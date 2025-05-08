С участием 125 бортов: бой истребителей Пакистана и Индии был одним из крупнейших в современной авиации, — CNN

Воздушный бой с участием 125 бортов между ядерными Индией и Пакистаном, в результате которого, по данным пакистанской стороны, противник потерял 5 истребителей, продолжался в течение часа: при этом ни одна из сторон не покидала своего воздушного пространства, а некоторые "обмены ракетами" происходили с расстояния более 160 километров.

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Об этом рассказало издание CNN по данным от выкопоставленного источника из пакистанской службы безопасности 8 апреля.

Сообщается, что ни Пакистан, ни Индия не были готовы отправлять свои истребители в воздушное пространство друг друга из-за гораздо меньшего воздушного боя, который произошел в 2019 году. Тогда пилот индийских воздушных сил был сбит в небе над Пакистаном. По утверждению CNN, сбитого пилота после этого показали на телевидении, прежде чем состоялось его возвращение в Индию.

"После этого ни одна из сторон не хотела унижения", — подчеркнул представитель пакистанской службы безопасности.

Поэтому во время воздушного боя между Индией и Пакистаном на днях обе стороны не допускали перелета своих истребителей за пределы собственного воздушного пространства. 125 самолетов, которые были вовлечены в бой, иногда осуществляли ракетные выстрелы друг против друга на расстоянии более 160 километров.

Также чиновник рассказал, что порой индийским воздушным силам осуществлять по несколько налетов на целях в Пакистане.

По его словам, пакистанские власти "делали все возможное", чтобы минимизировать последствия боя и предупредить гражданских. В регионах, которые считались вероятными целями индийской атаки, Пакистан предупреждал местное население, чем удалось существенно минимизировать потери среди гражданских, утверждает чиновник.

Бой между Индией и Пакистаном в CNN назвали одним из самых длинных и крупнейших в современной авиации.

Война между ядерными Индией и Пакистаном: что известно сейчас

6 мая Индия атаковала ракетами Пакистан, и была объявлена операция "Синдур". Впоследствии индийская сторона сообщила, что "правосудие свершилось", а вину за начало бомбардировки возложила на Пакистан.

7 мая премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поручил военным своей страны ввести "самозащиту" с "соответствующими действиями" после атаки Индии. Чиновник призвал Вооруженные силы Пакистана "отомстить за потерю невинных пакистанских жизней".

Вскоре французские чиновники заявили CNN, что армия Пакистана сбила французский истребитель Dassault Rafale.

Напомним, что 7 мая Индия заявила о "ликвидации по меньшей мере 17 террористов" во время ракетной атаки по Пакистану.