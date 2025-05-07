"Спасибі Кіму": військові РФ вперше показали залпи північнокорейської РСЗВ M1991 (відео)

В мережі з'явилися кадри застосування реактивної системи залпового вогню M1991, яку передала на озброєння РФ Північна Корея. Вона є аналогом радянської РСЗВ "Ураган".

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Відео оприлюднив російський Z-канал у Telegram "Воевода Вещает".

На відео установка випускає дві реактивні ракети.

"Робота північнокорейської 240-мм РСЗВ M1991. Спасибі, товариш Кім", — підписали ролик автори каналу.

Що відомо про РСЗВ M1991

Про те, що КНДР передала РФ близько 120 реактивних систем залпового вогню М1991 калібру 240 мм, розповідав 23 січня 2025 року начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Військовий журналіст і головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов 20 квітня надав докази того, що КНДР поставила Росії установки M1991. Він опублікував відео встановлення на північнокорейську РСЗВ антидронового захисту в одному з російських ангарів.

РСЗВ M1991, яка є аналогом "Урагану", використовує некеровані 240-міліметрові реактивні снаряди. Оглядачі Army Recognition розповідали, що такі установки ефективні як засоби придушення на великих ділянках місцевості. Кожна ракета важить близько 497 кг, а повний залп із 22 боєприпасів M1991 може здійснити приблизно за 45 секунд. Дальність стрільби північнокорейської РСЗВ становить 40-60 км, та за непідтвердженими даними нові модифікації можуть діставати цілі на відстані 120 км.

Нагадаємо, на сторінці 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" Збройних сил України 6 травня з'явилося відео знищення ударним дроном радара корабельної радіолокаційної системи "Заслон", яку росіяни встановили на колісне шасі.

OSINT-аналітик з ніком Necro Mancer 6 травня показав, як окупанти "навішали" кущі з дротів на БМП-2, щоб захистити техніку від FPV-дронів.