Операция "Синдур": истребитель Dassault Rafale сбили военные Пакистана (фото, видео)

Армия Пакистана сбила французский истребитель Dassault Rafale в ходе объявленной Индией операции "Синдур". Это первый в истории случай, когда современный французский самолет был потерян в бою.

Related video

Французские чиновники заявили телеканалу CNN, что изучаются и другие возможные потери.

Пакистанская сторона заявила об уничтожении пяти самолетов ВВС Индии, включая три Rafale. Индия не комментировала данное заявление.

В социальных сетях показывали фотографии обломков самолета с серийным номером 001. Авторы фото утверждают, что это был первый индийский истребитель Dassault Rafale.

Кадры якобы были сделаны в индийском городе Батинда.

Также появилось видео части французской ракеты MICA, которые были прикреплены к пусковой установке самолета Rafale.

На фотографиях частей самолета, потерпевшего крушение в индийском Кашмире, имеется этикетка французского производителя. Западные эксперты в общении с CNN заявили, что невозможно доподлинно сказать, была ли эта часть сбитого самолета Rafale.

До начала операции "Синдур" и начала боевых действий в Пакистане на вооружении ВВС Индии было 36 самолетов Rafale, купленных у французского производителя Dassault Aviation.

Напомним, Индия разрабатывает баллистические ракеты корабельного и подводного базирования. У индийской армии имеются в арсенале дальнобойные ракеты BrahMos и Scalp-EG. Аэробаллистические ракеты Rampage состоят на вооружении самолетов МиГ-29К.

Фокус собирал реакции мирового сообщества на начало войны Индии с Пакистаном. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает страны к максимальной военной сдержанности, а Штаты внимательно следят за развитием событий.