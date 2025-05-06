Військову допомогу Україні від США в січні скасував не Трамп: що сталося насправді

Військову допомогу Україні зупинили без участі президента США Дональда Трампа. У січні 2025 року такий наказ віддав саме Пентагон на чолі з міністром оборони Пітом Гегсетом.

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Про це пише Reuters 6 травня.

Після інавгурації Трампа на другий президентський термін у США тимчасово зупинили постачання зброї Україні – ініціатором став міністр оборони Піт Гегсет. Як з'ясували журналісти, рішення було ухвалено без прямого наказу глави держави, а в Білому домі дізналися про це зненацька.

У перші дні лютого американці скасували 11 вантажних авіарейсів з боєприпасами, які мали вилетіти з баз у Делавері та ОАЕ до логістичного хабу у Польщі. Такий наказ усно передали з офісу Піта Гегсета після наради в Білому домі 30 січня. Втім, сам Дональд Трамп такого наказу не давав, і більшість ключових осіб з питань безпеки не були поінформовані про зупинку.

У Білому домі пізніше заявили, що їхній міністр оборони "діяв у рамках політики паузи", але не додали, чому інші відомства не були залучені. Постачання військової допомоги Україні відновили за тиждень, проте ця зупинка коштувала щонайменше 1,6 млн доларів. Офіційна "пауза", погоджена адміністрацією Трампа, набула чинності вже 4 березня.

Києву Вашингтон згодом пояснив інцидент "внутрішніми політичними процесами".

Ба більше, журналісти розповіли, що радники Піта Гегсета, частина з яких не мала досвіду у держслужбі та виступала проти допомоги Україні, порадили йому зробити паузу. Один з інсайдерів наголосив, що це була логістична зупинка, а не повне припинення.

Уже 1 травня адміністрація президента Трампа схвалила першу відправку зброї до України на 50 мільйонів доларів через прямі комерційні продажі.

Продаж охоплює експорт оборонної продукції, включаючи технічні дані, та оборонні послуги до України.

США припинили військову допомогу Україні

У ЗМІ на початку березня повідомили, що Вашингтон зупинив постачання військової допомоги Україні. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 4 березня розповів, що спочатку потрібно оцінити, які саме програми перестануть працювати, адже багато з них уже перебували на етапі завершення.

Нагадаємо, у Росії заговорили про закінчення війни після збиття Су-30 морським дроном. За словами пропагандиста Сладкова, усю Росію "трясе" від нальотів українських безпілотників, а їхній флот не знає, куди сховатися.

Також Фокус писав про знищення двох російських літаків за одну добу Силами оборони України, про що повідомив Володимир Зеленський 3 травня.