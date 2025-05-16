Тайна "золотого самолета" Трампа: почему подарок Катара — просто взятка, к которой привыкает Америка

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Принятие президентом Трампом роскошного самолета от королевской семьи Катара не просто сомнительно с этической точки зрения — это как раз тот вид коррупции, который когда-то показался бы слишком ничтожным для сатиры.

Так было до тех пор, пока это не стало реальностью. Теперь мы все киваем, как будто "Air Force One, спонсируемый Катаром" не является тревожным знаком для американского эксперимента.

Начнем с очевидного: безопасность. Мы должны поверить, что это отличная идея — позволить иностранному правительству доставить летающую крепость главнокомандующему. И не просто иностранному правительству, а правительству с весьма сомнительной репутацией в области свободы прессы и давнему спонсору ХАМАС.

Что может пойти не так? Шпионаж? Саботаж? Молоко с чаем в мини-баре? Все это — не то, чего должен хотеть истинный американец.

Сам Трамп однажды назвал Катар "спонсором терроризма на очень высоком уровне". Это было тогда, когда он еще смутно помнил, что быть президентом — значит, время от времени делать вид, что ты заботишься о национальной безопасности. Прошло несколько лет, и Катар стал его любимым туристическим агентством.

Но самый главный удар, который должен заставить каждого забить тревогу, — это то, как это выглядит для любого человека хотя бы с половиной мозга: взятка. Броская, позолоченная.

Проблема заключается не только в одном этом акте потворства влиянию, но и в том, о чем он сигнализирует. Если это пройдет, то даст понять всем иностранным державам на земле, что банк Трампа открыт для бизнеса. Сегодня это Катар, передающий самолет; завтра — какой-нибудь конкурирующий нефтяной принц, предлагающий частный остров и покупку прав на название Госдепартамента.

Конечно, обвинять Трампа в том, что он наживается на своем президентстве — все равно что обвинять енота в набеге на мусорку: очевидная правда, легкое отвращение и почему-то больше не заслуживающая внимания новость. Потому что более разрушительным, чем сам акт, является то, насколько нормализованным он стал.

Когда-то коррупция была тем, что политики отчаянно пытались скрыть. Теперь это делается публично на Truth Social. За несколько лет мы прошли путь от "Мистер Смит едет в Вашингтон" до "Мистер Смит монетизирует доступ с помощью NFT".

Именно об этом беспокоились отцы-основатели. Помните их? Толпа, одержимая идеей о том, что республики рушатся не с грохотом, а с подкупом. Александр Гамильтон предупреждал об иностранной коррупции, просачивающейся в наши институты. Джордж Мейсон прямо предупреждал: "Если мы не обеспечим защиту от коррупции, нашему правительству скоро придет конец".

Они не были мелодраматиками - они были студентами-историками. Они знали, как пал Рим: не из-за одного плохого правителя, а в результате медленного, усталого пожимания плечами публики, которая перестала верить, что правила распространяются на сильных мира сего.

Если действия Трампа и не создают видимость неподобающего поведения, то уж точно играют эту роль убедительно. Женщина, которая разрешила сделку, генеральный прокурор США Пэм Бонди, когда-то была лоббистом Катара.

Конечно, была. Теперь так всегда. Каждый вопиющий конфликт интересов списывается на случайность. Каждое нарушение этических норм преподносится как новая норма.

Еще один интерьер "золотого самолета"

Даже предполагаемое оправдание — то, что самолет в конечном итоге перейдет в президентскую библиотеку Трампа (да, того самого Трампа, который однажды сказал, что не читает книг), — выглядит как пошлость.

И если предположить, что он не просто наклеит на борт самолета табличку "Trump Force One" и будет использовать его для поездок между полями для гольфа, это все равно будет нелепым решением. Налогоплательщикам все равно придется платить за новый Air Force One через несколько лет. Мы не экономим деньги, мы отмываем влияние.

Может, Трамп и промахнется в этом деле. Он уже делал это раньше. Любое из множества "смелых" решений, от которых он тихо отступает, когда заголовки становятся слишком горячими. Стратегическое отступление — часть его бренда: сделать два шага к клептократии, отступить на один и ждать, когда какая-нибудь говорящая голова назовет это государственной мудростью.

В любом случае, Трамп в очередной раз доказал, что нет слишком святого правила, чтобы его не нарушить, и нет слишком чужого кармана, чтобы в него не залезть.

Эта афера — лишь одна из многих. Трамп уже наживается на криптовалютных аферах, Библиях китайского производства и гольф-полях, построенных при поддержке Катара, — целый портфель влияния, облеченный в форму патриотизма. Зачем терпеть плохую прессу из-за прозрачного коррумпированного летающего дворца, если все президентство и так является таймшером?

Возможно, этот катарский самолет никогда не взлетит, но сообщение уже поступило. Республика не рушится прямо сейчас. Она ржавеет, рейс за рейсом, сделка за сделкой, в то время как половина страны смеется, а другая половина пожимает плечами.

Пристегните ремни и верните столик с подносами в вертикальное положение. Американский проект летит через турбулентность, которую мы сами создали.

А Трамп? Он просто парень, который придумал, как брать деньги за поездку.

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