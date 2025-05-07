Операція "Сіндур": винищувач Dassault Rafale збили військові Пакистану (фото, відео)

Армія Пакистану збила французький винищувач Dassault Rafale під час оголошеної Індією операції "Сіндур". Це перший в історії випадок, коли сучасний французький літак було втрачено в бою.

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Французькі чиновники заявили телеканалу CNN, що вивчають й інші можливі втрати.

Пакистанська сторона заявила про знищення п'яти літаків ВПС Індії, включно з трьома Rafale. Індія не коментувала цієї заяви.

У соціальних мережах показували фотографії уламків літака із серійним номером 001. Автори фото стверджують, що це був перший індійський винищувач Dassault Rafale.

Кадри нібито були зроблені в індійському місті Батінда.

Також з'явилося відео частини французької ракети MICA, які були прикріплені до пускової установки літака Rafale.

На фотографіях частин літака, який зазнав аварії в індійському Кашмірі, є етикетка французького виробника. Західні експерти в спілкуванні з CNN заявили, що неможливо достеменно сказати, чи була ця частина збитого літака Rafale.

До початку операції "Сіндур" і початку бойових дій у Пакистані на озброєнні ВПС Індії було 36 літаків Rafale, куплених у французького виробника Dassault Aviation.

Нагадаємо, Індія розробляє балістичні ракети корабельного і підводного базування. Індійська армія має в арсеналі далекобійні ракети BrahMos і Scalp-EG. Аеробалістичні ракети Rampage перебувають на озброєнні літаків МіГ-29К.

Фокус збирав реакції світової спільноти на початок війни Індії з Пакистаном. Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликає країни до максимальної військової стриманості, а Штати уважно стежать за розвитком подій.