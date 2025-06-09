Трамп украл ракеты: кому и почему США отдали средства для сбивания российских дронов

Президент Зеленский заявил, что США передали на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые предназначались для Украины. Почему американские власти приняли такое решение и как оно повлияет на дальнейшие отношения Киева и Вашингтона, выяснял Фокус.

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В интервью ABC News Владимир Зеленский рассказал о том, что Соединенные Штаты перенаправили своим войскам на Ближнем Востоке 20 тысяч противошахедных ракет, которые предназначались Украине. При этом глава государства уточнил, что об этих ракетах Киев договаривался еще во времена предыдущей администрации США: "Мы имеем большие проблемы с "Шахедами", мы боремся с этим и, конечно, найдем инструменты, чтобы их уничтожать. Но еще с Остином (Ллойд Остин — глава Минобороны США при президентстве Байдена — Фокус) мы определились с одним проектом и мы рассчитывали на этот проект".

Владимир Зеленский рассказал: Соединенные Штаты перенаправили своим войскам на Ближнем Востоке 20 тысяч противошахедных ракет, которые предназначались Украине

Эту информацию Зеленский озвучил, отвечая на вопрос журналистки о том, выиграет ли РФ войну, если Украина больше не будет получать американскую военную помощь. Президент на это заявил, что Москва в таком случае будет иметь значительно больше шансов. "Но знаете, что будет у нас? У нас будет больше потерь. Гораздо больше потерь", — акцентировал Зеленский, после чего, собственно, и привел пример о противошахедных ракетах.

Почему решение Вашингтона по ракетам является недопустимым

О том, что Белый дом решил перенаправить американским войскам специальные подрывники для ракет, которые Украина использует для сбивания российских беспилотников и которые являются ключевой технологией противодействия вражеским БПЛА, сообщило также издание The Wall Street Journal. В публикации отмечается, что на прошлой неделе Пентагон не публично сообщил Конгрессу о том, что эти подрывники теперь передаются подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке. Издание отмечает, что этот шаг отражает уменьшение приверженности Вашингтона к поддержке Украины. Неназванный представитель Конгресса, которого цитирует WSJ, отметил, что "отказ Украине в крайне необходимом оружии в этот критический момент войны является абсолютно немыслимым".

Заметим, что после возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет США не предоставляли Киеву военной помощи, однако оружие в рамках пакетов, объявленных администрацией Байдена, продолжает поступать в Украину.

Кто на самом деле передал "украинские" ракеты на Ближний Восток

К счастью, отмечает в разговоре с Фокусом политолог Юрий Богданов, средства, о которых рассказал президент Зеленский, являются не единственными в борьбе с вражескими беспилотниками. "На мой взгляд, в этом конкретном случае "бить" Трампа не за что, поскольку здесь речь идет о главе Пентагона Пите Гегсете, который, похоже, просто одержим идеей как-то навредить Украине всеми возможными способами. Именно он, напомню, заблокировал помощь Украине на целых 24 дня еще до знаменитого скандала в Овальном кабинете. Поэтому Трампа, думаю, в этой истории обвинять не следует. Но в целом этот случай подчеркивает, что Украина и Европа при президентстве Трампа не могут рассчитывать на США, как на адекватного партнера", — подчеркивает эксперт.

Эксперт: "Глава Пентагона Пит Гегсет, похоже, просто одержим идеей навредить Украине" Фото: C-SPAN

По его убеждению, глобально эта история, хоть и является неприятной, однако не является определяющей. "Мы все равно наблюдаем за определенной эволюцией взглядов в ближайшем окружении Трампа. Бесспорно, тот же Гегсет остается антиукраинским, но, скажем, Кит Келлог, многие сенаторы и даже спикер Джонсон говорят о необходимости усиления антироссийских санкций, а это сейчас — ключевой трек, который в конце концов может лишить РФ возможности продолжать войну против Украины", — отмечает политолог.

