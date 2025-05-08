За участі 125 бортів: бій винищувачів Пакистану та Індії був одним з найбільших в сучасній авіації, — CNN

Повітряний бій за участі 125 бортів між ядерними Індією та Пакистаном, в результаті якого, за даними пакистанської сторони, супротивник втратив 5 винищувачів, тривав упродовж години: при цьому жодна зі сторін не покидала свого повітряного простору, а деякі "обміни ракетами" відбувалися з відстані понад 160 кілометрів.

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Про це розповіло видання CNN за даними від викопоставленого джерела з пакистанської служби безпеки 8 квітня.

Повідомляється, що ані Пакистан, ані Індія не були готовими відправляти свої винищувачі у повітряний простір одне одного через набагато менший повітряний бій, який трапився у 2019 році. Тоді пілота індійських повітряних сил було збито у небі над Пакистаном. За твердженням CNN, збитого пілота після цього показали на телебаченні, перш ніж відбулося його повернення до Індії.

"Після цього жодна зі сторін не хотіла приниження", — підкреслив представник пакистанської служби безпеки.

Відтак під час повітряного бою між Індією та Пакистаном цими днями обидві сторони не допускали перельоту своїх винищувачів за межі власного повітряного простору. 125 літаків, які були залучені до бою, іноді здійснювали ракетні постріли одне проти одного на відстані понад 160 кілометрів.

Також посадовець розповів, що часом індійським повітряним силам здійснювати по кілька нальотів на цілях у Пакистані.

За його словами, пакистанська влада "робила все можливе", аби мінімізувати наслідки бою та попередити цивільних. У регіонах, які вважалися ймовірними цілями індійської атаки, Пакистан попереджав місцеве населення, чим вдалося суттєво мінімізувати втрати серед цивільних, стверджує посадовець.

Бій між Індією та Пакистаном у CNN назвали одним з найдовших та найбільших в сучасній авіації.

Війна між ядерними Індією та Пакистаном: що відомо зараз

6 травня Індія атакувала ракетами Пакистан, й було проголошено операцію "Сіндур". Згодом індійська сторона повідомила, що "правосуддя здійснено", а провину за початок бомбардування поклала на Пакистан.

7 травня прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф доручив військовим своєї країни запровадити "самозахист" з "відповідними діями" після атаки Індії. Посадовець закликав Збройні сили Пакистану "помститися за втрату невинних пакистанських життів".

Невдовзі французькі чиновники заявили CNN, що армія Пакистану збила французький винищувач Dassault Rafale.

Нагадаємо, що 7 травня Індія заявила про "ліквідацію щонайменше 17 терористів" під час ракетної атаки по Пакистану.