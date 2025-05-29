Сучасна ППО і технології: як Путін віддячив Кім Чен Ину

Розвідки західних країн з'ясували, що Росія передала Північній Кореї щонайменше одну машину системи ППО класу "Панцир" у межах компенсації за підтримку у війні проти України.

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Про це йдеться в першій доповіді Міжнародної групи з моніторингу санкцій (MSMT), створеної 11 державами, включно зі США і Південною Кореєю.

Група використовує дані розвідслужб, а доповідь в основному присвячена співпраці Росії з Північною Кореєю.

Згідно з даними MSMT, протягом 2024 року Північна Корея і Росія займалися безліччю незаконних дій, прямо заборонених відповідними резолюціями РБ ООН.

Путін і Кім Чен Ин мають намір і далі розвивати співпрацю Фото: KCNA

Так, із КНДР у РФ передавали зброю морем, повітрям і залізницею, включно з постачанням артилерії, балістичних ракет і бойових машин для використання у війні Росії проти України.

При цьому з Росії в КНДР передавали системи ППО і навчали північнокорейських військових з нею працювати. А також обладнання для протиповітряної оборони і зенітні ракети та передові системи радіоелектронної боротьби.

Росія передала КНДР принаймні одну бойову машину класу "Панцир". "Панцир" — це мобільна система ППО, призначена для ураження літаків, крилатих ракет, високоточних боєприпасів і безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

ППО "Панцир" Фото: Вiкiпедiя

"Розгортання "Панцира" забезпечує Північну Корею більш модернізованою системою ППО порівняно з її поточним запасом застарілих російських систем і її вітчизняних систем, які ще не розгорнуті", — йдеться у звіті.

Крім цього, у звіті зазначено, що в Північну Корею з Росії постачали нафтопродукти і підтримували банківські відносини, що дало змогу режиму Кім Чен Ина фінансувати свої військові програми і розвивати свої програми з балістичних ракет, які самі по собі заборонені численними резолюціями РБ ООН.

За даними держав-учасниць MSMT, Росія і КНДР зміцнили своє військове співробітництво з вересня 2023 року, коли Північна Корея почала постачати Росії зброю і перекидати війська в Росію для прямої підтримки її війни проти України.

Солдати КНДР у Росії Фото: Spravdi

Вантажні судна під російським прапором доставили до 9 мільйонів снарядів змішаної артилерії та боєприпасів для реактивних систем залпового вогню з КНДР до Росії у 2024 році. Центр відкритих джерел (OSC) підрахував, що російські судна доправили від 4,2 до 5,8 мільйона снарядів калібру 122 мм і 152 мм у період із серпня 2023 року до березня 2025 року.

А участь північнокорейських солдатів у війні РФ проти України допомогла армії КНДР отримати досвід сучасної війни. І обидві країни мають намір і далі продовжувати свою стратегічну співпрацю.

Нагадаємо, 26 травня голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко повідомив про масштабні поставки озброєнь із КНДР до Росії. Ідеться приблизно про шість мільйонів артилерійських снарядів, а також близько 120 самохідних артилерійських установок M1989 "Коксан" і 120 реактивних систем залпового вогню M1991.

І стало відомо, що Сеул попросив не заносити військовополонених із Північної Кореї до списків на обмін "1000 на 1000", який відбувся між РФ і Україною.