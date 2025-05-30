"Обеспечивает дополнительную анонимность": СМИ узнали, как Россия рассчиталась с Ираном за "Шахеды"

Россия, кроме прямых банковских переводов, рассчитывалась с Ираном слитками золота, что обеспечивало этим операциям дополнительную анонимность и "независимость" от американского доллара.

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Об этом пишет The Washington Post, журналисты которого получили в распоряжение отчет исследовательской группы C4ADS.

"Используя золото, стороны избежали использования доллара США, который может быть в дефиците или подвергнут санкциям со стороны Министерства финансов США. Передача золота также обеспечивает дополнительную анонимность, поскольку обходит традиционные финансовые системы, оставляя ограниченный цифровой след", — говорится в отчете.

В этом же отчете подробно описана поставка золотых слитков от российского производителя дронов — завода "Алабуга" в подсанкционную иранскую компанию Sahara Thunder на общую сумму около 104 миллионов долларов.

Отмечается, что россияне рассчитывались с Ираном и прямым банковским переводом, который осуществили через банк в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Россия и Иран воспользовались свободными зонами ОАЭ — специальными юрисдикциями, которые позволяют полную иностранную собственность, освобождение от налогов и упрощенный способ перемещения активов и средств", — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что российско-иранское партнерство в сфере беспилотников подчеркивает ограниченность глобальных санкций, что подтверждает отчет, к которому СМИ получили доступ.

"Только поняв и адаптировавшись к этой тактике, глобальные заинтересованные стороны могут подорвать подобные организации", — отмечается в докладе.

Напомним, Россия модернизировала "Шахеды", чтобы сильнее разрушать украинские города.

Фокус также писал о том, как Путин отблагодарил Ким Чен Ына за поддержку в войне против Украины.