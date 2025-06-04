Міністр оборони США вперше пропустить засідання "Рамштайну", — ЗМІ

Відтоді, як три роки тому США створили міжнародну групу для координації військової допомоги Україні, відому, як "Рамштайн", очільник Пентагону, а зараз це Піт Хегсет, уперше не буде присутній на засіданні.

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Про це пише АР із посиланням на анонімне джерело.

Міністр оборони США Піт Хегсет, який повернувся в неділю з конференції з національної безпеки в Сінгапурі, прибуде до Брюсселя тільки в середу ввечері, після завершення засідання Контактної групи з оборони України.

Чиновник США, який говорив на умовах анонімності, підтвердив, що Хегсет також не братиме участі у відеоконференції.

Це останній із серії кроків, які США зробили, щоб дистанціюватися від військових дій в Україні. І це послідувало за попередженням президента Франції Емманюеля Макрона на безпековій конференції минулими вихідними про те, що США та інші ризикують застосувати небезпечні подвійні стандарти, якщо їхню концентрацію на потенційному конфлікті з Китаєм здійснюватимуть за рахунок відмови від України.

Франція та інші країни НАТО занепокоєні тим, що США розглядають можливість виведення військ з Європи, щоб перемістити їх в Індо-Тихоокеанський регіон. Макрон заявив, що відмова від України зрештою підірве авторитет США у стримуванні будь-якого потенційного конфлікту з Китаєм через Тайвань.

Попередник Гегсета, Ллойд Остін, створив групу після того, як Росія вторглася в Україну 2022 року. Відтоді понад 50 країн-членів у сукупності надали Україні близько 126 мільярдів доларів США у вигляді зброї та військової допомоги, зокрема понад 66,5 мільярда доларів США від США.

Під керівництвом Остіна США виконували функції голови групи, а він сам і голова Об'єднаного комітету начальників штабів були присутніми на щомісячних засіданнях, які проводилися як особисто, так і через відеозв'язок.

Піт Гегсет відмовився від керівної ролі, не надавши нової військової допомоги, а тепер і зовсім відмовившись від участі в зборах.

Під час своєї першої зустрічі з групою і подальшої зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі в лютому Хегсет попередив, що Україна повинна відмовитися від своєї пропозиції про вступ до НАТО і від своїх спроб повернути всі окуповані Росією території. І він дав зрозуміти, що президент Дональд Трамп сповнений рішучості змусити Європу взяти на себе більшу частину фінансових і військових зобов'язань з оборони України.

Відтоді, як Трамп обійняв посаду, не було жодних нових заяв про військову або збройову допомогу США Україні.

Гегсет також передав керівництво групою Німеччині та Великій Британії. Хоча він не буде присутній на засіданні в середу, 2 червня, генерал Крістофер Каволі, глава Європейського командування США і верховний головнокомандувач НАТО, буде там.

Тим часом у Вашингтоні перебуває високопоставлена українська делегація на чолі з першою віцепрем'єр-міністеркою і міністеркою економіки Юлією Свириденко для перемовин із питань оборони, санкцій і післявоєнної відбудови, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Українці зустрілися зі спеціальними посланниками США Стівом Віткоффом і Кітом Келлоггом, обговоривши нещодавні переговори з росіянами. Свириденко та Єрмак також, як очікується, зустрінуться з держсекретарем Марко Рубіо та іншими офіційними особами 4 червня.

Нагадаємо, після інавгурації Дональда Трампа на другий президентський термін, у США тимчасово зупинили постачання зброї Україні — ініціатором паузи став міністр оборони Піт Хегсет. Рішення було ухвалено без прямого наказу глави держави, а в Білому домі дізналися про це раптово.

А наприкінці квітня з'ясувалося, що Піт Хегсет велів обладнати собі гримерку просто в будівлі Пентагону. Але потім заявив, що він не віддавав такого розпорядження.