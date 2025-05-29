Современная ПВО и технологии: как Путин отблагодарил Ким Чен Ына

Разведки западных стран выяснили, что Россия передала Северной Корее как минимум одну машину системы ПВО класса "Панцирь" в рамках компенсации за поддержку в войне против Украины.

Related video

Об этом говорится в первом докладе Международной группы по мониторингу санкций (MSMT), созданной 11 государствами, включая США и Южную Корею.

Группа использует данные разведслужб, а доклад в основном посвящен сотрудничеству России с Северной Кореей.

Согласно данным MSMT, в течение 2024 года Северная Корея и Россия занимались множеством незаконных действий, прямо запрещенных соответствующими резолюциями СБ ООН.

Путин и Ким Чен Ын намерены и дальше развивать сотрудничество Фото: KCNA

Так, из КНДР в РФ передавали оружие по морю, воздуху и железной дороге, включая поставки артиллерии, баллистических ракет и боевых машин для использования в войне России против Украины.

При этом из России в КНДР передавали системы ПВО и обучали северокорейских военных с ней работать. А также оборудование для противовоздушной обороны и зенитные ракеты и передовые системы радиоэлектронной борьбы.

Россия передала КНДР по крайней мере одну боевую машину класса "Панцирь". "Панцирь" — это мобильная система ПВО, предназначенная для поражения самолетов, крылатых ракет, высокоточных боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

ПВО "Панцирь" Фото: Википедия

"Развертывание "Панциря" обеспечивает Северную Корею более модернизированной системой ПВО по сравнению с ее текущим запасом устаревших российских систем и ее отечественных систем, которые еще не развернуты", — сказано в отчете.

Кроме этого в отчете указано, что в Северную Корею из России поставляли нефтепродукты и поддерживали банковские отношения, что позволило режиму Ким Чен Ына финансировать свои военные программы и развивать свои программы по баллистическим ракетам, которые сами по себе запрещены многочисленными резолюциями СБ ООН.

По данным государств-участников MSMT, Россия и КНДР укрепили свое военное сотрудничество с сентября 2023 года, когда Северная Корея начала поставлять России оружие и перебрасывать войска в Россию для прямой поддержки ее войны против Украины.

Солдаты КНДР в России Фото: Spravdi

Грузовые суда под российским флагом доставили до 9 миллионов снарядов смешанной артиллерии и боеприпасов для реактивных систем залпового огня из КНДР в Россию в 2024 году. Центр открытых источников (OSC) подсчитал, что российские суда доставили от 4,2 до 5,8 миллиона снарядов калибра 122 мм и 152 мм в период с августа 2023 года по март 2025 года.

А участие северокорейских солдат в войне РФ против Украины помогло армии КНДР получить опыт современной войны. И обе страны намерены и дальше продолжать свое стратегическое сотрудничество.

Напомним, 26 мая глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил о масштабных поставках вооружений из КНДР в Россию. Речь идет примерно о шести миллионах артиллерийских снарядов, а также около 120 самоходных артиллерийских установок M1989 "Коксан" и 120 реактивных систем залпового огня M1991.

И стало известно, что Сеул попросил не включать военнопленных из Северной Кореи в списки на обмен "1000 на 1000", который прошел между РФ и Украиной.