Юрий Богданов прогнозирует, что время от времени мы будем наблюдать за кульбитами со стороны американской администрации. "Убежден, что пока Дональд Трамп остается президентом де-юре, подобные измены со стороны США в том или ином виде будут повторяться и мы это должны превентивно учитывать", — заключает эксперт.

Как и за что Трамп наказывает Украину

В то же время политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук в разговоре с Фокусом акцентирует: "Судя по всему, не только Трампа, но и весь правящий политический класс США изрядно задела известная операция СБУ "Паутина". Вероятно, им это все очень не понравилось и вот они таким образом, передавая на Ближний Восток ракеты, наказывают Украину. Причем зацепила их эта операция не из-за каких-то особых симпатий к Путину, а из-за особых симпатий к России, как к великой державе, с которой очень хочется торговать. Очевидно Трамп, вспоминая, что ему Катар подарил самолет, представляет, что ему мог бы подарить Путин в случае, если бы он поехал в Россию и заключил бы там какую-то "большую и прекрасную" сделку. То есть передача "украинских" ракет — это проявление раздражения со стороны Белого дома".

Подчеркнув, что подобного рода кульбиты имиджево бьют по официальному Вашингтону, аналитик констатировал: "Впрочем, Трампа репутационные потери, похоже, совсем не пугают, ведь это уже не первый и, убежден, не последний его удар по союзникам. При этом США при Трампе вообще могут говорить, что не считают Украину своим союзником, поскольку у них нет, скажем, таких обязательств, которые существуют в рамках НАТО или других договоренностей, ратифицированных в Конгрессе. Вообще меня всегда веселит, в кавычках, то, что США, будучи лидером демократического мира, ведут себя как мелкий мошенник, говоря с партнерами на языке манипуляций, вот вы, мол, там что-то не дочитали написанное мелким шрифтом".

Эксперт: "Не только Трампа, но и весь правящий политический класс США изрядно задела известная операция СБУ "Паутина"

Политолог отдельно отмечает, что с момента своего возвращения в Белый дом, Дональд Трамп не прекращает портить отношения с союзниками, с которыми взаимодействие США является более значимым и давним, чем с Украиной. В этом контексте эксперт вспомнил торговую войну американской администрации с Европейским Союзом (ЕС) в частности, и систематические нападки Белого дома на государства-члены ЕС в целом. "Раньше все ожидали, что с приходом в Овальный кабинет Дональда Трампа у Соединенных Штатов и Израиля все будет складываться лучше, но по факту оказалось, что нет, поскольку там тоже есть свои проблемы и не малые", — резюмирует Петр Олещук.

Большой проблемой эксперт считает то, что Трампа совершенно не пугает демонстрация непоследовательности во взаимоотношениях с союзниками. Более того, убежден Петр Олещук, такая линия является неотъемлемым элементом трамповской политики. "Впрочем, выводы все уже сделали раньше, поскольку, извините за этот термин, "кидалово" Украины со стороны США началось не вчера и не позавчера", — отмечает политолог.

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Подобная тактика Белого дома, акцентирует эксперт, для многих в мире является индикатором того, что с Китаем, который такую практику не использует, гораздо лучше "дружить" и налаживать стратегические отношения, чем с Соединенными Штатами. Пекин, в отличие от Вашингтона, резюмирует политолог, наоборот, системно оказывает своим партнерам всяческого рода поддержку. В качестве примера Петр Олещук приводит Пакистан, который с помощью именно китайского оружия сбивал индийские самолеты. В целом, по мнению эксперта, Дональд Трамп step by step добивает имидж США, считая его ненужным, "потому что он не стоит никаких денег". У Трампа, предполагает политолог, очевидно, нет глубинного осознания того, что предыдущие администрации десятилетиями выстраивали репутацию США как центра мировой демократии не просто так, а для дальнейшей конвертации имиджа в самые разнообразные контракты, которые приносили бюджету США иногда заоблачные доходы.