вашингтон остановил поставки военной помощи Украине. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 4 марта рассказал, что сначала нужно оценить, какие именно программы перестанут работать, ведь многие из них уже находились на этапе завершения.

Напомним, в России заговорили об окончании войны после сбития Су-30 морским дроном. По словам пропагандиста Сладкова, всю Россию "трясет" от налетов украинских беспилотников, а их флот не знает, куда спрятаться.

Также Фокус писал об уничтожении двух российских самолетов за одни сутки Силами обороны Украины, о чем сообщил Владимир Зеленский 3 мая.