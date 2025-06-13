Атака Израиля на Иран: как Путин может использовать конфликт против Украины

Атака Израиля по объектам в Иране, по словам премьера Нетаньяху, продлится столько дней, сколько понадобится. Каким образом новый конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на ход российско-украинской войны и поддержку союзников, выяснял Фокус.

Related video

В ночь на пятницу, 13 июня Израиль объявил о начале военной операции в Иране под названием "Нация львов". Ее ключевой целью представители страны называют устранение угрозы иранскому ядерному оружию, сообщает Times of Israel со ссылкой на Армию Израиля. Издание добавляет, что ЦАХАЛ утверждает, мол, у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней, и ему необходимо принять меры против этой "неизбежной угрозы".

В чем причина ирано-израильского конфликта

Ядерная программа Ирана — краеугольный камень в конфликте между Тегераном и Тель-Авивом. Еще с середины 1990-х Израиль чрезвычайно обеспокоен возобновлением разработок в этой сфере, которые были приостановлены после Исламской революции в конце 1970-х. Израиль уверен, что Иран впоследствии возобновил свою ядерную программу только с одной целью — уничтожение еврейского государства. Однако Тегеран настаивает, что программа носит исключительно мирный характер. С помощью одного из своих главных союзников — США — Израиль годами пытается не допустить появления ядерного оружия у Ирана.

1 апреля 2024 года Израиль нанес авиаудар по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске. Ответная атака состоялась в ночь на 14 апреля. Исламская республика выпустила по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Практически все они были перехвачены. Таким образом, Иран впервые нанес прямой удар по Израилю непосредственно со своей территории, а не с помощью региональных прокси — йеменских повстанцев "Ансар Аллах" (хуситов) или "Хезболлы". При этом обе группировки поддержали иранские удары по Израилю.

Прошлогоднее апрельское ближневосточное обострение стало самым масштабным за многие годы. С того момента аналитики начали всерьез рассуждать о возможности начала большой и длительной войны на Ближнем Востоке.

Может ли Украина получить политические выгоды от обострения

Новый виток обострения между Израилем и Ираном никаких глобально-негативных последствий для Украины не принесет, убежден политолог Игорь Рейтерович.

"Да, в информационном плане внимание будет сейчас более приковано именно к ближневосточному конфликту, а не к российско-украинской войне. Однако я не исключаю в целом и определенные положительные нюансы для нас. Во-первых, Израиль атакует страну, которая является фактическим союзником РФ и помогает ей воевать против Украины. Во-вторых, Россия никак в данном случае помочь Тегерану не сможет, что в очередной раз продемонстрирует то, что Путин занимается глобальными "разводняками", рассказывая о стратегическом партнерстве.

В конце концов третий момент заключается в том, что главным следствием всей этой истории может быть то, что Трамп, получив такую мощную пощечину, возможно, несколько изменит свое отношение к российско-украинской войне, вопросами которой тоже занимается его спецпосланник Уиткофф, который блестяще провалился на Ближнем Востоке", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Ближневосточное обострение, предполагает политолог, может в конце концов "переформатировать" отношение Дональда Трампа к России и заставить его осознать, что иногда мира лучше таки добиваться через силу.

"Россия получит от ближневосточной истории серьезный репутационный удар. А что же касается цен на нефть, то колебания в сторону повышения ее стоимости, конечно, будут, но критически на ситуацию они не повлияют, поскольку не позволят России на них существенно заработать. Эти колебания, как, собственно, и новый виток конфликта между Израилем и Ираном, будут непродолжительными по одной простой причине: между ними нет сухопутной границы. То есть в течение недели плюс/минус они могут обмениваться авиаударами, атаками баллистических ракет, "Шахедов" и т.д., а потом все это закончится и будет снова затишье", — заключает Игорь Рейтерович.

Каким образом Путин может использовать войну на Ближнем Востоке против Украины

В то же время кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в разговоре с Фокусом акцентирует: "Свою антииранскую операцию Израиль проводит, если не в сотрудничестве, то с тесным согласованием с американской стороной и соответственно мы теперь понимаем, почему США делали высылку своих посольств из региона с одной стороны, и передали на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые предназначались для Украины, с другой. Понятно, что это было сделано для безопасности Израиля и американских военных, которые там находятся. Думаю, некоторое время ситуация в регионе будет достаточно напряженной, но не исключаю, что Вашингтону таки удастся заставить Иран договариваться о подписании так называемой ядерной сделки для того, чтобы исключить дальнейшие разработки Тегераном оружия массового уничтожения".

Именно за счет решения ближневосточного конфликта Дональд Трамп, считает эксперт, хочет компенсировать свои неудачи по урегулированию российско-украинской войны. Заметив, что нынешний виток ближневосточного противостояния не будет слишком долгим, Станислав Желиховский констатировал: "В данном случае речь идет об операции с вполне конкретными задачами, реализацию которых Израиль наверняка прописал от "А" до "Я". Поэтому, по моему мнению, конфликт не будет долгим, но опять же, это, к сожалению, отвлекает внимание от Украины. И не только о внимании речь идет, к сожалению. Даже если взять те же 20 тысяч ракет, которые предусматривались Украине. США передали их на Ближний Восток при том, что мы также находимся в зоне риска ракетно-дронных ударов со стороны РФ. То есть это отвлечение имеет негативные для нас последствия".

Ключевой риск для Украины, который несет собой нынешнее ближневосточное обострение, по мнению Станислава Желиховского, заключается в том, что Россия может сыграть на ситуации и заручиться еще большей лояльностью со стороны Белого дома. Кремль, предполагает эксперт, попытается "продать" себя США в качестве силы, способной повлиять на Иран и это в конечном итоге может привести к тому, что Вашингтон в дальнейших мирных переговорах Киева и Москвы будет так или иначе играть на российской стороне поля, "связывая руки Украине".

Такой сценарий аналитик считает наибольшей опасностью и вызовом для Украины. Между тем эксперт не убежден, что России удастся успешно разыграть "иранскую карту" с тем, чтобы выиграть в дипломатическом треке российско-украинской войны. В качестве аргумента Станислав Желиховский приводит тот факт, что предыдущие аналогичные попытки РФ не принесли Путину желаемого результата.