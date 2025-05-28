"Весят 90 кг": Россия модернизировала "Шахеды", чтобы сильнее разрушать украинские города, — СМИ

Россия модернизировала иранские беспилотники типа "шахед", оснастив их 90-килограммовыми боеголовками, что увеличило их разрушительную силу и позволит наносить больший ущерб украинским городам во время атак.

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Об этом пишет The Telegraph.

"Новые комбинированные боеголовки создаются как две разные модели, но обе весят 90 кг. Одна из них создается в России, другая — в Иране", — говорится в материале.

Российская боеголовка сочетает в себе кумулятивный, осколочный, фугасный и зажигательный эффекты, то есть может разрушать здания, разбрасывать смертоносные осколки, вызывать пожары и генерировать мощную ударную волну. Она предназначена не просто для уничтожения конкретной цели, а для создания максимального хаоса в ее окрестностях.

Иранская боеголовка лишена зажигательной способности, но все равно наносит мощный удар.

Чертеж модернизированного РФ "шахеда" Фото: The Telegraph

"Для этой комбинированной боеголовки главной целью является энергетическая инфраструктура. Но украинские энергетические компании строят бетонные укрытия и устанавливают сетки из стали... поэтому России нужно что-то, чтобы проникнуть в эту инфраструктуру", — пояснил военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, модернизированные россиянами "Шахеды" потребуют больше топлива, ведь имеют больший вес, что делает их радиус действия "гораздо меньшим".

Журналисты также подчеркнули, что пока неизвестно, использовались ли модернизированные "Шехеды" в бою.

"Но их разработка отражает растущее значение беспилотников в конфликте, поскольку обе стороны пытаются внедрять недорогие высокоэффективные технологии, часто ради незначительных преимуществ на поле боя", — отметили авторы материала.

Напомним, украинский дрон Sting перехватил "Шахед" во время атаки.

Фокус также писал о том, действительно ли россияне начали устанавливать в "шахэды" искусственный интеллект.