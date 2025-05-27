КНДР озброює Росію: масштаб поставок обчислюється мільйонами боєприпасів, — розвідка

Служба зовнішньої розвідки України повідомила про масштабні постачання озброєнь із КНДР до Росії. Йдеться приблизно про шість мільйонів артилерійських снарядів, а також близько 120 самохідних артилерійських установок M1989 "Коксан" і 120 реактивних систем залпового вогню M1991.

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Про це 26 травня в інтерв'ю агентству "Укрінформ" розповів глава відомства Олег Іващенко.

За його словами, російські підприємства ВПК намагаються вийти на максимальний рівень виробництва, однак їм важко, оскільки інвестиції, компоненти і засоби виробництва, необхідні для великих обсягів.

"Якщо взяти боєприпаси, то на рік вони виробляють близько 3 мільйонів снарядів 122-го, 152-го калібру. Ще 2,5-3 мільйони беруть у КНДР. З початку війни взяли в них уже шість мільйонів снарядів. Також від КНДР було постачання самохідних артилерійських установок 170 мм М1989 Koksan і реактивних систем залпового вогню М1991 калібром 240 мм — це 120 одиниць одного типу і 120 одиниць іншого типу", — розповів Іващенко.

Оцінка військової підтримки РФ з боку КНДР

Коментуючи інформацію, західні оглядачі зазначили, що північнокорейські боєприпаси вже становлять до половини артилерійських витратних матеріалів ЗС РФ, що істотно впливає на динаміку бойових дій в умовах скорочення і затримок військової допомоги Україні.

Поставлені боєприпаси являють собою 122-мм і 152-мм артилерійські снаряди, які широко використовуються в радянських системах, що досі перебувають на озброєнні російської армії. Снаряди калібру 122 мм застосовуються в таких знаряддях, як гаубиця Д-30, що має максимальну дальність стрільби до 15 км. Важчі 152-мм снаряди, що використовуються в САУ 2С3 "Акація", забезпечують дальність до 18,5 км і мають більшу руйнівну силу.

За словами Іващенка, Росія виробляє близько 3 мільйонів снарядів на рік, але потребує такого ж обсягу імпортних боєприпасів, щоб зберігати поточний рівень інтенсивності артилерійського вогню в Україні. При цьому обсяг поставок із КНДР у 6 мільйонів снарядів передбачає залучення логістики безпрецедентного масштабу — з перевезенням тисяч контейнерів морем або залізницею через такі маршрути, як порт Раджин у Північній Кореї та російські порти Східний або Дунай.

В обмін на боєприпаси Північна Корея отримує продовольство, нафту, а також доступ до передових військових технологій, що може посилити її ракетну і ядерну програми, зазначає глава зовнішньої розвідки.

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"Спасибі Кіму": військові РФ вперше показали залпи північнокорейської РСЗВ M1991 (відео)

Експерти підкреслюють, що непрозорість подібних угод і слабкий міжнародний контроль за переміщенням вантажів морем і залізницею ускладнюють моніторинг постачань. Це створює виклик для розвідувальних структур, яким необхідно адекватно оцінювати масштаби та загрозу, пов'язану з наростаючим військово-політичним альянсом двох держав, що перебувають під санкціями.

Нагадаємо, інформація про появу на озброєнні ЗС РФ північнокорейських РСЗВ з'явилася на початку грудня минулого року. За даними керівника українського Центру з протидії дезінформації Андрія Коваленка, Пхеньян передав російській стороні приблизно 100 артсистем, включно із самохідними гаубицями M1989 і РСЗВ M1991.